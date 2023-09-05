Ca sĩ Khánh Phương bán sạch cổ phiếu tại công ty của vợ, ước tính thu về hơn 10,7 tỉ đồng từ việc thoái vốn

Hậu trường 05/09/2023 18:38

Hiện nay, câu chuyện được chú ý không chỉ là ông Phạm Khánh Phương (Ca sĩ Khánh Phương) mà Công ty CP Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam, công ty do vợ ca sĩ Khánh Phương là bà Vũ Thị Thúy cũng đã hoàn tất bán xong toàn bộ 240.800 cổ phiếu nắm giữ tại Sông Đà 1.01.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ca sĩ Khánh Phương và công ty có liên quan đến vợ ông là bà Vũ Thị Thúy đã bán toàn bộ hơn 1,148 triệu cổ phiếu SJC đang nắm tại Công ty Sông Đà 1.01.

Cụ thể, trong công bố thông tin mới nhất, ông Phạm Khánh Phương (Ca sĩ Khánh Phương), Ủy viên HĐQT Công ty CP Sông Đà 1.01 (mã chứng khoán SJC) đã hoàn tất việc bán ra 908.576 cổ phiếu SJC với tỉ lệ sở hữu tương ứng là 13,1% trong thời gian từ ngày 7 đến 25/8. Đồng thời, ông Phương không còn là cổ đông tại SJC. Với giá hiện tại khoảng 11.800 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị bán ra của ca sĩ Khánh Phương tầm hơn 10,7 tỉ đồng.

Ca sĩ Khánh Phương bắt đầu mua cổ phiếu SJC từ tháng 6-2022, sau đó tham gia HĐQT công ty cho đến khi công bố bán sạch cổ phiếu tại công ty này. Trước đó, ca sĩ có bài hát khá nổi tiếng "Chiếc khăn gió ấm" đã cho rằng việc nắm giữ cổ phiếu SJC để đầu tư lâu dài, không phải "lướt sóng".

Hiện nay, câu chuyện được chú ý không chỉ là ông Phương mà Công ty CP Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam, công ty do vợ ca sĩ Khánh Phương là bà Vũ Thị Thúy cũng đã hoàn tất bán xong toàn bộ 240.800 cổ phiếu nắm giữ tại Sông Đà 1.01.

Bà Vũ Thị Thúy là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Sông Đà 1.01, đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam. Trên các trang thông tin, mạng xã hội đang rộ lên thông tin nhiều người tập trung đòi lại tiền từ công ty Nhật Nam sau khi đã tham gia đầu tư. 

Trên sàn, cổ phiếu SJC của Sông Đà 1.01 từng vi phạm về công bố thông tin. Giao dịch gần như không có. Chỉ một lần có giao dịch tương ứng số cổ phiếu mà vợ chồng ca sĩ Khánh Phương bán ra. Giá cổ phiếu công ty này đã tăng giá từ khi ca sĩ Khánh Phương tham gia vào HĐQT. Nhưng sau đó cổ phiếu này lại giảm sâu, hiện đang trên sàn UpCOM với giá 11.800 đồng/cổ phiếu nhưng hầu như không có thanh khoản trong nhiều ngày.

Ca sĩ Khánh Phương bán sạch cổ phiếu tại công ty của vợ, ước tính thu về hơn 10,7 tỉ đồng từ việc thoái vốn - Ảnh 1
Ca sĩ Khánh Phương và vợ Vũ Thị Thúy

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, trước khi Nhật Nam rút khỏi Sông Đà 1.01, bà Vũ Thị Thúy cũng hoàn thành thoái toàn bộ 23,5% vốn không còn là cổ đông lớn tại doanh nghiệp này, từ ngày 31/3.

Vừa qua, Sông Đà 1.01 thông báo hoãn họp đại hội cổ đông thường niên 2023 lần 2 vào ngày 27/8. Lý do, hội đồng quản trị yêu cầu bổ sung thêm nội dung kinh doanh. Công ty đang tiến hành xây dựng kế hoạch, phương hướng hoạt động để Hội đồng quản trị họp thống nhất. Thời gian cụ thể tổ chức đại hội chưa được công bố.

Sông Đà 1.01 cũng mới công bố các thông tin về thay đổi nhân sự, bổ nhiệm chức vụ liên quan đến bà Vũ Thị Thúy. Tuy nhiên, có công bố chậm tới 8 tháng so với thời hạn quy định. SJC mới công bố nghị quyết hội HĐQT về việc bổ nhiệm bà Thúy trở thành Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật của Công ty. Quyết định này đã được thông qua từ ngày 31/12/2022. Như vậy, SJC công bố thông tin trễ gần 8 tháng so với thời hạn quy định.

Cũng theo công bố mới đây của công ty, HĐQT miễn nhiệm chức vụ Giám đốc đối với ông Tạ Văn Trung, đồng thời bổ nhiệm bà Vũ Thị Thúy thay thế vị trí này, có hiệu lực vào ngày 21/3/2023, cùng ngày HĐQT ra nghị quyết thông qua. Như vậy, SJC đã chậm công bố thông tin hơn 5 tháng so với quy định.

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Công ty liên quan đến vợ chồng ca sĩ Khánh Phương nợ lương, CEO bất ngờ xin nghỉ việc

Lý do được CEO này đưa ra là Sông Đà 1.01 vi phạm hợp đồng lao động, không thanh toán đầy đủ lương kể từ ngày ký hợp đồng đến nay. Vị này được bổ nhiệm vị trí giám đốc điều hành, thời hạn 5 năm, tuy nhiên mới chỉ đảm nhiệm chức vụ CEO công ty này chưa tới 3 tháng.

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