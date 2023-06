Hồ Ngọc Hà hé lộ mối quan hệ giữa bố mẹ chồng với nàng dâu, tự hào khẳng định một điều!

Cho đến mới đây, trong một bữa tiệc của Hồ Ngọc Hà, Kim Lý đã bất ngờ tiết lộ về thời gian sẽ tổ chức lễ cưới với Hồ Ngọc Hà. Cụ thể, ban đầu khi được khán giả hỏi về chuyện tổ chức đám cưới, Kim Lý do không nghe rõ câu nói bằng tiếng Việt nên đã lúng túng. Ngay khi đó, Hồ Ngọc Hà đã dịch lại câu hỏi bằng tiếng Anh với nội dung: "Anh có cưới em không?". Nghe thấy câu nói từ vợ, Kim Lý lập tức đáp bằng tiếng Anh: "Tất nhiên rồi".

Hồ Ngọc Hà cũng tiếp tục đặt câu hỏi cho chồng rằng, khi nào đám cưới được tổ chức. Tới đây, Kim Lý đã nói to rõ ràng bằng tiếng Việt rằng: "Cuối năm nay". Màn công khai thời gian tổ chức đám cưới của Kim Lý khiến cả hội trường vỡ òa. Bản thân Hồ Ngọc Hà cũng tươi cười hạnh phúc trước lời nói của chồng.

Theo đó, mẹ chồng người Thụy Điển nói với nữ ca sĩ rằng: “So so proud of you” (Tạm dịch: “Rất rất tự hào về con). Hà Hồ cũng lễ phép gửi lời cảm ơn đến mẹ chồng.

Không chỉ mẹ chồng mà bố chồng của nữ ca sĩ cũng dành sự quan tâm đến con dâu. Cụ thể, trước đêm dễn, thời tiết không được như mong đợi, ông bày tỏ sự lo lắng cho con dâu rằng: “Chúng ta tự hào về con. Ba cứ nơm nớp lo sợ trời mưa nhưng may mắn mọi việc đều tốt đẹp và thành công”. Nữ ca sĩ đáp lại phụ huynh của chồng rất dễ thương: “Dạ thành công ba à. Con vui quá. Con cảm ơn ba”.

Qua lời nhắn nhủ ngắn gọn của bố mẹ chồng có thể thấy nàng dâu Hà Hồ được yêu thương đến chừng nào. Giọng ca Cả một trời thương nhớ cũng không ngần ngạ khoe rằng: “Má chồng tui quá dễ thương” và “Ba chồng của tôi thật ấm áp”.

Cặp đôi nhận được sự ủng hộ của 2 bên gia đình

Hồ Ngọc Hà khởi đầu nghệ thuật với công việc người mẫu, sau đó bén duyên ca hát. Trong gần 20 năm đi hát, cô có nhiều hit đa dạng thể loại, từ pop ballad đến dance, EDM. Cô cũng từng là gương mặt quen thuộc trên ghế "nóng" nhiều chương trình: Giọng hát Việt, Nhân tố bí ẩn, Siêu mẫu Việt Nam, The Remix, The Face Vietnam, Gương mặt thân quen, Asia's Next Top Model mùa 6...