Người phụ nữ đặc biệt của diễn viên Ngọc Lan: 36 năm làm mẹ đơn thân, tuổi xế chiều hết lòng vì con cháu

Ngọc Lan đã tiết lộ: "Bà ngoại Louis đã hoàn thành xuất sắc vai trò mẹ đơn thân trong hành trình dài 36 năm. Bây giờ tới mẹ Louis, chắc chắn sẽ làm được y như bà ngoại”. Chính vì vậy, Ngọc Lan tâm sự thêm dù sung sướng hay khổ cực, cô cũng sẽ cố gắng hết sức để con trai có được tuổi thơ hạnh phúc, như cách mà đấng sinh thành từng mang lại cho mình.

Ba mất từ sớm nên Ngọc Lan được mẹ và anh hai dồn hết tình thương nâng niu, cưng chiều và hơn bao giờ hết, cô luôn dành sự trân trọng mỗi khi nhắc đến mẹ. Mẹ cô đã trải qua những tháng ngày sóng gió, một mình nuôi con trước khi có cuộc sống hạnh phúc như hiện tại.

Trước những ồn ào này, mẹ ruột Ngọc Lan cũng có động thái bênh vực con gái trước công kích ác ý từ một số cư dân mạng.

Yêu thương mẹ nhiều như thế nhưng có lần Ngọc Lan và mẹ vướng phải những ồn ào đời tư. Cụ thể, cuối năm 2019, tin đồn này từng dấy lên ở thời điểm Ngọc Lan quyết định chia tay Thanh Bình, dư luận trách móc mẹ của nữ diễn viên khi cho rằng bà bênh vực con rể thay vì đứng về phía con ruột.

Được biết, trước đó, Ngọc Lan từng tiết lộ cô thừa hưởng tính cách độc lập, thẳng thắn từ mẹ ruột của mình.

Không chỉ xoa dịu thị phi, mẹ ruột Ngọc Lan còn giữ mối quan hệ bình thường với con rể cũ. Cách làm của bà khiến tình cảm giữa Ngọc Lan và chồng cũ không gặp chuyện căng thẳng như bao cặp vợ chồng sau ly hôn.

Nhờ bà mà chuyện tình cảm của Ngọc Lan và chồng cũ không bị rơi vào căng thẳng.

Hiện tại, mẹ ruột Ngọc Lan tận hưởng cuộc sống yên ấm tuổi già. Bà thay con gái chăm sóc cháu ngoại một cách chu đáo. Chính tình cảm ấy đã khiến Ngọc Lan càng thêm áy náy khi từng để mẹ lỡ dở chuyện hôn nhân.

Nói về chuyện đã qua, Ngọc Lan tâm sự: "Ba con mất khi mẹ con chỉ mới 30 tuổi. Mẹ sống như thế chăm lo cho gia đình, không đi thêm bước nữa, một phần vì con không đồng ý việc đó. Lan cảm thấy rất tiếc vì đã không cho mẹ cơ hội có người bầu bạn. Hiện giờ con cái mỗi người một nơi, không sống cùng mẹ, vậy nên mọi việc mẹ đều làm một mình. Lan rất đau lòng khi chuyện buồn chuyện vui mẹ chỉ có thể tâm sự trước bàn thờ của ba thôi". Giờ đây, để chuộc lại những lỗi lầm đã qua, Ngọc Lan chỉ cố gắng nỗ lực làm việc để báo hiếu mẹ.

Dân tình tiếc nuối cho cuộc tình đẹp của Ngọc Lan và Thanh Bình.

Ngọc Lan - Thanh Bình từng là cặp đôi đẹp của showbiz Việt. Họ có 10 năm làm bạn trước khi tiến đến hôn nhân vào năm 2016. Tuy nhiên sau 3 năm chung sống, hai người tuyên bố ly hôn trong sự ngỡ ngàng, tiếc nuối của công chúng.

Trở thành mẹ đơn thân, Ngọc Lan càng khiến khán giả ngưỡng mộ khi chứng tỏ bản lĩnh của một người phụ nữ mạnh mẽ. Trong một chương trình truyền hình, cô tự tin nói mình đang nuôi dạy con khá tốt. Ngọc Lan cũng khiến nhiều người ngạc nhiên khi thổ lộ là không có nhu cầu tái hôn hay sống chung với ai, vì không muốn người lạ dạy dỗ con mình.

Ngọc Lan bày tỏ mình không muốn tái hôn với ai.

Nói về việc nuôi dạy con, theo nữ diễn viên, bản thân cô không biết mình dạy con đã tốt nhất hay chưa nhưng cô chắc chắn, cảm xúc của mình dành cho con là tốt nhất. Bởi thế, cô thậm chí không ở cùng mẹ ruột vì không muốn ngoại can thiệp chuyện nuôi con. Chính vì thế, Ngọc Lan thừa nhận bản thân khó "đi thêm bước nữa" sau đổ vỡ hôn nhân.

"Tôi đâu biết được, ngày hôm nay người ta thương, mai hết thương thì sao. Tâm lý mình còn đang thay đổi mỗi ngày. Mình nhiều khi đang nóng giận chuyện gì đó còn khó chịu với con chứ nói gì người ta. Lúc đó mất công lại đổ vỡ nữa. Hoặc tôi có quan niệm nếu may mắn tìm được một người đồng hành, chia sẻ với mình thì chỉ là đồng hành, gặp gỡ tôi thôi chứ đừng gặp và nhận xét về con tôi", Ngọc Lan nói.

Ngọc Lan cho biết cô thừa hưởng tính cách thẳng thắn, độc lập từ mẹ.

Ngọc Lan quan niệm, phụ nữ hiện đại không lệ thuộc vào bất cứ điều gì mà phải chủ động với cuộc sống của mình. Khẳng định ly hôn không có nghĩa là thất bại, cô chia sẻ: “Sự thất bại của một con người là không làm, không sống được theo ý mình muốn mà lệ thuộc vào người khác”.

Về dự định trong thời gian tới, Ngọc Lan cho biết cô vẫn tiếp tục với công việc phim ảnh nhưng sẽ nhận ít dự án hơn, ưu tiên thời gian cho vai trò làm mẹ.

Sau ánh hào quang, Ngọc Lan tự nhận mình sống đơn giản, thậm chí là nhạt nhòa. Cô cho hay: "Bây giờ tôi đã cân bằng được con cái, công việc. Tôi đã biết lựa chọn rồi nên cuộc sống của tôi nhẹ nhàng, dễ chịu".