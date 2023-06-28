Phương Mỹ Chi nói gì khi được gọi tên 'thánh đề' vì đoán đúng 'Vợ nhặt'

Hậu trường 28/06/2023 11:03

Sáng 28/6, cư dân mạng thích thú khi đề thi Văn tốt nghiệp THPT 2023 ra về 'Vợ nhặt'. Trước đó ca khúc 'Đẩy xe bò' của Phương Mỹ Chi lấy cảm hứng từ tác phẩm.

 

Sáng 28/6, Phương Mỹ Chi là cái tên được réo gọi nhiều nhất khi nữ ca sĩ đã "tiên tri" đúng đề Ngữ Văn kỳ thi tốt nghiệp THPT là tác phẩm Vợ nhặt. Trước đó, Phương Mỹ Chi đã phát hành MV Đẩy xe bò, được lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học nói trên.

Nữ ca sĩ còn hài hước chia sẻ trên trang cá nhân rằng: "Đã có nhiều người hăm he Chi, nếu đợt này không ra Vợ Nhặt là lập group anti-fan, mấy bà khỏi. Tóm lại, chúc mấy bà, mấy ông có một tinh thần thật tốt, dui dẻ hoan hỉ".

Nữ ca sĩ đã có những chia sẻ thú vị với truyền thông khi MV Đẩy xe bò "tiên tri" đúng đề thi Ngữ văn năm nay: "Thật sự đề thi như thế nào thì Chi không biết, chỉ đoán cho vui thôi bởi vì mình đang làm MV về câu chuyện Vợ nhặt. Nhưng cảm xúc hiện tại thì Chi cũng thấy rất vui và hạnh phúc, kiểu như không đi thi mà được trúng tủ vậy đó.

Phương Mỹ Chi nói gì khi được gọi tên 'thánh đề' vì đoán đúng 'Vợ nhặt' - Ảnh 1
Phương Mỹ Chi là cái tên được réo gọi nhiều nhất khi nữ ca sĩ đã "tiên tri" đúng đề Ngữ Văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 

Vợ nhặt là tác phẩm văn học mà Chi rất yêu thích khi còn học cấp 3. Chi còn có một dự án phim ngắn về tác phẩm này. Sau khi quay xong thì mình còn cảm thấy yêu thích tác phẩm này nhiều hơn nữa vì những thông điệp về tình người, sự cảm thông, chia sẻ lẫn nhau".

Phương Mỹ Chi bật mí hồi đi học, một nhóm bạn của cô còn quay dự án quay phim ngắn về tác phẩm này theo yêu cầu của giáo viên bộ môn. Sau khi quay xong, Chi bảo cô yêu tác phẩm này hơn vì theo cô truyện có nhiều giá trị nhân văn về tình người và sự chia sẻ, cảm thông lẫn nhau.

Ra mắt MV Đẩy xe bò, Chi cảm thấy may mắn vì được khán giả là học sinh, sinh viên yêu thích. Cô cũng như được quay về thời đi học của mình.

Phương Mỹ Chi nói gì khi được gọi tên 'thánh đề' vì đoán đúng 'Vợ nhặt' - Ảnh 2
Phương Mỹ Chi cũng cho biết sau khi đề Ngữ văn được công bố, nhiều bạn sinh viên từng nhảy trong MV Đẩy xe bò đã nhắn tin cho nữ ca sĩ để khoe về việc "trúng tủ".

Nói về biệt danh "thánh đoán đề thi”, Phương Mỹ Chi chia sẽ: “Anh Đen (Đen Vâu) đã là nhà tiên tri đề văn qua rất nhiều năm rồi, còn Chi mới ăn may được một năm nay thôi. Nhưng năm sau Chi sẽ tiếp tục hành trình dự đoán đề để xem mình may mắn thật hay là ăn may (cười)”.

Sau khi đề thi THPT vào đúng bài Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân, người hâm mộ tràn vào fanpage của Phương Mỹ Chi để lại nhiều bình luận thích thú. Có người còn muốn "trao vương miện" về khả năng đoán đề cho nữ ca sĩ. Nhiều bình luận khuyên nhóm của Phương Mỹ Chi nên lên kế hoạch 5 năm sản xuất MV đề tài tác phẩm văn học mỗi mùa thi.

Phương Mỹ Chi nói gì khi được gọi tên 'thánh đề' vì đoán đúng 'Vợ nhặt' - Ảnh 3
Bên cạnh nguồn cảm hứng Vợ nhặt, MV Đẩy xe bò còn được yêu thích vì điệu nhảy vui nhộn của Phương Mỹ Chi

MV Đẩy xe bò được lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học “Vợ nhặt” của nhà văn Kim Lân - tác phẩm nằm trong sách Ngữ văn lớp 12. Điều đáng quan tâm, đây là MV được đầu tư về con người “khủng” nhất từ trước tới nay đối với cô, con số lên đến hơn 200 người - tất cả đều là học sinh sinh viên đến từ các trường khác nhau.

Phương Mỹ Chi nói gì khi được gọi tên 'thánh đề' vì đoán đúng 'Vợ nhặt' - Ảnh 4
Phương Mỹ Chi ra ca khúc Đẩy xe bò vui nhộn, trẻ trung và dựa trên tác phẩm văn học nổi tiếng Vợ nhặt

Đẩy xe bò được lấy bối cảnh tại trường học với hình ảnh quen thuộc gắn liền với thời học sinh. Những khung hình tươi vui cùng sự lạc quan là điểm nhấn của sản phẩm. Ở MV này, ê-kíp muốn khai thác những nét hồn nhiên, tươi vui, đúng với tính cách của Phương Mỹ Chi. Đoạn cuối, Phương Mỹ Chi và 200 học sinh cùng nhau múa hát vui vẻ, mang đến không khí rộn ràng, phấn khởi khi kết thúc bài thi lớp 12.

Dù sở hữu công ty riêng, Phương Mỹ Chi vẫn 'ở thuê, đi diễn bằng xe công nghệ' sau 10 năm ca hát

Dù sở hữu công ty riêng, Phương Mỹ Chi vẫn 'ở thuê, đi diễn bằng xe công nghệ' sau 10 năm ca hát

Sau khi giành danh hiệu á quân Giọng hát Việt nhí 2013, Phương Mỹ Chi ngày càng trưởng thành, gặt hái nhiều thành công.

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Từ khóa:   Phương Mỹ Chi Đen Vâu thi THPT

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