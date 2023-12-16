Mỹ Linh lần đầu tiết lộ lí do chia tay mối tình đầu Bằng Kiều, hé lộ mối quan hệ hiện tại của cả hai

Mới đây khi tham gia 1 chương trình phỏng vấn bên lề show thực tế Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Mỹ Linh khiến khán giả không khỏi bất ngờ khi đề cập thẳng thắn chuyện từng yêu Bằng Kiều.

Mới đây, trong hậu trường của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023, Mỹ Linh hiếm hoi nhắc về tình cũ một thời. Điều bất ngờ hơn cả là cô còn tiết lộ lí do chia tay nam ca sĩ. Mỹ Linh vui vẻ kể: "Tôi rất là mừng vì bạn trai cũ vẫn hát rất hay, có thể 1 số nốt cao không còn rền vang được như xưa nhưng cảm xúc vẫn rất đong đầy. Thêm nữa, bạn trai cũ vẫn vô cùng duyên dáng, nói chuyện rất vui và tếu táo". Với Mỹ Linh, Bằng Kiều vẫn không hề thay đổi: "Tôi nghĩ cuộc đời anh trải qua nhiều điều cũng gọi là vất vả và stress đó nhưng rất hay là anh không thay đổi".

Bên cạnh đó, Mỹ Linh nhận xét dù thời gian đã qua nhưng Bằng Kiều vẫn không thay đổi dù cuộc đời nam ca sĩ đã trải qua rất nhiều thăng trầm, biến cố. Với Mỹ Linh, Bằng Kiều vẫn thế, không hề thay đổi. Sau khi chia tay nhiều năm, Mỹ Linh vẫn dành sự quý mến, trân trọng cho Bằng Kiều Mỹ Linh và Bằng Kiều là mối tình đầu của nhau. Trong quá khứ, 2 người từng có 6 năm yêu đương. Ngoài ca khúc Trái tim không ngủ yên, họ còn được yêu mến với bản song ca Dòng sông sao do nam ca sĩ viết tặng Mỹ Linh. Sau khi chia tay nhiều năm, Mỹ Linh vẫn dành sự quý mến, trân trọng cho Bằng Kiều.

Hiện tại, Mỹ Linh đang sống hạnh phúc bên nhạc sĩ Anh Quân, còn Bằng Kiều cũng có con với bạn gái Mai Anh. Ngoài ra, Bằng Kiều cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân và có 3 con trai với ca sĩ Trizzie Phương Trinh. Nhắc đến Mỹ Linh, khán giả thường mường tượng ra một giọng hát thanh khiết, nữ tính Mỹ Linh hiện tại đang tham gia chương trình thực tế Chị đẹp đạp gió rẽ sóng và thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả. Trong vòng công diễn 2, Mỹ Linh phá vỡ giới hạn của bản thân khi hát, trình diễn nhạc cụ, múa đương đại và lộn nhào vun vút trên sân khấu. Sự nhiệt tình, cống hiến của Mỹ Linh khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Nữ ca sĩ còn được dự đoán là sẽ đi sâu ở Chị đẹp đạp gió rẽ sóng và có khả năng lớn giành vé debut thành nhóm nhạc trong phần cuối chương trình.

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