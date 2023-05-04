Bằng Kiều đau xót thông báo tin tang sự, nhiều nghệ sĩ Việt gửi lời chia buồn cùng nam ca sĩ

Hậu trường 04/05/2023 16:42

Bằng Kiều nghẹn ngào nói lời tiễn biệt bố lần cuối.

Trên trang cá nhân, Bằng Kiều viết: 'Bố không sinh ra con nhưng duyên của bố con mình cũng hơn 30 năm rồi bố nhỉ. Chắc không ít người vẫn tin bố là bố ruột của con vì bố con mình cũng giống nhau, hiền lành, yêu thương… Bố yêu thương con vô điều kiện, và bố cũng từng là giọng nam cao chót vót nhất Việt của Đài phát thanh ngày xưa. Con biết bố luôn yêu thương, dõi theo và khích lệ con suốt mấy chục năm qua, bố tự hào về con lắm bố nhỉ.

Bằng Kiều đau xót thông báo tin tang sự, nhiều nghệ sĩ Việt gửi lời chia buồn cùng nam ca sĩ - Ảnh 1
Bằng Kiều nghẹn ngào chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình
Bằng Kiều đau xót thông báo tin tang sự, nhiều nghệ sĩ Việt gửi lời chia buồn cùng nam ca sĩ - Ảnh 2
Bố nuôi của ca sĩ Bằng Kiều - Ảnh: FBNV

Lần nào về Sài Gòn con cũng alo bố, tới thăm hoặc cafe thuốc lào với bố, dấm dúi cho bố tí để bố tiêu vặt hoặc binh “xập xám”. Bố chả cần đâu, vì chị Giang với em Thuỷ chả bao giờ để bố thiếu cái gì trên đời, nhưng con biết bố rất vui vì đó là quà của “zai bố”. Mấy hôm trước bố ra đi nhẹ nhàng lúc con đang đi diễn. Hôm nay con về Sài Gòn chịu tang bố, tiễn bố phiêu du miền đất Phật. Bố có 82 năm phiêu lãng tươi đẹp trên cuộc đời, để lại biết bao nhiêu yêu thương. Bố Sơn an yên nơi cực lạc nhé. Con yêu bố'.

Bằng Kiều đau xót thông báo tin tang sự, nhiều nghệ sĩ Việt gửi lời chia buồn cùng nam ca sĩ - Ảnh 3
Nhiều nghệ sĩ cũng chia buồn cùng Bằng Kiều - Ảnh: FBNV

Nhiều nghệ sĩ Việt như: Tóc Tiên, Tú Dưa, Lê Hiếu, Trizzie Phương Trinh,... gửi lời chia buồn tới Bằng Kiều. Khán giả cũng không khỏi xót xa để lại lời tiễn biệt, chia buồn:

Mong ông được sớm siêu thoát nơi miền xa. Em xin chia buồn cùng anh và gia đình.

- Thành kính phân ưu, chia buồn cùng Kiểu và gia đình.

- Xin chia buồn cùng gia đình.

Bằng Kiều đau xót thông báo tin tang sự, nhiều nghệ sĩ Việt gửi lời chia buồn cùng nam ca sĩ - Ảnh 4
Người mới mất là bố nuôi của ca sĩ Bằng Kiều nhưng từ lâu đã được anh xem như bố ruột và gắn bó với nam ca sĩ suốt hơn 30 năm - Ảnh: Internet

Được biết, đây là bố nuôi của ca sĩ Bằng Kiều nhưng từ lâu đã được anh xem như bố ruột. Ông gắn bó với nam ca sĩ suốt hơn 30 năm. Bằng Kiều cũng tiết lộ, bố nuôi từng là giọng nam cao nổi tiếng trên đài phát thanh tại Việt Nam trước đây. Ông luôn dõi theo và khích lệ nam ca sĩ trên chặng đường sự nghiệp. Vì bố nuôi mất đúng hôm nam ca sĩ bận đi diễn nên đến hôm nay anh mới về chịu tang được. Hình ảnh nam ca sĩ nổi tiếng đầu đội khăn tang kèm chia sẻ xúc động về người quá cố nhận được sự quan tâm của dân mạng. Mọi người gửi lời chia buồn tới Bằng Kiều cùng gia đình bố nuôi của anh. 

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Vợ cũ Bằng Kiều tiết lộ con gái Phi Nhung đã có cuộc sống mới, kể lại kỉ niệm 30 năm trước với cố ca sĩ!

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