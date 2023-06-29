'Mua chui' cổ phiếu, ca sĩ Khánh Phương 'Chiếc khăn gió ấm' bị phạt hơn 200 triệu đồng

Hậu trường 29/06/2023 06:43

Trong khoảng thời gian từ 23/6/2022 đến ngày 28/10/2022, ông Phương đã mua hơn 3 triệu cổ phiếu của CTCP Sông Đà 1.01 (SJC), tăng tỷ lệ nắm giữ từ 0% lên 45,5%.

Theo thông tin từ Vietnamnet, mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương).

Cụ thể, ông Phương bị phạt tiền 150 triệu đồng do không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật.

Trong khoảng thời gian từ 23/6/2022 đến ngày 28/10/2022, ông Phương đã mua hơn 3 triệu cổ phiếu của CTCP Sông Đà 1.01 (SJC), tăng tỷ lệ nắm giữ từ 0% lên 45,5%.

Ngày 23/12/2022, ông Phương đã thực hiện giao dịch mua 100.000 cổ phiếu SJC và bán 21.800 cổ phiếu SJC làm tăng tỷ lệ nắm giữ lên gần 1,8 triệu cổ phiếu SJC (tương ứng tỷ lệ 25,81%) nhưng không thực hiện đăng ký chào mua công khai.

'Mua chui' cổ phiếu, ca sĩ Khánh Phương 'Chiếc khăn gió ấm' bị phạt hơn 200 triệu đồng - Ảnh 1
Thông tin về ông Phạm Khánh Phương khi tham gia HĐQT Sông Đà 1.01 - Ảnh: Dân Trí

Về biện pháp khắc phục hậu quả này, UBCKNN yêu cầu ông Phương từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm và buộc bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới mức phải chào mua công khai đối với hành vi vi phạm trong thời hạn tối đa 6 tháng kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành (ngày 26/6).

Bên cạnh đó, ông Phương còn bị UBCKNN phạt tiền 60 triệu đồng do không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Theo cơ quan quản lý, ngày 14/10/2022, ông Phương đã mua 96.600 cổ phiếu SJC dẫn đến khối lượng (tỷ lệ) sở hữu tăng từ 289.200 cổ phiếu (4,17%) lên 385.800 cổ phiếu (5,56%), trở thành cổ đông lớn của Sông Đà 1.01 nhưng không báo cáo Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Không những vậy, ông Phương còn bị phạt tiền 35 triệu đồng do không báo cáo khi có thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

'Mua chui' cổ phiếu, ca sĩ Khánh Phương 'Chiếc khăn gió ấm' bị phạt hơn 200 triệu đồng - Ảnh 2
Nhân vật này nổi tiếng trên vai trò ca sĩ với nghệ danh "Khánh Phương" cùng ca khúc đình đám Chiếc khăn gió ấm.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, UBCKNN cho biết, từ ngày 21/10/2022 đến ngày 30/12/2022, ông Phương liên tục thực hiện mua và bán cổ phiếu SJC, làm thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của ông Phương và nhóm người liên quan sau giao dịch vượt ngưỡng 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết của SJC.

Cụ thể: tăng từ 5,56% lên 8,42%; tăng từ 47,66% lên 48,62%; giảm từ 48,13% xuống 24,53%; giảm từ 48,06% xuống còn 47,83%; tăng từ 47.83% lên 48.26%; tăng từ 25,81% lên 26,04%. Vậy nhưng ông Phương không báo cáo hoặc báo cáo không đúng thời hạn với HNX khi có thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu SJC.

Như vậy, ông Phạm Khánh Phương bị xử phạt hành chính tổng cộng 245 triệu đồng.

Được biết, giai đoạn cuối năm 2022 cũng là thời gian chứng kiến SJC bật tăng cực mạnh với chuỗi tăng trần liên tiếp. Thời điểm cuối tháng 7/2022, SJC chỉ có giá 1.700 đồng/cổ phiếu thì đến đầu năm nay có lúc đã đạt mức giá 18.600 đồng (tương đương tăng giá hơn 1.330%).

Trong phiên giao dịch gần nhất vào thứ 6 tuần trước, SJC tăng trần lên 15.700 đồng.

Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 niêm yết cổ phiếu trên HNX từ năm 2007. Đến giữa năm 2021, mã SJC bị hủy niêm yết do vi phạm chậm nộp báo cáo tài chính cả năm trong 3 năm liên tiếp (2018-2020) và chuyển sang sàn UPCoM, hiện chỉ được giao dịch thứ 6 hàng tuần.

Vừa qua, Sông Đà 1.01 gây chú ý khi có sự gia nhập của ông Phạm Khánh Phương vào Hội đồng quản trị công ty. Nhân vật này nổi tiếng trên vai trò ca sĩ với nghệ danh "Khánh Phương" cùng ca khúc đình đám Chiếc khăn gió ấm.

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