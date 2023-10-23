Tại sự kiện, Hoa hậu Việt Nam 2016 diện bộ đầm dáng suông với kiểu dáng trễ vai, tôn phần xương quai xanh thanh mảnh, che khéo bắp tay và vòng hai.

Đầu tháng 7 vừa qua, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh xác nhận đã sinh con bé gái đầu lòng cho con trai bầu Hiểu sau thời gian giấu kín chuyện bầu bí. Cách đây không lâu, nàng hậu cũng hé lộ hình ảnh đầu tiên của ái nữ. Nhiều người hâm mộ "xin vía" vì em bé trông vô cùng bụ bẫm, đáng yêu. Đầu tháng 7 vừa qua, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh xác nhận đã sinh con bé gái đầu lòng cho con trai bầu Hiểu sau thời gian giấu kín chuyện bầu bí Cách đây không lâu, nàng hậu cũng hé lộ hình ảnh đầu tiên của ái nữ Mới đây, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh gây sốt khi lần đầu tái xuất tham dự một sự kiện lớn sau 3 tháng ở cữ sinh con cho thiếu gia Đỗ Vinh Quang - con trai bầu Hiển. Trên trang cá nhân, người đẹp chia sẻ: "Trở lại công việc yêu thích sau một thời gian nghỉ ngơi, sinh con và chăm sóc gia đình, tôi rất vui khi nhận được tình cảm yêu mến từ đông đảo người hâm mộ".

Mới đây, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh gây sốt khi lần đầu tái xuất tham dự một sự kiện lớn sau 3 tháng ở cữ sinh con cho thiếu gia Đỗ Vinh Quang - con trai bầu Hiển Tại sự kiện, Hoa hậu Việt Nam 2016 diện bộ đầm dáng suông với kiểu dáng trễ vai, tôn phần xương quai xanh thanh mảnh, che khéo bắp tay và vòng hai. Nhan sắc mẹ bỉm ghi điểm vì nhan sắc mặn mà, phúc hậu và cực đằm thắm. Tại sự kiện, Hoa hậu Việt Nam 2016 diện bộ đầm dáng suông với kiểu dáng trễ vai, tôn phần xương quai xanh thanh mảnh, che khéo bắp tay và vòng hai Đỗ Mỹ Linh còn vui vẻ tiết lộ số cân nặng trước và sau khi sinh con: "Bây giờ mình phải dành thời gian chăm sóc em bé nên không có nhiều thời gian cân chỉnh vóc dáng cơ thể. Khi mang thai mình tăng 17 kg, giờ chỉ còn tầm 7kg nữa là về lại vóc dáng ban đầu. Mỗi thời điểm, bản thân chúng ta sẽ có một vẻ đẹp khác nhau. Tuỳ thời điểm, chúng ta sẽ có một cách đẹp riêng".

Người đẹp sinh năm 1996 cho biết thêm cô chưa vội áp dụng các phương pháp như ăn kiêng, tập gym... Trước mắt, nàng hậu muốn dành toàn bộ thời gian để chăm sóc em bé, ưu tiên cho sự phát triển của con ở giai đoạn đầu đời Người đẹp sinh năm 1996 cho biết thêm cô chưa vội áp dụng các phương pháp như ăn kiêng, tập gym... Trước mắt, nàng hậu muốn dành toàn bộ thời gian để chăm sóc em bé, ưu tiên cho sự phát triển của con ở giai đoạn đầu đời. Thời gian qua, ông xã Đỗ Vinh Quang dù bận rộn với công việc ở CLB Hà Nội nhưng vẫn dành thời gian đỡ đần cô việc chăm con nhỏ. Bên cạnh đó, khi sắp xếp được thời gian, Đỗ Mỹ Linh cũng xuất hiện cùng chồng để xem một số trận bóng của đội nhà. Từ sau khi kết hôn với con trai út nhà bầu Hiển, Đỗ Mỹ Linh hạn chế tham gia các hoạt động showbiz. Nàng hậu cũng chuyển hướng sang kinh doanh thời trang và được chồng doanh nhân ủng hộ hết lòng Từ sau khi kết hôn với con trai út nhà bầu Hiển, Đỗ Mỹ Linh hạn chế tham gia các hoạt động showbiz. Thời gian mang thai và sinh con, cô gần như không chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội. Nàng hậu cũng chuyển hướng sang kinh doanh thời trang và được chồng doanh nhân ủng hộ hết lòng. Hiện tại, con trai bầu Hiển đang nắm giữ chức Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội. Anh được nhận xét là doanh nhân có tầm nhìn và trưởng thành hơn so với tuổi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-bim-o-my-linh-lan-au-lo-dien-tai-su-kien-sau-3-thang-sinh-con-au-long-nhan-sac-lieu-co-anh-bai-camera-thuong-625895.html