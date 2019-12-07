Chồng Lan Khuê lần đầu khoe cận mặt con trai đầu lòng, hé lộ chi tiết bất ngờ

Doanh nhân John Tuấn Nguyễn - chồng Lan Khuê thu hút sự chú ý khi công khai diện mạo đáng yêu của quý tử đầu lòng.

Ngày 23/11 vừa qua, Hoa khôi Lan Khuê và ông xã đại gia hân hoan chào đón con trai cưng ra đời. Em bé nặng 3,5kg, chào đời bằng phương pháp sinh mổ. Những hình ảnh đầu tiên của "hoàng tử bé" cũng được chồng Lan Khuê hé lộ. Khoảnh khắc ông bố trẻ nằm kề da với con trai khiến nhiều người xúc động.

Chồng Lan Khuê chăm khoe ảnh con trai hơn bà xã nổi tiếng - Ảnh: FB

Sau nhiều ngày giấu kín thì cách đây vài giờ, gương mặt quý tử nhà Lan Khuê - John Tuấn Nguyễn đã được tiết lộ. Nam doanh nhân còn hài hước miêu tả: "Con trai vậy mà đã có "ánh nhìn siêu mẫu" như mẹ rồi đó". Nhiều dân mạng cho rằng dù chỉ mới hơn 10 ngày tuổi nhưng em bé trộm vía rất cứng cáp. Cậu nhóc được khen ngợi bởi vẻ đáng yêu hết nấc.

Cậu bé có gương mặt giống ba nhưng ánh mắt và làn da trắng hồng giống mẹ - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của ông xã Lan Khuê thu hút sự quan tâm rất lớn từ dân mạng. Mọi người gửi lời chúc mừng đến vợ chồng Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2015.

Hiện Lan Khuê đang trong quá trình ở cữ sau sinh. Bà mẹ bỉm sữa khoe ảnh bên con nhưng khéo léo che gương mặt - Ảnh: FB

Lan Khuê và chồng đại gia tổ chức hôn lễ vào tháng 10/2018. Sau khi kết hôn, chân dài này gần như rút lui khỏi showbiz Việt. Cô cùng chồng đi du lịch nhiều nơi, tận hưởng cuộc sống giàu sang. Cô báo tin vui có thai vào tháng 2/2019. Suốt quá trình thai nghén, nữ siêu mẫu vẫn giữ được nhan sắc đỉnh cao cho đến ngày sinh nở.

Hoa hậu Lan Khuê tiếp tục khoe ảnh chụp cùng quý tử, tiết lộ hành động ngộ nghĩnh của cậu bé Trên trang cá nhân, Hoa hậu Lan Khuê tiếp tục chia sẻ hình ảnh quý tử Connor khiến dân mạng ngày càng tò mò về nhan sắc của cậu bé.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-lan-khue-lan-dau-khoe-can-mat-con-trai-dau-long-he-lo-chi-tiet-bat-ngo-345883.html