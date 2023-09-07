Vợ ca sĩ Khánh Phương, CEO bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy bị tạm giữ khẩn cấp để điều tra về hành vi lừa đảo

Bà Thúy bị tạm giữ vì có hành vi đưa ra thông tin sai sự thật về Công ty Nhật Nam có nhiều bất động sản, dự án đầu tư, có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân, rồi sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho các cá nhân trên. Từ đó, bà Thúy chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 7/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đang tạm giữ bà Vũ Thị Thúy (40 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam.

Bà Thúy bị tạm giữ vì có hành vi đưa ra thông tin sai sự thật về Công ty Nhật Nam có nhiều bất động sản, dự án đầu tư, có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân, rồi sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho các cá nhân trên. Từ đó, bà Thúy chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam bị điều tra theo Khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Vũ Thị Thúy thời điểm chưa bị tạm giữ - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, công ty CP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (tiền thân là Công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ bất động sản Nhật Nam) được thành lập vào ngày 2/7/2019 có địa chỉ đăng ký tại tầng 6, tòa nhà CIC, số 2/219 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Quá trình hoạt động, Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam liên tục đưa ra nhiều hình thức hợp tác kinh doanh với lợi nhuận cao để thu hút các nhà đầu tư rót tiền vào. Khách hàng đầu tư số tiền càng lớn có thể thu về lợi nhuận càng cao.

Bà Vũ Thị Thúy - Ảnh: Báo Tiền Phong

Nhà đầu tư chỉ cần ký hợp đồng hợp tác và ngồi chơi nhận tiền, không cần tham gia bất cứ hoạt động sản xuất kinh doanh gì của công ty.

Rất nhiều nhà đầu tư của Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam đã đi vay mượn, cắm sổ đỏ ngân hàng, để đầu tư và không biết phải làm thế nào để lấy lại được tiền.

Ca sĩ Khánh Phương bán sạch cổ phiếu tại công ty của vợ, ước tính thu về hơn 10,7 tỉ đồng từ việc thoái vốn Hiện nay, câu chuyện được chú ý không chỉ là ông Phạm Khánh Phương (Ca sĩ Khánh Phương) mà Công ty CP Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam, công ty do vợ ca sĩ Khánh Phương là bà Vũ Thị Thúy cũng đã hoàn tất bán xong toàn bộ 240.800 cổ phiếu nắm giữ tại Sông Đà 1.01.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-ca-si-khanh-phuong-ceo-bat-ong-san-nhat-nam-vu-thi-thuy-bi-tam-giu-khan-cap-e-ieu-tra-ve-hanh-vi-lua-ao-614921.html