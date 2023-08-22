Mới đây, sau nhiều năm vắng bóng, Maya bất ngờ tái xuất, tổ chức một mini concert tại Hà Nội. Tại đây, nữ ca sĩ tiết lộ vừa trải qua một giai đoạn khó khăn về vấn đề sức khỏe

Maya từng là diễn viên, ca sĩ khá có tiếng ở Hà Nội. Cô ghi dấu ấn qua loạt vai diễn trong phim Scandal, Cô dâu đại chiến, Vợ ba,... Tuy nhiên, đang trên đà thăng tiến sự nghiệp thì cô bất ngờ mất hút khỏi showbiz khiến khán giả không khỏi nuối tiếc. Cho đến mới đây, sau nhiều năm vắng bóng, Maya bất ngờ tái xuất, tổ chức một mini concert tại Hà Nội. Tại đây, nữ ca sĩ tiết lộ vừa trải qua một giai đoạn khó khăn về vấn đề sức khỏe: "Khoảng thời gian mấy nămtrước thực sự là những nốt rất trầm trong cuộc đời tôi. Tôi gặp vấn đề sức khỏe, bệnh tật triền miên trong mấy năm, rất hay ốm mà không hiểu lý do vì sao. Tôi bị ảnh hưởng tinh thần mạnh mẽ, cảm xúc xuống rất thấp. Nhiều bầu show nhắn tin, gọi điện mời tôi đi hát nhưng tôi từ chối, tôi chê tiền luôn mà cũng không hiểu tại sao lại như vậy".

Sau nhiều năm vắng bóng, Maya bất ngờ tái xuất, tổ chức một mini concert tại Hà Nội Nữ ca sĩ tâm sự, trải qua biến cố bệnh tật, cô tìm lại chính mình thông qua tu tập, tìm vào bên trong, chuyển hóa năng lượng. "Tôi biết hướng mình đến Phật pháp và được 'cứu', được trao đổi năng lượng. Tôi có nhiều giấc mơ kỳ lạ để chuyển hóa năng lượng. Sau khi tu tập, thay đổi bản thân, tôi đã tiếp nhận được nhiều năng lượng tích cực để ngày hôm nay tự tin quay trở lại. Chưa bao giờ tôi cảm thấy yêu hát, yêu khán giả, yêu sân khấu đến như vậy" - nữ ca sĩ trải lòng. Nữ ca sĩ tâm sự, trải qua biến cố bệnh tật, cô tìm lại chính mình thông qua tu tập, tìm vào bên trong, chuyển hóa năng lượng Trở lại nhiều thăng trầm, Maya "cháy" hết mình cho đêm diễn tại Hà Nội. Đánh dấu sự trở lại showbiz, Maya tâm sự trên trang cá nhân: "Thời gian trôi qua quá nhanh, biến cố cũng không ít nhưng những gì đọng lại là những cố gắng, những bước chân không ngừng nghỉ của chính mình. Đã từng nghĩ không biết khi nào mới có thể thực sự trở lại nhưng với một đêm tuyệt vời như hôm qua thì Maya đã có câu trả lời và động lực để tiếp tục hành trình dài phía trước".

Nữ ca sĩ nhận được nhiều phản hồi tích cực cho sự trở lại này. Không chỉ trở lại với sân khấu âm nhạc, Maya còn cho hay chị đang ấp ủ những dự án phim ảnh mới: "Tôi còn mới sang Mỹ quay một bộ phim điện ảnh cho đạo diễn Mai Thu Huyền. Hai chị em tôi lăn lộn hai tháng trời với nhau để làm phim". Trước đó, Maya cũng từng gây bất ngờ khi bí mật sang Mỹ sinh con. Chia sẻ với truyền thông về những chuyện trải qua trong quá khứ, nữ ca sĩ không khỏi ngậm ngùi: “Suốt quá trình mang thai và sinh con, tôi luôn có sự đồng hành của mẹ ruột. Nhưng khi sang Mỹ thì chỉ có mình tôi mà thôi. Thực sự, cũng khá là khó khăn. Tôi còn nhớ khi mới sinh con xong, tôi phải chuyển sang ngôi nhà khác. Lúc đó, chỉ có 2 mẹ con, bé Bồ Câu còn đỏ hỏn, không thể rời mẹ phút nào được. Tôi vừa ôm con, vừa tự đóng gói đồ đạc”. Trước đó, Maya cũng từng gây bất ngờ khi bí mật sang Mỹ sinh con Maya trải lòng thêm, khi sang nhà mới, bé Bồ Câu lạ nhà nên cứ đặt xuống là khóc. Nữ diễn viên đã phải 1 tay bế con, 1 tay rạch các thùng đồ đóng gói, từ từ sắp xếp lại mọi thứ, bài trí căn nhà. Maya thừa nhận cô không hiểu vì sao bản thân lại có đủ sức mạnh và sự kiên nhẫn đến thế. Maya chia sẻ, thời điểm 4 năm trước, cô chỉ nghĩ đơn giản rằng trời đã cho mình đứa con thì mình sẽ làm tròn thiên chức làm mẹ Maya chia sẻ, thời điểm 4 năm trước, cô chỉ nghĩ đơn giản rằng trời đã cho mình đứa con thì mình sẽ làm tròn thiên chức làm mẹ. Khi đã làm mẹ thì cả cuộc sống của cô sẽ xoay quanh đứa con, cả thế giới thu bé lại bằng đúng một cô gái bé nhỏ. “Sau khi sinh con, tôi cũng xác định chắc chắn mình sẽ quay trở về Việt Nam, tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Và để có thể ‘tái xuất’, thì tôi phải lấy lại vóc dáng. Có những dự định đó rồi, tôi cứ thực hiện từng thứ một, đến khi tôi đủ tự tin về vóc dáng, về bản thân thì tôi quay lại với showbiz Việt, mọi thứ cứ đơn giản như vậy thôi” - Maya nói.

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