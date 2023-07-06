Rộ danh tính vợ là chủ tịch công ty lớn, ca sĩ Khánh Phương phản hồi thế nào?

Hậu trường 06/07/2023 06:45

Thông tin ca sĩ Khánh Phương có vợ là chủ tịch kiêm giám đốc CTCP Sông Đà 1.01 khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Bởi mới đây, hồi đầu tháng 6, anh vẫn khẳng định mình đang độc thân.

Thập niên 2000, Khánh Phương từng là một trong những nam ca sĩ ăn khách với các bản hit đình đám như Chiếc khăn gió ấmMưa thủy tinhLặng yêu... Nhiều năm trở lại đây, nam ca sĩ vắng bóng trong hoạt động nghệ thuật mà thay vào đó là kinh doanh cổ phiếu.

Rộ danh tính vợ là chủ tịch công ty lớn, ca sĩ Khánh Phương phản hồi thế nào? - Ảnh 1
Thập niên 2000, Khánh Phương từng là một trong những nam ca sĩ ăn khách với các bản hit đình đám như Chiếc khăn gió ấmMưa thủy tinhLặng yêu...

Mới đây, ngày 5/7, theo thông tin từ Zingnews, trong thông báo mới nhất của ông Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương) - Thành viên HĐQT Công ty CP Sông Đà 1.01 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về hành vi mua bán chui cổ phiếu SJC, đã để lộ danh tính vợ của nam ca sĩ. Cụ thể, vợ ca sĩ Khánh Phương là bà Vũ Thị Thúy - người đang giữ vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Sông Đà 1.01. Bà Thúy sinh năm 1983, bắt đầu tham gia vào Sông Đà 1.01 từ ngày 25/11/2022.

Theo công bố thông tin, bà Thúy hiện chỉ nắm 22 cổ phiếu SJC, tương đương 0,0003% vốn doanh nghiệp. Ngoài ra, bà Thúy được giới thiệu là Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư Nam Nhật Khang - cổ đông lớn đang nắm giữ hơn 1 triệu cổ phiếu SJC, tương ứng tỷ lệ 14,69% vốn.

Phản hồi về thông tin đang gây xôn xao này, chia sẻ với báo Giao thông, giọng ca "Chiếc khăn gió ấm" cho biết, anh đang đi nước ngoài và "sẽ có phản hồi sau".

Rộ danh tính vợ là chủ tịch công ty lớn, ca sĩ Khánh Phương phản hồi thế nào? - Ảnh 2
Vợ ca sĩ Khánh Phương là bà Vũ Thị Thúy - người đang giữ vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Sông Đà 1.01

Trước đó, hồi đầu tháng 6 vừa qua, trong bài phỏng vấn với báo Giao thông, anh khẳng định bản thân vẫn đang độc thân. "Với tôi, cuộc sống này có nhiều thứ quan trọng hơn tình yêu, dù tôi biết tình yêu là linh hồn trong cuộc sống, nhưng tôi là người chai sạn trong tình yêu và tôi vẫn đang còn mục tiêu khác để phấn đấu. Giờ để nói tôi yêu tha thiết, say đắm cuồng nhiệt là một điều xa xỉ. Đó là điều thiệt thòi chứ không phải hay ho gì, nhưng tôi khó để có cảm xúc như vậy. Một phần có lẽ cũng vì tính nghệ sĩ, thích bay nhảy, công việc khá bận rộn nên cũng là rào cản với nhiều cô gái" - ca sĩ tâm sự.

Rộ danh tính vợ là chủ tịch công ty lớn, ca sĩ Khánh Phương phản hồi thế nào? - Ảnh 3
Trước đó, hồi đầu tháng 6 vừa qua, trong bài phỏng vấn với báo Giao thông, anh khẳng định bản thân vẫn đang độc thân

Nhiều năm qua, dù được biết đến là một giọng ca nổi tiếng và sở hữu tài sản khủng nhưng đường tình duyên của Khánh Phương lại khá trắc trở. Một trong số những tình cũ nổi tiếng của giọng ca 8x phải kể đến chính là diễn viên kiêm ca sĩ Quỳnh Nga.

Cả hai có 2 năm âm thầm hẹn hò nhưng không công khai với đồng nghiệp, khán giả mà chỉ chia sẻ với hai bên gia đình. Từng rất hạnh phúc khi gắn bó, nhưng qua thời gian, Khánh Phương và Quỳnh Nga nhận ra sự khác biệt trong tính cách, suy nghĩ nên đường ai nấy đi.

Rộ danh tính vợ là chủ tịch công ty lớn, ca sĩ Khánh Phương phản hồi thế nào? - Ảnh 4
Một trong số những tình cũ nổi tiếng của giọng ca 8x phải kể đến chính là diễn viên kiêm ca sĩ Quỳnh Nga

Sau khi chia tay, "cá sấu chúa" né tránh bạn trai cũ bằng mọi cách, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn. Phải trải qua 4 năm từ mặt, chuyện tan vỡ của cặp đôi này mới dần nguôi ngoai.

Hiện tại, nam ca sĩ vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, phong độ dù bước sang độ tuổi U50 nhưng Khánh Phương khá kín tiếng chuyện đời tư. Lần hiếm hoi anh khoe có tình mới là vào cuối năm 2020. Đăng ảnh chụp chung với bạn gái nhưng che kín mặt, Khánh Phương bật mí cả hai quen biết trong một show diễn. Dù tính cách không hợp nhau nhưng người yêu thông cảm, thấu hiểu cho đam mê anh đang theo đuổi.

Hot: Vừa tuyên bố chưa lập gia đình, nay bất ngờ lộ diện danh tính vợ đại gia của ca sĩ Khánh Phương 'Chiếc khăn gió ấm'

Hot: Vừa tuyên bố chưa lập gia đình, nay bất ngờ lộ diện danh tính vợ đại gia của ca sĩ Khánh Phương 'Chiếc khăn gió ấm'

Thông qua báo cáo giao dịch cổ phiếu của ông Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương) danh tính vợ ca sĩ này đã được hé lộ là bà Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 1.01.

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