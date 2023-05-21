Chỉ nhắc quý tử Leon một câu, hành động tuy nhỏ nhưng Hồ Ngọc Hà ghi điểm tuyệt đối

Ngoài sở hữu vẻ ngoài lém lỉnh, quý tử Leon nhà Hồ Ngọc Hà cũng vô cùng hiểu chuyện.

Mới đây, trên trang mạng xã hội của ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã đăng tải đoạn clip của quý tử Leon kèm dòng trạng thái: "Út cưng rất ngoan. Đi học hay về đều chào ông bà". Cụ thể trong đoạn clip được nữ ca sĩ chia sẻ, dù đang chuẩn bị uống sữa nhưng Leon vẫn lễ phép chào ông bà. Khi được mẹ Hà nhắc nhở là phải vòng tay rồi mới chào, quý tử đã nhanh chóng buông bình sữa và làm theo lời mẹ dạy.

Quý tử đã nhanh chóng buông bình sữa và làm theo lời mẹ dạy. Có thể thấy, mặc dù chỉ gần 3 tuổi nhưng con trai út của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý vô cùng thông minh, hiểu chuyện và vâng lời mẹ. Chưa dừng lại ở đó nhiều người cũng vô cùng bất ngờ khi Leon phát âm vô cùng rõ ràng từng câu từng chữ cụm từ "Con chào ông bà nội". Ngay sau khi nghe được con trai nói chuyện, ông bố Kim Lý đã vô cùng bất ngờ là liên tục ồ lên "Wow" để bày tỏ sự thích thú và hài lòng với con trai. Chưa dừng lại ở đó nhiều người cũng vô cùng bất ngờ khi Leon phát âm vô cùng rõ ràng từng câu từng chữ. Dưới phần bình luận, bên cạnh lời khen về sự thông minh, lém lỉnh và đáng yêu của Leon, cộng đồng mạng cũng dành không ít lời khen trước cách dạy dỗ con của Hồ Ngọc Hà.

Mặc dù chỉ gần 3 tuổi nhưng con trai út của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý vô cùng thông minh, hiểu chuyện và vâng lời mẹ. Bên cạnh lời khen về sự thông minh, lém lỉnh và đáng yêu của Leon, cộng đồng mạng cũng dành không ít lời khen trước cách dạy dỗ con của Hồ Ngọc Hà. Hiện tại, gia đình Hồ Ngọc Hà là một trong những gia đình showbiz luôn được quan tâm nhiệt tình từ khán giả. Những khoảnh khắc của hai vợ chồng Hà Hồ - Kim Lý cũng như các con vui chơi cùng nhau rất được cộng đồng mạng chú ý và truyền tay nhau chia sẻ. Hiện tại, gia đình Hồ Ngọc Hà là một trong những gia đình showbiz luôn được quan tâm nhiệt tình từ khán giả. Những khoảnh khắc của hai vợ chồng Hà Hồ - Kim Lý cũng như các con vui chơi cùng nhau rất được cộng đồng mạng chú ý và truyền tay nhau chia sẻ.

Hơn 3 năm bên nhau Hồ Ngọc Hà bất ngờ nhắn nhủ Kim Lý về điều quan trọng không thể đánh mất trong tình yêu Hồ Ngọc Hà - Kim Lý là một trong số những cặp vợ chồng hot nhất nhì showbiz Việt. Mới đây những chia sẻ của Hồ Ngọc Hà dành cho Kim Lý thu hút sự chú ý của công chúng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-nhac-quy-tu-leon-mot-cau-hanh-dong-tuy-nho-nhung-ho-ngoc-ha-ghi-diem-tuyet-doi-584169.html