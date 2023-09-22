Bằng Kiều tự tay làm điều đặc biệt cho vợ cũ, phản ứng của vợ mới gây chú ý!

Hậu trường 22/09/2023 16:04

Cách cư xử văn minh của người mới - người cũ Bằng Kiều khiến dân tình nể phục.

Trái với nhiều cặp đôi khác trong showbiz, Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh khiến nhiều người ngưỡng mộ vì cách đối xử văn minh với nhau sau ly hôn. Đặc biệt hơn hết, ngay cả khi Bằng Kiều có người mới thì mối quan hệ giữa vợ cũ và vợ mới lại vô cùng tốt đẹp.

Bằng Kiều tự tay làm điều đặc biệt cho vợ cũ, phản ứng của vợ mới gây chú ý! - Ảnh 1
Trái với nhiều cặp đôi khác trong showbiz, Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh khiến nhiều người ngưỡng mộ vì cách đối xử văn minh với nhau sau ly hôn

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã đăng tải đoạn clip Bằng Kiều làm việc hết công suất để kịp đóng hàng gửi sang Mỹ cho cô cùng các con. Kèm theo đó, nữ ca sĩ bày tỏ: "Bà mới gửi clip cho bà cũ xem hình ảnh ông bạn đang đóng hàng đem niêu với đũa cả về Mỹ cho bà cũ. Thương bà mới nên thương lây cái ông bạn kia".

Bằng Kiều tự tay làm điều đặc biệt cho vợ cũ, phản ứng của vợ mới gây chú ý! - Ảnh 2
Bằng Kiều tự tay làm điều đặc biệt cho vợ cũ, phản ứng của vợ mới gây chú ý! - Ảnh 3
Mới đây nhất, trên trang cá nhân, ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã đăng tải đoạn clip Bằng Kiều làm việc hết công suất để kịp đóng hàng gửi sang Mỹ cho cô cùng các con

Hành động trên của người mới và người cũ Bằng Kiều một lần nữa khiến dân tình bày tỏ sự ngưỡng mộ. Phía dưới clip, khán giả để lại nhiều lời khen "có cánh" tới sự cư xử văn minh của gia đình Bằng Kiều.

Bằng Kiều tự tay làm điều đặc biệt cho vợ cũ, phản ứng của vợ mới gây chú ý! - Ảnh 4
Phía dưới clip, khán giả để lại nhiều lời khen "có cánh" tới sự cư xử văn minh của gia đình Bằng Kiều

Mối quan hệ thân thiết của vợ cũ với vợ mới cũng khiến cả Bằng Kiều phải ghen tị. Trước đó, trên trang cá nhân, ca sĩ Bằng Kiều từng chia sẻ: "Chuyện kể rằng, mẹ của 3 anh Beckam, Colin, Kenzi (gọi tắt là mẹ Kenzi) sắp mở tiệm cơm niêu bên Cali nên cần nồi niêu ở Việt Nam mang qua. Mẹ Benly đi đặt hàng mua cả đống niêu và trả tiền xong đóng thùng gửi sang cho mẹ Kenzi. Còn tôi - bố của cả bốn anh Beckam, Colin, Kenzi, Benly - nam ca sĩ có chút danh tiếng - thì chỉ là người vận chuyển và giao hàng giữa Việt Nam và Mỹ".

Bằng Kiều tự tay làm điều đặc biệt cho vợ cũ, phản ứng của vợ mới gây chú ý! - Ảnh 5
Mối quan hệ thân thiết của vợ cũ với vợ mới cũng khiến cả Bằng Kiều phải ghen tị

Vừa qua, trong chuyến trở lại thăm lại Việt Nam, Phương Trinh Trizzie đã có cơ hội gặp gỡ và nói chuyện trực tiếp với bạn gái của Bằng Kiều. Qua đó, nữ ca sĩ đã không ngớt lời khen ngợi dành cho người mới của chồng cũ rằng: "Linh không có chỗ nào để chê. Đẹp người, đẹp nết, dễ thương. Mẹ của Linh cũng tuyệt vời không kém. Cô cũng quý các con của mình như Linh. Vợ mới có dễ thương mà gặp bà mẹ vợ cứ nói ra nói vào thì cũng hư chuyện.

Không những Bằng Kiều may mắn mà mình cũng thấy may mắn là người mới của anh ấy là Linh chứ không phải là người khác. Cầu chúc cho ông bạn và Mai Linh mãi mãi hạnh phúc bên nhau và mong tình chị em mình luôn là như thế".

Bằng Kiều sang Mỹ dự sinh nhật con trai chung với vợ cũ Trizzie Phương Trinh, tiết lộ một điều khiến anh yên tâm ở con trai

Bằng Kiều sang Mỹ dự sinh nhật con trai chung với vợ cũ Trizzie Phương Trinh, tiết lộ một điều khiến anh yên tâm ở con trai

Mới đây, trên trang cá nhân, Trizzie Phương Trinh – vợ cũ Bằng Kiều đã đăng tải loạt khoảnh khắc ấm áp trong tiệc sinh nhật tuổi 17 của quý tử Colin. Đáng chú ý có sự xuất hiện của Bằng Kiều từ Việt Nam qua Mỹ dự sinh nhật con trai.

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