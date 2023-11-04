Hình ảnh hiếm hoi lộ diện nhóc tì 3 tháng tuổi nhà hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, gương mặt bụ bẫm đáng yêu gây sốt!

Hiện tại, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sống kín tiếng, tập trung kinh doanh và chăm sóc gia đình nhỏ.

Tháng 7/2023, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lần đầu công khai đã hạ sinh con gái đầu lòng cho ông xã Đỗ Vinh Quang - con trai bầu Hiển. Trong quá trình mang thai, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh giấu kín và không chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Tháng 7/2023, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lần đầu công khai đã hạ sinh con gái đầu lòng cho ông xã Đỗ Vinh Quang - con trai bầu Hiển Thời gian qua, người đẹp chỉ duy nhất 1 lần khoe hình ảnh cận gương mặt con gái trên mạng xã hội. Cho đến mới đây, loạt khoảnh khắc Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đưa "thế lực nhí" đi chơi ngày Halloween đã thu hút nhiều sự chú ý. Đây là một trong những bức hình hiếm để lộ trọn ngoại hình của nhóc tỳ. Em bé được khen ngợi vì vẻ ngoài đáng yêu và nổi bật với làn da trắng cùng đôi gò má phúng phính. Cư dân mạng đồng loạt một điều là nàng hậu khéo sinh con, 'sao y bản chính' của bố.

Thời gian qua, người đẹp chỉ duy nhất 1 lần khoe hình ảnh cận gương mặt con gái trên mạng xã hội Bên cạnh đó còn có sự xuất hiện mẹ chồng quyền lực của Đỗ Mỹ Linh. Bà ẵm cháu nội đầy trìu mến, có thể thấy mối quan hệ mẹ chồng - nàng hậu vô cùng khắng khít. Đỗ Mỹ Linh giản dị trong bộ đồ trắng, không lên đồ sang chảnh hay trang điểm cầu kì nhưng nhan sắc của mẹ bỉm nhận nhiều lời khen có cánh từ cộng đồng mạng.

mới đây, loạt khoảnh khắc Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đưa "thế lực nhí" đi chơi ngày Halloween đã thu hút nhiều sự chú ý Bên cạnh đó còn có sự xuất hiện mẹ chồng quyền lực của Đỗ Mỹ Linh. Bà ẵm cháu nội đầy trìu mến, có thể thấy mối quan hệ mẹ chồng - nàng hậu vô cùng khắng khít Sau khi kết hôn, Đỗ Mỹ Linh hạn chế xuất hiện ở các sự kiện giải trí, chỉ góp mặt cùng ông xã trong các hoạt động liên quan đến bóng đá. Nàng hậu cũng cực kín tiếng về cuộc sống hôn nhân. Chính vì thế, việc cô sinh con khiến nhiều người bất ngờ.

Sau khi kết hôn, Đỗ Mỹ Linh hạn chế xuất hiện ở các sự kiện giải trí, chỉ góp mặt cùng ông xã trong các hoạt động liên quan đến bóng đá Trở thành nàng dâu nhà hào môn, cô từng chia sẻ khi nói về những vai trò mới: "Sau khi kết hôn, tôi trở thành nàng dâu, thành vợ hay làm mẹ thì những kỹ năng đó chắc chắn phải học thôi. Tôi sẽ học dần từng thứ, chứ không phải lập tức đăng ký một lớp học nào đấy. Tôi nghĩ những vai trò đó đôi khi đã là bản năng của người phụ nữ và mình sẽ học hỏi, hoàn thiện bản thân từng ngày". Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang kết hôn vào tháng 10/2022. Nàng hậu hiện sống chung với gia đình nhà chồng Khi tham gia một chương trình, Đỗ Mỹ Linh cũng từng chia sẻ không hối tiếc khi lấy chồng sớm vì bản thân đã gặp đúng người. Người đẹp 9x cho hay: "Giai đoạn tuổi trẻ, tôi đã được tự do bay nhảy, được thỏa sức với những đam mê của mình. Khi đã lập gia đình, tôi cũng sẽ có những hạnh phúc riêng".

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