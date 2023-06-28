Hôn nhân của Lan Phương với chồng Tây cao 2m: Tiền ai nấy giữ, chưa từng phải nấu ăn cho bố mẹ chồng

Chồng của cô tên David Duffy, anh và Lan Phương gặp nhau vào tháng 7/2017 tại Hà Nội, khi cô đang quay phim. Thấy cô xinh xắn, đáng yêu, David đã chủ động đến làm quen. Ông xã Lan Phương là người gốc Anh, sinh ra tại Úc. Sau thời gian tìm hiểu, anh nhận ra Lan Phương là người nhân hậu, có mục tiêu sống rõ ràng nên đã cầu hôn Lan Phương vào tháng 12/2017.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Lan Phương còn khiến khán giả ngưỡng mộ với cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng Tây . Ngày đầu quen nhau, Lan Phương chỉ ấn tượng với David Dufy bởi chiều cao 2m, tính cách hòa đồng, thân thiện. Còn David Dufy thì thích thú vì trò chuyện với một cô gái vừa đáng yêu, hoạt ngôn lại xinh đẹp.

Nữ diễn viên cũng thẳng thắn cho biết, dù yêu thương và tôn trọng nhau nhưng chị và chồng rất sòng phẳng, bình đẳng chứ không dựa dẫm, được bao bọc như trong phim: "Trong gia đình của chúng tôi, người nào nắm tài chính của người đấy. Tôi làm việc, tôi tự giữ tiền còn anh ấy cũng thế".

Lan Phương tâm sự cô được thoải mái làm nghề vì chồng hiểu và thông cảm cho công việc của cô: "Chồng tôi là người nước ngoài và còn là người phương Tây nên việc tôi diễn xuất có cảnh ôm hôn bạn diễn thì với anh ấy là chuyện bình thường".

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông, khi được khán giả dành tặng từ 2 từ viên mãn cho cuộc hôn nhân của nữ diễn viên, cô khiêm tốn nói: "Tôi không dám nhận từ viên mãn đâu. Bởi, tôi nghĩ viên mãn là điều gì đó to tát lắm mà cuộc sống không có gì là mãi mãi nếu ta không cố gắng mỗi ngày. Ngay cả việc, tôi rất thích vai trò làm mẹ nhưng nếu một ngày chỉ cần ngừng cố gắng, dành ít thời gian cho con thôi thì sợi dây liên kết đó cũng dễ dàng bị đánh mất.

Tôi chỉ muốn nói rằng, mọi người trong gia đình đều cùng nhau cố gắng để tạo nên sợi dây gắn kết bên nhau. Với tôi, một gia đình hạnh phúc là gia đình tạo ra từ nền tảng về tình cảm, tình yêu và sự khích lệ tinh thần rất lớn giữa tất cả các thành viên dành cho nhau. Chỉ nhiêu đó thôi đã đủ để một gia đình hạnh phúc rồi".

Lan Phương được thoải mái làm nghề vì chồng hiểu và thông cảm cho công việc của cô

Nhắc về ông xã, nữ diễn viên sinh năm 1983 dành cho anh nhiều lời "có cánh". "Anh ấy là một người chồng rất tốt

Về vấn đề kinh tế, Lan Phương tiết lộ cô và ông xã tiền ai người đó giữ. Bản thân nữ diễn viên không có nhu cầu quản lý tiền bạc, tài chính của chồng. Lan Phương cho biết cô và ông xã ngoại quốc sống bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau. Đặc biệt, cả hai đều suy nghĩ hiện đại nên mọi vấn đề trong cuộc sống đều dễ dàng được dung hòa.

Bố mẹ chồng Lan Phương sinh sống ở nước ngoài nên mỗi năm, cô chỉ tranh thủ sang thăm ông bà một vài lần. Nữ diễn viên từng chia sẻ: "Mỗi lần sang thăm ông bà nội, tôi còn chưa bao giờ phải nấu ăn cho ông bà, rửa bát ông bà cũng rửa luôn. Mẹ chồng tôi hiền lắm, mỗi lần sang chơi đều bảo tôi cứ ngồi đó, không cần làm gì cả".

Lấy chồng Tây, Lan Phương thừa nhận có những lúc chị và chồng bất đồng về ngôn ngữ: "Bất đồng ngôn ngữ cũng có, đó là khi cả hai đang mệt hoặc căng thẳng chuyện gì đấy. Việc tôi cố gắng luận ra một từ tiếng Anh nào đó để diễn tả đúng ý là không thể được".

Tuy vậy, cả hai luôn tìm cách dung hòa thay vì đẩy mâu thuẫn đi xa hơn: "Chúng tôi chấp nhận cuộc sống hiện tại ít có thời gian bên nhau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn dành ngày nghỉ, ở bên nhau, đi du lịch. Với tôi, như thế là đủ rồi".

Nữ diễn viên sinh năm 1983 dành cho anh nhiều lời "có cánh". "Anh ấy là một người chồng rất tốt. Anh không nề hà bất cứ việc gì, miễn là điều đó đúng và mang lại hạnh phúc cho gia đình. Với công việc của tôi, anh luôn tôn trọng, không bao giờ ghen tuông nếu thấy tôi đóng những cảnh tình cảm. Từ ngày yêu nhau đến nay, anh luôn luôn cố gắng làm mọi điều có thể để chăm sóc cho vợ", Lan Phương cho biết.

Ngoài diễn xuất, Lan Phương cũng tất bật với công việc kinh doanh. Cô đang điều hành một nhà hàng cà phê kết hợp khu vui chơi dành cho trẻ em

Bận rộn nhiều việc nhưng Lan Phương vẫn cố gắng cân bằng với việc chăm sóc bản thân. Cô tích cực tập gym, yoga để duy trì được vẻ ngoài trẻ trung cùng vóc dáng săn chắc, quyến rũ.

Lan Phương hoạt động nghệ thuật đã 20 năm nay và hiện là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng của VFC. Cô được yêu mến nhờ tính cách thân thiện và sự đa tài khi hoạt nhiều lĩnh vực như đóng điện ảnh, truyền hình, đóng hài, kịch và là nghệ sĩ múa. Gần đây, cô gây chú ý với vai chị cả Vân Khánh trong phim truyền hình Thương ngày nắng về.

Trong sự nghiệp diễn xuất đồ sộ với hàng trăm vai diễn lớn nhỏ, Lan Phương được đánh giá cao nhờ sự biến hóa linh hoạt trong mỗi vai diễn. Cô từng nhận được nhiều giải thưởng lớn như Huy chương vàng ở Hội diễn sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc năm 2012, giải đồng cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ 2013, Diễn viên nữ Ấn tượng của VTV năm 2018, Ngôi sao Phim ảnh của giải Ngôi sao của năm 2018...