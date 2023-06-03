Đang hạnh phúc bên ông xã Kim Lý, Hồ Ngọc Hà bỗng bộc bạch chuyện muốn được một mình khiến fan một phen nháo nhào!

Hậu trường 03/06/2023 08:37

Mặc dù bận rộn với tổ ấm, Hồ Ngọc Hà vẫn rất chăm chỉ hoạt động nghệ thuật. Gần đây nhất, nữ ca sĩ thông báo chuẩn bị tiếp tục ra mắt liveshow Love Songs được tổ chức tại Đà Nẵng.

Trải qua những cuộc tình không hạnh phúc và vướng nhiều thị phị, hiện tại, Hồ Ngọc Hà đã tìm được cho mình "bến đỗ" tuyệt vời bên diễn viên Kim Lý. Hơn 3 năm chung sống, cặp đôi hạnh phúc đón chào cặp song sinh cực kỳ đáng yêu, kháu khỉnh Lisa - Leon. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc, tận hưởng cuộc sống viên mãn bên "tổ ấm nhỏ" khiến ai ai đều tán dương, ngưỡng mộ. 

Đang hạnh phúc bên ông xã Kim Lý, Hồ Ngọc Hà bỗng bộc bạch chuyện muốn được một mình khiến fan một phen nháo nhào! - Ảnh 1
 Hơn 3 năm chung sống, cặp đôi hạnh phúc đón chào cặp song sinh cực kỳ đáng yêu, kháu khỉnh Lisa - Leon

Mặc dù bận rộn với tổ ấm, Hồ Ngọc Hà vẫn rất chăm chỉ hoạt động nghệ thuật. Gần đây nhất, nữ ca sĩ thông báo chuẩn bị tiếp tục ra mắt liveshow Love Songs được tổ chức tại Đà Nẵng. Hé lộ đoạn clip giới thiệu về đêm diễn, Hồ Ngọc Hà đã thu hút nhiều sự chú ý từ người hâm mộ. Tuy nhiên, đáng chú ý, trong đoạn clip này, nữ ca sĩ "Cô đơn trên sofa" chỉ xuất hiện một mình mà không thấy Kim Lý và các con.

Đồng thời, Hồ Ngọc Hà chia sẻ: "Chỉ cần đếm rất chậm nhưng thời gian sẽ trôi rất nhanh là chúng ta sẽ gặp nhau tại Love Songs. Và giờ phút này, Hà muốn sẽ có những giây phút lang thang và lãng đãng một mình như thế này...".

Nhiều khán giả cho rằng, có thể trước đêm diễn, Hồ Ngọc Hà muốn cho mình những giây phút thả lỏng tâm hồn, tìm lại xúc cảm để truyền tải qua các ca khúc trong đêm nhạc. Không chỉ vậy, nữ ca sĩ còn quay lại địa điểm se duyên cho mình và Kim Lý khi quay MV Em muốn anh đưa em về. Đó chính là những con hẻm vàng rực ở Phố cổ Hội An.

Trước đó, tâm sự về chuyện tình yêu của mình và Kim Lý, giọng ca "Lời nói dối ngọc ngà" thừa nhận bản thân đã có nhiều sự thay đổi, phần lớn đều nhờ vào tình yêu của Kim Lý. Hồ Ngọc Hà cho biết chỉ có mỗi Kim Lý là người chịu đựng được tính cách và những cơn giận dữ của cô. 

Đang hạnh phúc bên ông xã Kim Lý, Hồ Ngọc Hà bỗng bộc bạch chuyện muốn được một mình khiến fan một phen nháo nhào! - Ảnh 2
Đang hạnh phúc bên ông xã Kim Lý, Hồ Ngọc Hà bỗng bộc bạch chuyện muốn được một mình khiến fan một phen nháo nhào! - Ảnh 3
Tâm sự về chuyện tình yêu của mình và Kim Lý, giọng ca "Lời nói dối ngọc ngà" thừa nhận bản thân đã có nhiều sự thay đổi, phần lớn đều nhờ vào tình yêu của Kim Lý

"Những lần gây gổ, tôi bảo: 'Anh đi đi', anh vẫn ở đó, chờ cơn giận của tôi đi qua. Anh thường gọi tôi là 'drama queen', vì cách tôi hay phức tạp hóa mọi chuyện. Anh giúp tôi nhận ra, khi yêu hãy nuốt đi những hờn giận, đừng thách đố, làm khó nhau. Nhờ đó, tôi biết trân trọng tình yêu hơn" - bà mẹ 3 con chia sẻ.

Có thể thấy chỉ khi ở bên Kim Lý, Hồ Ngọc Hà mới thật sự trở thành nàng công chúa nhỏ để được che chở và bao dung. Kim Lý - Hồ Ngọc Hà chính thức đăng ký kết hôn vào năm 2020 nhưng đến thời điểm hiện tại, cặp đôi vẫn chưa có kế hoạch tổ chức hôn lễ.

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