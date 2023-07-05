Hot: Vừa tuyên bố chưa lập gia đình, nay bất ngờ lộ diện danh tính vợ đại gia của ca sĩ Khánh Phương 'Chiếc khăn gió ấm'

Theo thông tin từ VnExpress, cuối năm 2022, Khánh Phương được chú ý khi bất ngờ trở thành cổ đông lớn tại Sông Đà 1.01 sau mua hơn 45% cổ phần công ty này. Liên tục từ tháng 10 đến tháng 12/2022, ca sĩ này mua vào - bán ra nhiều lần cổ phiếu SJC.

Thập niên 2000, Khánh Phương từng là một trong những nam ca sĩ ăn khách với các bản hit đình đám như Chiếc khăn gió ấm, Mưa thủy tinh, Lặng yêu... Nhiều năm trở lại đây, nam ca sĩ vắng bóng trong hoạt động nghệ thuật mà thay vào đó là kinh doanh cổ phiếu.

Việc bán cổ phiếu diễn ra sau khi ca sĩ Khánh Phương bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 245 triệu đồng vì hành vi mua bán chui cổ phiếu SJC.

Mới đây, theo thông tin từ Zingnews, trong thông báo mới nhất gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ông Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương) - Thành viên HĐQT Công ty CP Sông Đà 1.01 (mã chứng khoán: SJC) đã báo cáo bán ra 901.520 cổ phiếu SJC trong phiên giao dịch 16/6, qua đó hạ tỷ lệ sở hữu tại công ty bất động sản này xuống còn 13,1%, tương ứng nắm 908.576 cổ phiếu.

Đáng chú ý, trong bản công bố thông tin này còn tiết lộ danh tính vợ ca sĩ Khánh Phương. Cụ thể, vợ nam ca sĩ là bà Vũ Thị Thúy - người đang giữ vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Sông Đà 1.01. Bà Thúy sinh năm 1983, bắt đầu tham gia vào Sông Đà 1.01 từ ngày 25/11/2022.

Theo công bố thông tin, bà Thúy hiện chỉ nắm 22 cổ phiếu SJC, tương đương 0,0003% vốn doanh nghiệp. Ngoài ra, bà Thúy được giới thiệu là Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư Nam Nhật Khang - cổ đông lớn đang nắm giữ hơn 1 triệu cổ phiếu SJC, tương ứng tỷ lệ 14,69% vốn.

Vợ nam ca sĩ là bà Vũ Thị Thúy - người đang giữ vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Sông Đà 1.01. Bà Thúy sinh năm 1983, bắt đầu tham gia vào Sông Đà 1.01 từ ngày 25/11/2022.

Trước đó, Đại hội cổ đông bất thường ngày 31/12/2022 của Sông Đà 1.01 đã phê chuẩn thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ 3 Thành viên HĐQT gồm ông Phạm Thanh Phong, Chủ tịch HĐQT; ông Tạ Văn Trung (kiêm Giám đốc) và ông Nguyễn Bình Đông (kiêm Phó giám đốc).

Đồng thời bầu ra HĐQT mới gồm bà Vũ Thị Thúy (sinh năm 1983, thường trú tại Hà Nội); ông Phạm Khánh Phương (sinh năm 1981); ông Trịnh Văn Tôn (sinh năm 1984); ông Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1982) và ông Tạ Văn Trung (sinh năm 1956).

Sau cuộc họp, HĐQT mới của Sông Đà 1.01 đã bầu bà Thúy làm Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện pháp luật công ty, đồng thời là người thực hiện công bố thông tin.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu SJC tăng vọt lên đỉnh 18.600 đồng/cp vào giữa tháng 1 trong bối cảnh công ty tái cấu trúc toàn bộ HĐQT. Hiện, thị giá cổ phiếu này đã điều chỉnh về mức 12.600 đồng/cp, giảm hơn 32% so với đỉnh.

Một trong số những tình cũ nổi tiếng của giọng ca 8x phải kể đến chính là diễn viên kiêm ca sĩ Quỳnh Nga.

Thông tin về vợ của nam ca sĩ bản hit Chiếc khăn gió ấm ngay lập tức khiến không ít người hâm mộ bất ngờ khi trong những chia sẻ gần đây, Khánh Phương vẫn cho biết, bản thân chưa lập gia đình và thừa nhận đã bị gia đình giục về chuyện kết hôn. Khánh Phương cho biết mình thuộc tuýp người đào hoa nhưng không yêu nhiều.

"Để chọn một người hợp với mình và có thể đi hết quãng đời còn lại không phải là chuyện dễ dàng, nhất là đối với người nghệ sĩ. Thêm vào đó, năm vừa qua, tôi cũng bận rộn với các dự án âm nhạc và công việc kinh doanh" - nam ca sĩ chia sẻ.

Không chỉ là một giọng ca nổi tiếng, Khánh Phương còn được biết đến là một thiếu gia giàu có khét tiếng. Cách đây vài năm, cơ ngơi của Khánh Phương đã được định giá lên đến hơn 200 tỷ đồng.

Có cả công danh, tài sản khủng nhưng đường tình duyên của Khánh Phương lại khá trắc trở. Một trong số những tình cũ nổi tiếng của giọng ca 8x phải kể đến chính là diễn viên kiêm ca sĩ Quỳnh Nga.

Lần hiếm hoi anh khoe có tình mới là vào cuối năm 2020

Cả hai có 2 năm âm thầm hẹn hò nhưng không công khai với đồng nghiệp, khán giả mà chỉ chia sẻ với hai bên gia đình. Từng rất hạnh phúc khi gắn bó, nhưng qua thời gian, Khánh Phương và Quỳnh Nga nhận ra sự khác biệt trong tính cách, suy nghĩ nên đường ai nấy đi.

Sau khi chia tay, "cá sấu chúa" né tránh bạn trai cũ bằng mọi cách, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn. Phải trải qua 4 năm từ mặt, chuyện tan vỡ của cặp đôi này mới dần nguôi ngoai.

Năm 2019, Khánh Phương gặp lại Quỳnh Nga trong hậu trường một chương trình. Không chỉ thoải mái trò chuyện, họ còn đứng cận kề khi chụp hình kỉ niệm với những đồng nghiệp khác. Không còn nghĩ nhiều về chuyện cũ, Khánh Phương và Quỳnh Nga thỉnh thoảng còn hỏi thăm nhau về công việc, cuộc sống.

Hiện tại, nam ca sĩ vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, phong độ dù bước sang độ tuổi U50 nhưng Khánh Phương khá kín tiếng chuyện đời tư. Lần hiếm hoi anh khoe có tình mới là vào cuối năm 2020. Đăng ảnh chụp chung với bạn gái nhưng che kín mặt, Khánh Phương bật mí cả hai quen biết trong một show diễn. Dù tính cách không hợp nhau nhưng người yêu thông cảm, thấu hiểu cho đam mê anh đang theo đuổi.