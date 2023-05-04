Bằng Kiều đau xót thông báo tin tang sự, nhiều nghệ sĩ Việt gửi lời chia buồn cùng nam ca sĩ

Trên trang cá nhân, Bằng Kiều viết: 'Bố không sinh ra con nhưng duyên của bố con mình cũng hơn 30 năm rồi bố nhỉ. Chắc không ít người vẫn tin bố là bố ruột của con vì bố con mình cũng giống nhau, hiền lành, yêu thương… Bố yêu thương con vô điều kiện, và bố cũng từng là giọng nam cao chót vót nhất Việt của Đài phát thanh ngày xưa. Con biết bố luôn yêu thương, dõi theo và khích lệ con suốt mấy chục năm qua, bố tự hào về con lắm bố nhỉ.

Bằng Kiều nghẹn ngào chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Bố nuôi của ca sĩ Bằng Kiều - Ảnh: FBNV

Lần nào về Sài Gòn con cũng alo bố, tới thăm hoặc cafe thuốc lào với bố, dấm dúi cho bố tí để bố tiêu vặt hoặc binh “xập xám”. Bố chả cần đâu, vì chị Giang với em Thuỷ chả bao giờ để bố thiếu cái gì trên đời, nhưng con biết bố rất vui vì đó là quà của “zai bố”. Mấy hôm trước bố ra đi nhẹ nhàng lúc con đang đi diễn. Hôm nay con về Sài Gòn chịu tang bố, tiễn bố phiêu du miền đất Phật. Bố có 82 năm phiêu lãng tươi đẹp trên cuộc đời, để lại biết bao nhiêu yêu thương. Bố Sơn an yên nơi cực lạc nhé. Con yêu bố'.