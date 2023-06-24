Ngọc Lan trẻ trung như 'em 18', tiết lộ được đại gia tặng xe hơi

Hậu trường 24/06/2023 10:46

Là một diễn viên nổi tiếng lại xinh đẹp, diễn viên Ngọc Lan nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả, thậm chí có người còn muốn tặng cô cả xe hơi.

 

Chia sẻ với giới truyền thông mới đây, diễn viên Ngọc Lan cho biết sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với diễn viên Thanh Bình, cô hài lòng với cuộc sống làm mẹ đơn thân hiện tại và vẫn chưa có tình mới.

Vốn là diễn viên xinh đẹp, tài năng và nổi tiếng nên cô có nhiều người theo đuổi. Diễn viên Ngọc Lan kể, "Có những lúc khi ra ngoài ăn tối xong, họ chở tôi về, đi ngang cửa hàng xe, họ sẵn sàng dừng lại vào mua 1 chiếc xe hơi tặng tôi ngay lập tức".

Ngọc Lan trẻ trung như 'em 18', tiết lộ được đại gia tặng xe hơi - Ảnh 1
Diễn viên Ngọc Lan nhận được nhiều yêu mến từ khán giả

Ngọc Lan cũng thẳng thắn cho biết hiện tại cô nhận thức rõ được tầm quan trọng của tài chính trong tình yêu và khuyên các cặp đôi cần rõ ràng với nhau vấn đề này ngay từ ngày đầu.

Nữ diễn viên cho biết trước đây, cô không quan trọng bạn trai phải giàu có mà chỉ thích người có học thức cao. Ngọc Lan tiết lộ bạn trai cũ của cô ngày xưa chưa từng tặng món quà gì đắt tiền, đến tận lúc chia tay mới chỉ tặng cô duy nhất 1 bó hoa.

Ngọc Lan trẻ trung như 'em 18', tiết lộ được đại gia tặng xe hơi - Ảnh 2
Cô nhận ra nhiều điều sau cuộc hôn nhân đổ vỡ

Trước đó, trên trang cá nhân Ngọc Lan đăng tải khoảnh khắc với visual xinh đẹp. Nữ diễn viên "hack tuổi" trong bộ yếm màu đen năng động được nhận xét như "gái đôi mươi". Ngọc Lan nở nụ cười rạng rỡ, thoải mái tạo 7749 kiểu dáng trước ống kính. Nhìn qua không ai nghĩ rằng cô nàng đã là mẹ một con.

Ngọc Lan trẻ trung như 'em 18', tiết lộ được đại gia tặng xe hơi - Ảnh 3
Ngọc Lan nở nụ cười rạng rỡ, thoải mái tạo 7749 kiểu dáng trước ống kính
Ngọc Lan trẻ trung như 'em 18', tiết lộ được đại gia tặng xe hơi - Ảnh 4
Nhiều khán giả khuyên Ngọc Lan nên giữ phong cách ăn mặc trẻ trung này.

Nhiều khán giả khuyên Ngọc Lan nên giữ phong cách ăn mặc trẻ trung này. Sau ồn ào về hợp đồng bảo hiểm, Ngọc Lan sớm cân bằng lại được tâm trạng, tập trung vào công việc. Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều lời khen có cánh.

Ngọc Lan sinh năm 1985, bắt đầu nổi tiếng từ vai diễn Phương Hồng trong “Kiều nữ và đại gia”, sau đó cô tiếp tục tạo dấu ấn với nhiều vai diễn nổi tiếng khác trong các phim: Cổng mặt trời, Thuyền giấy, Âm tính, Bán chồng, Mặt nạ gương…Ngọc Lan là gương mặt gây ấn tượng cho khán giả khi chuyên trị những vai phản diện, nhiều chiều sâu trên màn ảnh Việt. Trong suốt hai thập niên theo đuổi nghệ thuật, cô đã tham gia hơn 150 bộ phim. Dù quen mặt với khán giả thông qua những vai phản diện trên màn ảnh song nữ diễn viên không sợ bản thân bị lặp lại hay khiến người xem nhàm chán bởi cô luôn biết làm mới mình qua từng vai diễn.

 

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Từ khóa:   Ngọc Lan nghệ sĩ đại gia

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