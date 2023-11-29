Nhóc tì nhà Đỗ Mỹ Linh hiếm hoi 'chiếm sóng', ghi điểm vì loạt chi tiết quá đỗi đáng yêu!

Hậu trường 29/11/2023 08:48

Trước đó, hình ảnh cô bé lần đầu tiên được mẹ cho đi chơi vào ngày Halloween đã lan truyền khắp mạng xã hội và nhận được nhiều lời ngợi khen về diện mạo đáng yêu.

Hồi tháng 7/2023, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã hạ sinh nhóc tỳ đầu lòng là một bé gái cho con trai bầu Hiển. Sau 4 tháng ở cữ, nàng Hoa hậu Việt Nam 2016 chỉ một lần duy nhất khoe khoảnh khắc cận mặt nhóc tì hào môn trên mạng xã hội. Cho đến mới đây nhất, chiều ngày 28/11, phu nhân của thiếu gia Đỗ Vinh Quang mới lần nữa cho ái nữ được "lên sóng".

Nhóc tì nhà Đỗ Mỹ Linh hiếm hoi 'chiếm sóng', ghi điểm vì loạt chi tiết quá đỗi đáng yêu! - Ảnh 1
 Sau 4 tháng ở cữ, nàng Hoa hậu Việt Nam 2016 chỉ một lần duy nhất khoe khoảnh khắc cận mặt nhóc tì hào môn trên mạng xã hội

Tuy nhiên, có thể thấy, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã khéo léo chọn góc chụp che mặt nhóc tỳ để tránh nhiều lời bàn tán. Nhưng dễ dàng nhận ra cháu nội nhà bầu Hiển có vẻ ngoài bụ bẫm, đôi gà má phúng phính và làn da trắng hồng cực đáng yêu. Kèm theo hình ảnh con gái, Đỗ Mỹ Linh viết 4 chữ thể hiện cảm xúc rằng "Niềm vui giản đơn". Dân tình hi vọng rằng, nàng hậu sẽ sớm khoe dung mạo con gái trong thời gian sớm nhất.

Nhóc tì nhà Đỗ Mỹ Linh hiếm hoi 'chiếm sóng', ghi điểm vì loạt chi tiết quá đỗi đáng yêu! - Ảnh 2
 Cho đến mới đây nhất, chiều ngày 28/11, phu nhân của thiếu gia Đỗ Vinh Quang mới lần nữa cho ái nữ được "lên sóng"

Trước đó, hình ảnh cô bé lần đầu tiên được mẹ Mỹ Linh cho đi chơi vào ngày Halloween đã lan truyền khắp mạng xã hội và nhận được nhiều lời ngợi khen về diện mạo đáng yêu. Đây cũng là lần đầu nhóc tì nhà nàng hậu lộ diện trước công chúng.

Nhóc tì nhà Đỗ Mỹ Linh hiếm hoi 'chiếm sóng', ghi điểm vì loạt chi tiết quá đỗi đáng yêu! - Ảnh 3
Trước đó, hình ảnh cô bé lần đầu tiên được mẹ Mỹ Linh cho đi chơi vào ngày Halloween đã lan truyền khắp mạng xã hội và nhận được nhiều lời ngợi khen về diện mạo đáng yêu

Chia sẻ với Ngoisao về cuộc sống bỉm sữa, Đỗ Mỹ Linh thừa nhận gặp nhiều khó khăn, không tránh khỏi sự cố trong lần đầu làm mẹ. Tuy nhiên, cô may mắn có ông bà 2 bên nội ngoại nhiệt tình hỗ trợ nên không gặp tình trạng trầm cảm sau sinh. Đỗ Mỹ Linh cảm thấy cô học được sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và trưởng thành hơn sau khi làm mẹ.

Nhóc tì nhà Đỗ Mỹ Linh hiếm hoi 'chiếm sóng', ghi điểm vì loạt chi tiết quá đỗi đáng yêu! - Ảnh 4
Đỗ Mỹ Linh thừa nhận gặp nhiều khó khăn, không tránh khỏi sự cố trong lần đầu làm mẹ

Hoa hậu Việt Nam 2016 chia sẻ: "Vợ chồng tôi may mắn có bà nội, bà ngoại và nhiều người cùng chăm nhưng lần đầu làm cha mẹ nên cũng không tránh khỏi những lúc có sự cố, hốt hoảng mỗi khi con ợ chớ hay khóc hờn. Một lần chỉ có hai vợ chồng ở nhà mà con cứ khóc không ngừng, dỗ thế nào cũng không nín, chúng tôi đều lúng túng, căng thẳng. Cả hai vợ chồng đều không bình tĩnh, mọi thứ cứ loạn cả lên, sợ con bị làm sao. Đến khi bé tự nhiên dừng khóc và buồn ngủ, chúng tôi mới thở phào. Tôi nghĩ bố mẹ nào cũng có những lần đầu như thế mới rút ra kinh nghiệm trong việc chăm con".

Nhóc tì nhà Đỗ Mỹ Linh hiếm hoi 'chiếm sóng', ghi điểm vì loạt chi tiết quá đỗi đáng yêu! - Ảnh 5
Nàng hậu cho biết thêm ông xã cũng có nhiều thay đổi từ khi con gái chào đời như sắp xếp thời gian nhiều hơn để chơi và nói chuyện cùng con, đưa con đi dạo vào mỗi cuối tuần,...

Nàng hậu cho biết thêm ông xã cũng có nhiều thay đổi từ khi con gái chào đời như sắp xếp thời gian nhiều hơn để chơi và nói chuyện cùng con, đưa con đi dạo vào mỗi cuối tuần,... Cô cảm thấy hạnh phúc khi thấy con lớn hơn từng ngày.

Sau hơn 1 năm về làm vợ của doanh nhân Đỗ Vinh Quang, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hạn chế xuất hiện trong các sự kiện giải trí mà chỉ cùng chồng ra sân bóng ủng hộ đội nhà cũng như tập trung cho công việc kinh doanh riêng.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau sinh nhưng vẫn phải ‘lên đồ’ che nhược điểm như bao mẹ bỉm

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau sinh nhưng vẫn phải ‘lên đồ’ che nhược điểm như bao mẹ bỉm

Sau khi gia nhập hội mẹ bỉm sữa, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng khiến mọi người trầm trồ. Thế nhưng nàng hậu vẫn có riêng công thức thời trang che giấu hình thể chưa hoàn mỹ của mình.

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