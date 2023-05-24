'Anh xã' Hồ Ngọc Hà hạnh phúc khoe khoảnh khắc ngọt ngào cùng hai nhóc tỳ Leon và Lisa nhưng lại khiến cư dân mạng không khỏi thích thú vì điều này

Mới đây, Hồ Ngọc Hà hạnh phúc chia sẻ loạt khoảnh khắc Kim Lý chơi đùa bên cạnh hai nhóc tỳ Lisa và Leon cùng dòng trạng thái: 'Luôn là những nụ hôn đầu ngày'. Có thể thấy, cả Lisa và Leon đều được ba Kim Lý trao tình cảm ngọt ngào bằng những nụ hôn vào mỗi ngày. Chỉ với chi tiết nhỏ này cũng chứng minh Kim Lý cũng giống nhiều sao Việt khác, là một ông bố "nghiện con" vô đối.

Kim Lý hôn con mỗi ngày

Bố Kim Lý và hai nhóc tỳ Leon, Lisa

Ấy thế nhưng, spotlight của loạt ảnh lại thuộc về nhóc tỳ Leon. Theo đó, quý tử nhà Hà Hồ gây chú ý với loạt biểu cảm cưng xỉu, có 1-0-2 vô cùng hài hước, lém lỉnh khiến dân tình không khỏi tan chảy vì đáng yêu. Phía dưới phần bình luận, dân tình liên tục "thả tim" vì hình ảnh dễ thương của Lisa và Leon.