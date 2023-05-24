'Anh xã' Hồ Ngọc Hà hạnh phúc khoe khoảnh khắc ngọt ngào cùng hai nhóc tỳ Leon và Lisa nhưng lại khiến cư dân mạng không khỏi thích thú vì điều này

Hậu trường 24/05/2023 09:12

Khoảnh khắc bố Kim Lý chơi đùa cùng con khiến netizen muốn 'rụng cả tim' nhưng cậu nhóc Leon lại chiếm trọn cả spotlight.

Mới đây, Hồ Ngọc Hà hạnh phúc chia sẻ loạt khoảnh khắc Kim Lý chơi đùa bên cạnh hai nhóc tỳ Lisa và Leon cùng dòng trạng thái: 'Luôn là những nụ hôn đầu ngày'. Có thể thấy, cả Lisa và Leon đều được ba Kim Lý trao tình cảm ngọt ngào bằng những nụ hôn vào mỗi ngày. Chỉ với chi tiết nhỏ này cũng chứng minh Kim Lý cũng giống nhiều sao Việt khác, là một ông bố "nghiện con" vô đối. 

'Anh xã' Hồ Ngọc Hà hạnh phúc khoe khoảnh khắc ngọt ngào cùng hai nhóc tỳ Leon và Lisa nhưng lại khiến cư dân mạng không khỏi thích thú vì điều này - Ảnh 1
Kim Lý hôn con mỗi ngày  
'Anh xã' Hồ Ngọc Hà hạnh phúc khoe khoảnh khắc ngọt ngào cùng hai nhóc tỳ Leon và Lisa nhưng lại khiến cư dân mạng không khỏi thích thú vì điều này - Ảnh 2
Bố Kim Lý và hai nhóc tỳ Leon, Lisa 

Ấy thế nhưng, spotlight của loạt ảnh lại thuộc về nhóc tỳ Leon. Theo đó, quý tử nhà Hà Hồ gây chú ý với loạt biểu cảm cưng xỉu, có 1-0-2 vô cùng hài hước, lém lỉnh khiến dân tình không khỏi tan chảy vì đáng yêu. Phía dưới phần bình luận, dân tình liên tục "thả tim" vì hình ảnh dễ thương của Lisa và Leon. 

'Anh xã' Hồ Ngọc Hà hạnh phúc khoe khoảnh khắc ngọt ngào cùng hai nhóc tỳ Leon và Lisa nhưng lại khiến cư dân mạng không khỏi thích thú vì điều này - Ảnh 3
Spotlight của loạt ảnh lại thuộc về nhóc tỳ Leon với loạt biểu cảm vô cùng dễ thương 
'Anh xã' Hồ Ngọc Hà hạnh phúc khoe khoảnh khắc ngọt ngào cùng hai nhóc tỳ Leon và Lisa nhưng lại khiến cư dân mạng không khỏi thích thú vì điều này - Ảnh 4
Nhóc tỳ khiến dân tình 'rụng tim' vì sự đáng yêu của mình 
'Anh xã' Hồ Ngọc Hà hạnh phúc khoe khoảnh khắc ngọt ngào cùng hai nhóc tỳ Leon và Lisa nhưng lại khiến cư dân mạng không khỏi thích thú vì điều này - Ảnh 5
Bé Leon và Lisa 

Mẹ của hai nhóc tỳ là ca sĩ Hồ Ngọc Hà, cô nàng sinh năm 1984, khởi đầu công việc với vai trò người mẫu, sau đó bén duyên ca hát. Gần 20 năm là ca sĩ, cô có nhiều hit đa dạng thể loại, từ pop ballad đến dance, EDMlàm huấn luyện viên tại các chương trình Giọng hát Việt, X-Factor, The Face...

'Anh xã' Hồ Ngọc Hà hạnh phúc khoe khoảnh khắc ngọt ngào cùng hai nhóc tỳ Leon và Lisa nhưng lại khiến cư dân mạng không khỏi thích thú vì điều này - Ảnh 6
Hồ Ngọc Hà là gương mặt vô cùng quen thuộc với khán giả 

Năm 2017, cô hẹn hò diễn viên Kim Lý. Năm 2020, sau khi đăng ký kết hôn, cả hai đón 2 con song sinh chào đời vào ngày 4/11/2020. Con trai được cặp đôi đặt tên là Leon và con gái tên Lisa. Dù còn nhỏ tuổi, con của Hà Hồ nhận nhiều sự chú ý từ cư dân mạng thông qua mỗi tấm ảnh được đăng tải.

'Anh xã' Hồ Ngọc Hà hạnh phúc khoe khoảnh khắc ngọt ngào cùng hai nhóc tỳ Leon và Lisa nhưng lại khiến cư dân mạng không khỏi thích thú vì điều này - Ảnh 7
Sau khi đăng ký kết hôn, cả hai đón 2 con song sinh chào đời vào ngày 4/11/2020

Hà Hồ cũng thành lập tài khoản mạng xã hội riêng cho 2 con với lượt người theo dõi cực khủng. Cặp đôi thường xuyên cập nhật loạt khoảnh khắc đời thường của các con. Đa số bạn bè, người hâm mộ dành lời khen ngợi cho hai bé.

Chỉ nhắc quý tử Leon một câu, hành động tuy nhỏ nhưng Hồ Ngọc Hà ghi điểm tuyệt đối

Chỉ nhắc quý tử Leon một câu, hành động tuy nhỏ nhưng Hồ Ngọc Hà ghi điểm tuyệt đối

Ngoài sở hữu vẻ ngoài lém lỉnh, quý tử Leon nhà Hồ Ngọc Hà cũng vô cùng hiểu chuyện.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Hà Hồ - Kim Lý Tin tức giải trí

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 24 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 39 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 54 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 9 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 1 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 2 giờ 9 phút trước
Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi