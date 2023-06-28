Hồ Văn Cường tiếp tục được khán giả tặng số tiền lớn: Nhìn là biết được yêu thương cỡ nào!

Mới đây, trong nhóm FC của Hồ Văn Cường, một tài khoản đã đăng tải bài viết cho biết đã nhận được những món quà đầy tình yêu thương từ khán giả dành cho Hồ Văn Cường.

Người này cũng công khai rõ số tiền mà những khán giả trong và ngoài nước đã gửi tặng cho Hồ Văn Cường trước thềm diễn ra đêm nhạc mới. Có thể thấy Hồ Văn Cường luôn nhận được rất nhiều tình cảm yêu thương, dõi theo từ khán giả trong và ngoài nước Thông qua chia sẻ từ người này, có thể thấy Hồ Văn Cường luôn nhận được rất nhiều tình cảm yêu thương, dõi theo từ khán giả trong và ngoài nước, thậm chí có một vài khán giả giấu tên cũng đã gửi tặng tiền cho nam ca sĩ trong show diễn sắp tới. Theo bài đăng, số tiền mà Hồ Văn Cường nhận được từ khán giả lên đến hơn 30 triệu đồng, con số không quá "khủng" nhưng đây đều là tất cả tình cảm mà khán giả muốn chia sẻ với Hồ Văn Cường.

Đây không phải là lần đầu tiên cư dân mạng chứng kiến những món quà mà FC của Hồ Văn Cường gửi tặng cho nam ca sĩ mỗi khi anh chàng chạy show biểu diễn Đây không phải là lần đầu tiên cư dân mạng chứng kiến những món quà mà FC của Hồ Văn Cường gửi tặng cho nam ca sĩ mỗi khi anh chàng chạy show biểu diễn. Trong các nhóm FC của Hồ Văn Cường, dễ dàng nhận thấy các thành viên thường xuyên chia sẻ những hình ảnh về các món quà như hoa tiền, vòng tiền, vàng,... để dành tặng nam ca sĩ trong các đêm diễn. Trước đây, sau show diễn tại Cần Thơ, Hồ Văn Cường được fan giấu tên ở TPHCM tặng 120 triệu đồng tiền mặt. Người hâm mộ này đã đặc biệt chuẩn bị bó hoa lớn được trang trí cầu kỳ, trung tâm bó hoa là những xấp tiền có mệnh giá 500.000 đồng cùng lời nhắn gửi: "Thương tặng con Hồ Văn Cường. Cô giấu tên tặng con 120 triệu đồng show diễn ở Cần Thơ. Cô Sài Gòn xin được giấu tên".

Đây không phải là lần đầu tiên cư dân mạng chứng kiến những món quà mà FC của Hồ Văn Cường gửi tặng cho nam ca sĩ mỗi khi anh chàng chạy show biểu diễn. Trong các nhóm FC của Hồ Văn Cường, dễ dàng nhận thấy các thành viên thường xuyên chia sẻ những hình ảnh về các món quà như hoa tiền, vòng tiền, vàng,... để dành tặng nam ca sĩ trong các đêm diễn. Đáp lại tấm chân tình của khán giả, giọng ca đến từ Tiền Giang hóm hỉnh nói: "Kiếp trước con giàu quá nên kiếp này con nghèo, không có nổi một cây vàng luôn. Từ ngày đi hát mấy cô mấy chú tặng vàng con hoài chắc mốt con thành đại gia quá... Đại gia nhưng mà là da bọc xương". Có thể nói, từ sau khi nhận được sự hậu thuẫn và giúp đỡ từ phía Bầu Thụy và danh ca Ngọc Sơn, Hồ Văn Cường đã bắt đầu có những khởi sắc Hồ Văn Cường vẫn là cái tên được yêu thích với giọng hát đặc trưng của dòng nhạc âm hưởng dân ca.Tất cả các đêm diễn có mặt Hồ Văn Cường luôn rất đông khán giả, phần nào khẳng định sức hút của Hồ Văn Cường vẫn mạnh mẽ dù thời gian qua, Cường có vài scandal ồn ào. Hồ Văn Cường đầu quân về ca sĩ Ngọc Sơn Từ sau khi tách khỏi công ty quản lý cũ, với sự giúp sức của ca sĩ Ngọc Sơn và bầu Thụy, Hồ Văn Cường của hiện tại thay đổi khá nhiều từ ngoại hình, vóc dáng đến điều kiện sinh sống. Vốn là một ca sĩ có tính cách hiền lành, thân thiện nên Hồ Văn Cường đã nhận được nhiều sự quan tâm, yêu mến từ khán giả ở nhiều độ tuổi. Ngoài tiền thù lao biểu diễn đáng mơ ước, Hồ Văn Cường cũng thường xuyên nhận được quà là tiền, vàng của khán giả hâm mộ.

Xuất hiện đoạn clip Hồ Văn Cường song ca cùng Phi Nhung khiến người hâm mộ nghẹn ngào xôn xao Hồ Văn Cường được đông đảo khán giả biết đến với tài năng và là con trai nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung. Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip cũ của ''cậu bé dân ca'' hát cùng mẹ nuôi.

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