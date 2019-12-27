Hình ảnh mới nhất của quý tử nhà Lan Khuê, ngày càng bụ bẫm, đáng yêu hết phần thiên hạ

Hậu trường 27/12/2019 16:47

Trên trang Instagram cá nhân, siêu mẫu Lan Khuê khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ hình ảnh cực đáng yêu của quý tử.

Ngày 23/11, siêu mẫu Lan Khuê và chồng đại gia hạnh phúc đón quý tử đầu lòng chào đời. Cậu bé được gọi với tên thân mật là Connor. Từ khi còn nằm trong bụng mẹ, con trai Lan Khuê đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng.

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Lan Khuê hạnh phúc đón con đầu lòng - Ảnh: FB

Cách đây không lâu, ông xã Lan Khuê - doanh nhân John Tuấn Nguyễn gây chú ý khi khoe ảnh cận mặt quý tử. Nhan sắc của cậu bé được cư dân mạng khen ngợi không ngớt. Connor được nhận xét sở hữu nhiều nét đẹp giống bố.

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Ảnh cận mặt quý tử nhà Lan Khuê - Ảnh: FB

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, siêu mẫu Lan Khuê tiếp tục chia sẻ hình ảnh mới nhất của quý tử kèm dòng trạng thái đầy hài hước: “Tết này thịt heo lên giá, chắc đem con heo này ra xơi tạm vậy. Măm măm măm”.

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Bài đăng của nàng hậu - Ảnh: IG

Qua hình ảnh đăng tải, có thể thấy Connor có vẻ ngoài bụ bẫm và khá cứng cáp dù mới hơn 1 tháng tuổi. Lan Khuê được cư dân mạng khen mát sữa và khéo nuôi con.

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Đôi gò má phúng phính cực đáng yêu của quý tử nhà Lan Khuê – Ảnh: IG

Dưới bài đăng của Lan Khuê, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận bày tỏ sự thích thú trước vẻ đáng yêu của cậu bé: “Yêu quá, ai chịu nổi trời”, “Mỗi lần nhìn hai cái má Connor là em cười đau ruột luôn à”, “Mũm mĩm ghê”, “Dễ ghét quá đi”, “Connor bụ bẫm ghê Mợ ơi”…

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Lan Khuê đã lấy lại vóc dáng chỉ sau hơn 1 tháng sinh con - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, nhan sắc của “mẹ bỉm sữa” Lan Khuê cũng khiến không ít chị em phải ghen tỵ. Chỉ trong một thời gian ngắn, người đẹp đã lấy lại vóc dáng mảnh mai, thon gọn đáng ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, Lan Khuê còn được khen ngày càng đẹp mặn mà.

Gần 1 tháng có con, vợ chồng Lan Khuê tất bật với tã sữa, chăm quý tử 'xuyên ngày đêm'

Gần 1 tháng có con, vợ chồng Lan Khuê tất bật với tã sữa, chăm quý tử 'xuyên ngày đêm'

Đây là lần đầu tiên Hoa khôi Lan Khuê chia sẻ về cuộc sống với chồng đại gia sau khi có con. Cũng như những ông bố bà mẹ bỉm sữa khác, vợ chồng cô khá vất vả vì chăm con.

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