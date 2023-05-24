'Anh xã' Hồ Ngọc Hà hạnh phúc khoe khoảnh khắc ngọt ngào cùng hai nhóc tỳ Leon và Lisa nhưng lại khiến cư dân mạng không khỏi thích thú vì điều này

Khoảnh khắc bố Kim Lý chơi đùa cùng con khiến netizen muốn 'rụng cả tim' nhưng cậu nhóc Leon lại chiếm trọn cả spotlight.
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Mới đây, Hồ Ngọc Hà hạnh phúc chia sẻ loạt khoảnh khắc Kim Lý chơi đùa bên cạnh hai nhóc tỳ Lisa và Leon cùng dòng trạng thái: 'Luôn là những nụ hôn đầu ngày'. Có thể thấy, cả Lisa và Leon đều được ba Kim Lý trao tình cảm ngọt ngào bằng những nụ hôn vào mỗi ngày. Chỉ với chi tiết nhỏ này cũng chứng minh Kim Lý cũng giống nhiều sao Việt khác, là một ông bố "nghiện con" vô đối.
Ấy thế nhưng, spotlight của loạt ảnh lại thuộc về nhóc tỳ Leon. Theo đó, quý tử nhà Hà Hồ gây chú ý với loạt biểu cảm cưng xỉu, có 1-0-2 vô cùng hài hước, lém lỉnh khiến dân tình không khỏi tan chảy vì đáng yêu. Phía dưới phần bình luận, dân tình liên tục "thả tim" vì hình ảnh dễ thương của Lisa và Leon.
Mẹ của hai nhóc tỳ là ca sĩ Hồ Ngọc Hà, cô nàng sinh năm 1984, khởi đầu công việc với vai trò người mẫu, sau đó bén duyên ca hát. Gần 20 năm là ca sĩ, cô có nhiều hit đa dạng thể loại, từ pop ballad đến dance, EDM, làm huấn luyện viên tại các chương trình Giọng hát Việt, X-Factor, The Face...
Năm 2017, cô hẹn hò diễn viên Kim Lý. Năm 2020, sau khi đăng ký kết hôn, cả hai đón 2 con song sinh chào đời vào ngày 4/11/2020. Con trai được cặp đôi đặt tên là Leon và con gái tên Lisa. Dù còn nhỏ tuổi, con của Hà Hồ nhận nhiều sự chú ý từ cư dân mạng thông qua mỗi tấm ảnh được đăng tải.
Hà Hồ cũng thành lập tài khoản mạng xã hội riêng cho 2 con với lượt người theo dõi cực khủng. Cặp đôi thường xuyên cập nhật loạt khoảnh khắc đời thường của các con. Đa số bạn bè, người hâm mộ dành lời khen ngợi cho hai bé.