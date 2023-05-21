Chỉ nhắc quý tử Leon một câu, hành động tuy nhỏ nhưng Hồ Ngọc Hà ghi điểm tuyệt đối

Hậu trường 21/05/2023 11:10

Ngoài sở hữu vẻ ngoài lém lỉnh, quý tử Leon nhà Hồ Ngọc Hà cũng vô cùng hiểu chuyện.

Mới đây, trên trang mạng xã hội của ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã đăng tải đoạn clip của quý tử Leon kèm dòng trạng thái: "Út cưng rất ngoan. Đi học hay về đều chào ông bà". 

Cụ thể trong đoạn clip được nữ ca sĩ chia sẻ, dù đang chuẩn bị uống sữa nhưng Leon vẫn lễ phép chào ông bà. Khi được mẹ Hà nhắc nhở là phải vòng tay rồi mới chào, quý tử đã nhanh chóng buông bình sữa và làm theo lời mẹ dạy.

Chỉ nhắc quý tử Leon một câu, hành động tuy nhỏ nhưng Hồ Ngọc Hà ghi điểm tuyệt đối - Ảnh 1
Quý tử đã nhanh chóng buông bình sữa và làm theo lời mẹ dạy.

Có thể thấy, mặc dù chỉ gần 3 tuổi nhưng con trai út của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý vô cùng thông minh, hiểu chuyện và vâng lời mẹ. Chưa dừng lại ở đó nhiều người cũng vô cùng bất ngờ khi Leon phát âm vô cùng rõ ràng từng câu từng chữ cụm từ "Con chào ông bà nội". Ngay sau khi nghe được con trai nói chuyện, ông bố Kim Lý đã vô cùng bất ngờ là liên tục ồ lên "Wow" để bày tỏ sự thích thú và hài lòng với con trai.

Chỉ nhắc quý tử Leon một câu, hành động tuy nhỏ nhưng Hồ Ngọc Hà ghi điểm tuyệt đối - Ảnh 2
Chưa dừng lại ở đó nhiều người cũng vô cùng bất ngờ khi Leon phát âm vô cùng rõ ràng từng câu từng chữ.

Dưới phần bình luận, bên cạnh lời khen về sự thông minh, lém lỉnh và đáng yêu của Leon, cộng đồng mạng cũng dành không ít lời khen trước cách dạy dỗ con của Hồ Ngọc Hà.

Chỉ nhắc quý tử Leon một câu, hành động tuy nhỏ nhưng Hồ Ngọc Hà ghi điểm tuyệt đối - Ảnh 3
Mặc dù chỉ gần 3 tuổi nhưng con trai út của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý vô cùng thông minh, hiểu chuyện và vâng lời mẹ.
Chỉ nhắc quý tử Leon một câu, hành động tuy nhỏ nhưng Hồ Ngọc Hà ghi điểm tuyệt đối - Ảnh 4
Bên cạnh lời khen về sự thông minh, lém lỉnh và đáng yêu của Leon, cộng đồng mạng cũng dành không ít lời khen trước cách dạy dỗ con của Hồ Ngọc Hà.

Hiện tại, gia đình Hồ Ngọc Hà là một trong những gia đình showbiz luôn được quan tâm nhiệt tình từ khán giả. Những khoảnh khắc của hai vợ chồng Hà Hồ - Kim Lý cũng như các con vui chơi cùng nhau rất được cộng đồng mạng chú ý và truyền tay nhau chia sẻ.

Chỉ nhắc quý tử Leon một câu, hành động tuy nhỏ nhưng Hồ Ngọc Hà ghi điểm tuyệt đối - Ảnh 5
Hiện tại, gia đình Hồ Ngọc Hà là một trong những gia đình showbiz luôn được quan tâm nhiệt tình từ khán giả.
Chỉ nhắc quý tử Leon một câu, hành động tuy nhỏ nhưng Hồ Ngọc Hà ghi điểm tuyệt đối - Ảnh 6
 Những khoảnh khắc của hai vợ chồng Hà Hồ - Kim Lý cũng như các con vui chơi cùng nhau rất được cộng đồng mạng chú ý và truyền tay nhau chia sẻ.
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