Đỗ Mỹ Linh ghi điểm vì giữ một hành động tinh tế mỗi khi xuất hiện cùng chồng!

Sau 3 tháng sinh con, Đỗ Mỹ Linh đã tái xuất trở lại trong các sự kiện, họp mặt cùng bạn bè.

Sau khi kết hôn, Đỗ Mỹ Linh hạn chế xuất hiện ở các sự kiện giải trí, chỉ góp mặt cùng ông xã trong các hoạt động liên quan đến bóng đá. Đầu tháng 7 vừa qua, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh xác nhận đã sinh con bé gái đầu lòng cho con trai bầu Hiểu sau thời gian giấu kín chuyện bầu bí. Cách đây không lâu, nàng hậu cũng hé lộ hình ảnh đầu tiên của ái nữ. Nhiều người hâm mộ "xin vía" vì em bé trông vô cùng bụ bẫm, đáng yêu. Đầu tháng 7 vừa qua, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh xác nhận đã sinh con bé gái đầu lòng cho con trai bầu Hiểu sau thời gian giấu kín chuyện bầu b Nàng hậu cũng hé lộ hình ảnh đầu tiên của ái nữ. Nhiều người hâm mộ "xin vía" vì em bé trông vô cùng bụ bẫm, đáng yêu Sau 3 tháng sinh con, Đỗ Mỹ Linh đã tái xuất trở lại trong các sự kiện, họp mặt cùng bạn bè. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, ông xã Đỗ Mỹ Linh đã đăng tải khoảnh khắc cùng bà xã hội ngộ hội bạn thân. Nhan sắc của nàng Hậu nhanh chóng chiếm spotlight.

Vì chiều cao của cô nổi bật nhất nên Đỗ Mỹ Linh chọn mang giày bệt và đã tinh tế nhún người xuống khi đứng chụp ảnh cùng chồng Trong khung ảnh, dù không lên đồ sang chảnh hay trang điểm nổi bật, Đỗ Mỹ Linh vẫn khiến dân tình trầm trồ bởi visual xinh đẹp. Đáng chú ý là hành động tinh tế của mẹ bỉm khi đứng bên cạnh chồng. Theo đó, vì có chiều cao ấn tượng, Đỗ Mỹ Linh chọn mang giày bệt và khụy chân một chút khi chụp ảnh để không chênh lệch với chồng. Hành động tinh tế này cũng được Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh áp dụng trong ngày cưới và nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng Hành động tinh tế này cũng được Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh áp dụng trong ngày cưới và nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Với chiều cao 1,71 m, nếu cô chọn đi giày cao gót sẽ dễ lấn át chồng. Mặc dù chênh lệch về chiều cao nhưng khi đứng cạnh nhau cặp đôi được nhận xét trông cực xứng đôi và có tướng phu thê.

Mặc dù chênh lệch về chiều cao nhưng khi đứng cạnh nhau cặp đôi được nhận xét trông cực xứng đôi và có tướng phu thê Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng doanh nhân Đỗ Vinh Quang kết hôn hồi tháng 10/2022. Ông xã của Đỗ Mỹ Linh từng tốt nghiệp cao học ngành tài chính tại Anh, hiện giữ chức Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội. Điều ưu tiên nhất của cô bây giờ là xây dựng gia đình trọn vẹn. Cô nói bí quyết để giữ cuộc sống yên ấm là luôn cố gắng sống chân thật, vui vẻ và yêu thương mọi người trong nhà bằng cả trái tim Nàng hậu tiết lộ cô hiện sống cùng bố mẹ và bà nội chồng nên gia đình lúc nào cũng đông đúc, vui vẻ. Điều ưu tiên nhất của cô bây giờ là xây dựng gia đình trọn vẹn. Cô nói bí quyết để giữ cuộc sống yên ấm là luôn cố gắng sống chân thật, vui vẻ và yêu thương mọi người trong nhà bằng cả trái tim.

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