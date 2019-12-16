Gần 1 tháng có con, vợ chồng Lan Khuê tất bật với tã sữa, chăm quý tử 'xuyên ngày đêm'

Hậu trường 16/12/2019 17:37

Đây là lần đầu tiên Hoa khôi Lan Khuê chia sẻ về cuộc sống với chồng đại gia sau khi có con. Cũng như những ông bố bà mẹ bỉm sữa khác, vợ chồng cô khá vất vả vì chăm con.

Sau 1 năm kết hôn, Hoa khôi Lan Khuê hạ sinh quý tử đầu lòng với chồng đại gia John Tuấn Nguyễn vào ngày 23/11. Sau khi có con, cuộc sống của Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2015 nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng.

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Lan Khuê được khen xinh xắn sau gần 1 tháng 'vượt cạn' - Ảnh: FB

Mới đây, chân dài sinh năm 1992 thu hút sự chú ý khi đăng tải bài viết tâm sự về cuộc sống sau khi có con. Như nhiều bà mẹ bỉm sữa khác, nàng siêu mẫu khá vất vả khi lần đầu học cách chăm con. Không chỉ riêng Lan Khuê mà ông xã đại gia cũng thức đêm chăm con phụ vợ vì chưa tìm được bảo mẫu.

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Nàng Hoa khôi 9x tiết lộ về cuộc sống sau khi có con - Ảnh: FB
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Diện mạo nhóc tỳ nhà Lan Khuê và John Tuấn Nguyễn - Ảnh: FB

Lan Khuê chia sẻ: 

"Công cuộc tìm nanny của mình gian nan tới mức mà mình kệ tới đâu hay tới đó luôn ấy. Nhấn mạnh là mình không hề khó. Cô thì chỉ ok làm việc nhà chứ cương quyết không giữ trẻ con. Cô thì hoàn hảo cho vị trí nanny và cô cũng rất yêu trẻ, thì đùng một cái con cô, em gái cô, cháu cô... bỗng dưng có bầu.

Cứ như vậy mãi đến tận ngày hôm nay, ngoại trừ mỗi ngày có cô tắm bé qua tắm cho baby, thì còn lại baba và mami thay phiên nhau chùi mông, cho măm măm, dỗ khóc, dỗ ngủ xuyên ngày đêm cho baby.

Làm sao để sống sót?

Bao bà mẹ khác làm được thì mình cũng sẽ làm được thôi chứ sao. Và những lúc này mới thấy bà nội và bà ngoại tuyệt vời như thế nào. Nếu không có hai bà thì làm gì mami có thời gian trốn ra đường làm 3 tấm ảnh sống ảo như thế này".

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Dù vất vả nhưng cô vẫn thấy may mắn khi được sự trợ giúp của mẹ ruột và mẹ chồng - Ảnh: FB 

Dưới bài viết, Hoa khôi Lan Khuê nhận được sự động viên, đồng cảm của hội các bà mẹ bỉm sữa.

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