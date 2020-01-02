Vợ chồng Lan Khuê khoe ảnh hạnh phúc bên nhau nhưng chiếm trọn spotlight là biểu cảm của quý tử đầu lòng

Hình ảnh mới nhất của vợ chồng siêu mẫu Lan Khuê và con trai Connor trên Facebook đang khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

Từ sau khi công khai gương mặt quý tử đầu lòng, vợ chồng siêu mẫu Lan Khuê ngày càng thoải mái hơn trong việc chia sẻ hình ảnh của Connor lên mạng xã hội.

Ảnh cận mặt quý tử nhà Lan Khuê - Ảnh: FB

Mới đây, ông xã Lan Khuê - doanh nhân John Tuấn Nguyễn hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc bên vợ con lên trang Facebook cá nhân kèm lời chúc mừng năm mới: “Chúc mừng 2020 và thập niên mới!”.

Hình ảnh ông xã Lan Khuê đăng tải - Ảnh: FB

Qua hình ảnh được chia sẻ, John Tuấn Nguyễn cùng bà xã Lan Khuê rạng rỡ bế quý tử trên tay trong không gian xa hoa của căn biệt thự triệu đô. Bên cạnh đó, vóc dáng thon gọn của nàng siêu mẫu sau sinh cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ công chúng.

Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng chú ý nhất lại chính là biểu cảm của quý tử Connor nhà Lan Khuê. Trái ngược với nụ cười tươi như hoa của bố mẹ, Connor lại mếu máo khiến người xem vô cùng thích thú.

Dưới phần bình luận, người hâm mộ đồng loạt để lại bình luận trêu đùa biểu cảm của con trai Lan Khuê: “Người ta không muốn chụp hình mà cứ ép”, “Yêu cái cục cưng đang khóc nhè kia kìa”, “Chả muốn chụp hình, giận dữ và khóc luôn”, “Cậu bé đáng yêu quá”…

Cuối tháng 11/2019, vợ chồng Lan Khuê đón quý tử đầu lòng chào đời - Ảnh: FB

Con trai Lan Khuê chào đời ngày 23/11/2019 và được gọi với tên thân mật là Connor. Từ khi còn nằm trong bụng mẹ, cậu bé đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng.

Hiện tại, quý tử đầu lòng của vợ chồng Lan Khuê đã được hơn 1 tháng tuổi và khá cứng cáp. Qua những bức ảnh cận mặt, Connor được nhận xét sở hữu nhiều nét đẹp giống bố.

Hình ảnh mới nhất của quý tử nhà Lan Khuê, ngày càng bụ bẫm, đáng yêu hết phần thiên hạ Trên trang Instagram cá nhân, siêu mẫu Lan Khuê khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ hình ảnh cực đáng yêu của quý tử.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-chong-lan-khue-khoe-anh-hanh-phuc-ben-nhau-nhung-chiem-tron-spotlight-la-bieu-cam-cua-quy-tu-dau-long-347927.html