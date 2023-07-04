Trizzie Phương Trinh bất ngờ cho 'người mới' của Bằng Kiều lộ diện, tiết lộ tính cách 'không có chỗ nào để chê'

Hậu trường 04/07/2023 10:21

Trên trang cá nhân, Trizzie Phương Trinh chia sẻ bài viết dài cảm nhận về "người ấy" của chồng cũ sau chuyến đi du lịch cùng nhau khi trở lại Việt Nam lần này.

Cách đây không lâu, ca sĩ Trizzie Phương Trinh - vợ cũ Bằng Kiều đã có chuyến về thăm Việt Nam cùng 3 cậu con trai. Đặc biệt, trong chuyến đi này cũng trùng hợp đúng ngày sinh nhật của con trai nên cô đã hội ngộ cùng chồng cũ Bằng Kiều tổ chức bữa tiệc ấm cúng cho con.

Trizzie Phương Trinh bất ngờ cho 'người mới' của Bằng Kiều lộ diện, tiết lộ tính cách 'không có chỗ nào để chê' - Ảnh 1
Bằng Kiều và vợ cũ Trizzie Phương Trinh có chung 3 cậu con trai

Trên trang cá nhân, Trizzie Phương Trinh không ngại dành lời khen cho con riêng của chồng cũ cùng người mới rằng: "Bốn anh em đã gặp được mặt nhau. Và 2 bà mẹ cũng đã gặp nhau. Benly ở ngoài đẹp trai như trong hình".

Trizzie Phương Trinh bất ngờ cho 'người mới' của Bằng Kiều lộ diện, tiết lộ tính cách 'không có chỗ nào để chê' - Ảnh 2
 Trong chuyến về thăm Việt Nam, Trizzie Phương Trinh đã hội ngộ cùng chồng cũ Bằng Kiều tổ chức bữa tiệc ấm cúng cho con trai

Không chỉ vậy, mới đây, nữ ca sĩ còn gây chú ý khi đăng tải hình ảnh bạn gái hiện tại của ca sĩ Bằng Kiều. Đây cũng là lần đầu tiên người mới của Bằng Kiều được lộ diện sau nhiều đồn đoán trước đó. Trước đó, Bằng Kiều từng chia sẻ người phụ nữ bên cạnh anh hiện tại không làm việc trong lĩnh vực giải trí và cũng không muốn xuất hiện tại những sự kiện của chồng.

Trizzie Phương Trinh bất ngờ cho 'người mới' của Bằng Kiều lộ diện, tiết lộ tính cách 'không có chỗ nào để chê' - Ảnh 3
Bằng Kiều và bạn gái mới đón Trizzie Phương Trinh cùng các con tại sân bay

Trên trang cá nhân, Trizzie Phương Trinh chia sẻ bài viết dài cảm nhận về "người ấy" của chồng cũ sau chuyến đi du lịch cùng nhau khi trở lại Việt Nam lần này. Nữ ca sĩ chia sẻ, người mới của Bằng Kiều tên Mai Linh, kém cô 24 tuổi. Linh rất ngại lên hình từ lúc rộ tin Bằng Kiều có con thứ 4.

"Hôm nay mình quyết định cho em ấy 'lên sóng' để chính thức giới thiệu em với mọi người. Linh có khuôn mặt hiền hòa, trên môi luôn nở nụ cười tươi rói. Nhìn em như là chị của mấy đứa nhỏ chứ không ra vẻ bà mẹ kế. Và em cũng thích 3 anh của Benly gọi em bằng chị chứ không gọi bằng cô. 

Linh là người hiểu chuyện và khi hai người phụ nữ gặp nhau thì hai gia đình hòa làm một. Mình cũng mừng thầm là Bằng Kiều đã chọn được một người như thế, không ngại để anh qua lại với gia đình cũ. Linh không có chỗ nào để chê, đẹp người, đẹp nết, dễ thương, biết cách cư xử. Mẹ của Linh cũng tuyệt vời không kém" - vợ cũ Bằng Kiều hết lòng khen người mới của anh.

Trizzie Phương Trinh bất ngờ cho 'người mới' của Bằng Kiều lộ diện, tiết lộ tính cách 'không có chỗ nào để chê' - Ảnh 4
Trên trang cá nhân, Trizzie Phương Trinh chia sẻ bài viết dài cảm nhận về "người ấy" của chồng cũ sau chuyến đi du lịch cùng nhau khi trở lại Việt Nam lần này

"Nếu như người mới ích kỷ, không thích chồng mình qua lại với vợ cũ thì lấy gì hoà thuận? Và nếu như vợ cũ ghen ăn tức ở với vợ mới thì ông chồng có làm gì đi nữa, hai bên cũng không thể thuận hoà. Vì vậy mấu chốt của vấn đề vẫn là 2 người phụ nữ. Nếu chúng ta biết cư xử tốt với nhau thì không bên nào phải thiệt thòi mà còn được nhiều hơn" - Trizzie Phương Trinh bày tỏ. 

Không chỉ hết lòng khen người mới của chồng cũ, Trizzie Phương Trinh còn chia sẻ tình trạng quan hệ hiện tại giữa mình và Bằng Kiều sau hơn 10 năm ly hôn. Cô coi anh như một người bạn mà "quên mất Bằng Kiều từng là chồng mình".

Trizzie Phương Trinh bất ngờ cho 'người mới' của Bằng Kiều lộ diện, tiết lộ tính cách 'không có chỗ nào để chê' - Ảnh 5
Không chỉ hết lòng khen người mới của chồng cũ, Trizzie Phương Trinh còn chia sẻ tình trạng quan hệ hiện tại giữa mình và Bằng Kiều sau hơn 10 năm ly hôn

Cuối cùng, Trizzie Phương Trinh cũng gửi lời chúc hạnh phúc đến chồng cũ: "Cầu chúc cho ông bạn và Mai Linh mãi mãi hạnh phúc bên nhau và mong tình chị em mình luôn là như thế".

Trizzie Phương Trinh và Bằng Kiều kết hôn vào tháng 9/2022. Đến tháng 10/2013, cặp đôi công bố ly hôn sau 11 năm chung sống, cả 3 cậu con trai đều do Trizzie Phương Trinh nuôi dưỡng. Sau khi "đường ai nấy đi", Trizzie vẫn luôn giữ sự ủng hộ và cách ứng xử văn minh dành cho chồng cũ.

Bằng Kiều hội ngộ vợ cũ tổ chức sinh nhật ấm cúng cho quý tử tại Việt Nam

Bằng Kiều hội ngộ vợ cũ tổ chức sinh nhật ấm cúng cho quý tử tại Việt Nam

Buổi tiệc chung vui còn có sự xuất hiện của bạn gái mới và con trai út của Bằng Kiều. Khoảnh khắc cả 4 anh em vui vẻ đứng chung một khung hình với bố khiến cho khán giả không khỏi thích thú.

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