Hồ Ngọc Hà bất ngờ bị nam ca sĩ thân thiết 'bóc phốt' cách làm việc: Thực hư ra sao mà khiến dân tình không khỏi tò mò

Chia sẻ của nam ca sĩ về Hồ Ngọc Hà đang được cộng đồng mạng hết sức quan tâm.

Cộng đồng mạng đang xôn xao trước đoạn clip ghi lại hình ảnh Hồ Ngọc Hà và Noo Phước Thịnh có màn hội ngộ để tập luyện cho đêm diễn Love Songs sắp tới được tổ chức tại Đà Nẵng. Đáng nói trong clip, cả Noo Phước Thịnh và Hồ Ngọc Hà đều gây ấn tượng với người hâm mộ khi xuất hiện với trang phục đơn giản để thuận tiện cho việc tập luyện. Hồ Ngọc Hà và Noo Phước Thịnh có màn hội ngộ để tập luyện cho đêm diễn Love Songs sắp tới được tổ chức tại Đà Nẵng Mặc dù không xuất hiện trước công chúng, thế nhưng Noo Phước Thịnh vẫn cho thấy sự chỉn chu khi diện áo sơ mi, quần tây đầy lịch thiệp, nhan sắc điển trai của nam ca sĩ trong mọi khoảnh khắc khiến không ít fan nữ phải "đổ gục".

Tuy nhiên, sự chú ý của cư dân mạng không phải đến từ những khoảnh khắc say sưa tập luyện của cặp đôi Hồ Ngọc Hà - Noo Phước Thịnh mà lại chính là cuộc trò chuyện của nam ca sĩ cùng ekip về cách làm việc của bà xã Kim Lý. Noo Phước Thịnh say sưa 'bóc phốt' đàn chị Cụ thể, nam ca sĩ cho biết Hồ Ngọc Hà đã gửi cho anh ca khúc Ai chung tình bằng cô đơn vào lúc 7h sáng và thông báo cho Noo Phước Thịnh rằng sẽ tiến hành thu âm ngay trong ngày hôm sau khiến nam ca sĩ không khỏi "bức xúc".

Tuy nhiên, sau khi nhận lời, nam ca sĩ đã không khỏi "tá hỏa" khi được thông báo về lịch trình tập luyện, thu âm dày đặc từ Hồ Ngọc Hà Chưa dừng lại ở đó, Noo Phước Thịnh còn tiết lộ về lời ngỏ ý của Hồ Ngọc Hà khi mời mình tham gia đêm nhạc Love Songs với vai trò khách mời đặc biệt. Theo đó, trong 1 lần đi diễn cùng nhau, nữ ca sĩ đã ngỏ lời với Noo Phước Thịnh rằng: 'Ê Noo, qua đây chị nói nghe. Hát Love Songs... cho vui'. Sau khi nhận lời, nam ca sĩ đã không khỏi "tá hỏa" khi được thông báo về lịch trình tập luyện, thu âm dày đặc từ Hồ Ngọc Hà Được biết, Hồ Ngọc Hà và Noo Phước Thịnh đã từng hợp tác trong nhiều chương trình cũng như sản phẩm âm nhạc, như MV Nỗi nhớ đầy vơi (2011), Em đi tìm anh (2015). Những bản song ca này đã giúp tên tuổi của cả hai được phủ sóng rộng rãi hơn, tạo nên một "cặp đôi hoàn hảo" trong mắt người hâm mộ. Cũng chính vì lẽ đó, nhiều người mong chờ cả hai sẽ có màn song ca bất ngờ trong show cá nhân lần này. Những bản song ca đã giúp tên tuổi của cả hai được phủ sóng rộng rãi

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