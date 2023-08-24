Công ty liên quan đến vợ chồng ca sĩ Khánh Phương nợ lương, CEO bất ngờ xin nghỉ việc

Hậu trường 24/08/2023 17:16

Lý do được CEO này đưa ra là Sông Đà 1.01 vi phạm hợp đồng lao động, không thanh toán đầy đủ lương kể từ ngày ký hợp đồng đến nay. Vị này được bổ nhiệm vị trí giám đốc điều hành, thời hạn 5 năm, tuy nhiên mới chỉ đảm nhiệm chức vụ CEO công ty này chưa tới 3 tháng.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, công ty cổ phần Sông Đà 1.01 (mã chứng khoán: SJC) vừa thông báo về việc ông Lê Hà Phương - Giám đốc điều hành công ty - thôi giữ chức vụ từ ngày 1/8. 

Theo đó, ông Phương đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn với Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 do công ty này vi phạm hợp đồng lao động, không thanh toán đầy đủ lương kể từ khi ký hợp đồng.

Thông báo thôi việc của ông Phương đề ngày 28/7, ông Phương yêu cầu công ty trả toàn bộ tiền lương trước ngày 15/8, tuy nhiên đến ngày 23/8, thông tin này mới được công bố.

Ông Lê Hà Phương sinh năm 1979, được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành Sông Đà 1.01 từ ngày 3/5. Như vậy, ông Phương mới chỉ đảm nhiệm chức vụ CEO công ty này chưa tới 3 tháng.

Trước đó, trong ngày 7/7, ông Lê Hà Phương đã bán ra 153.100 cổ phiếu SJC (tương ứng 13% vốn điều lệ) với mục đích nêu rõ là "thu lợi nhuận". Chỉ 3 ngày sau đó, vào ngày 10/7, vị CEO này tiếp tục đăng ký bán ra toàn bộ hơn 900.000 cổ phiếu SJC nắm giữ, tương đương 12,99% vốn điều lệ công ty cùng với mục đích tương tự.

Công ty liên quan đến vợ chồng ca sĩ Khánh Phương nợ lương, CEO bất ngờ xin nghỉ việc - Ảnh 1
Ca sĩ Khánh Phương và vợ Vũ Thị Thúy

 

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Sông Đà 1.01 cũng vừa có văn bản thông báo hoãn họp đại hội cổ đông thường niên 2023 lần 2 vào ngày 27/8. Lý do, hội đồng quản trị yêu cầu bổ sung thêm nội dung kinh doanh. Công ty đang tiến hành xây dựng kế hoạch, phương hướng hoạt động để Hội đồng quản trị họp thống nhất. Thời gian cụ thể tổ chức đại hội chưa được công bố.

Trước đó, chiều 28/6, SJC tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023 lần 1 nhưng bất thành do số lượng cổ đông dự họp không đại diện đủ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Sông Đà 1.01 do bà Vũ Thị Thúy, vợ ca sĩ Khánh Phương làm chủ tịch hội đồng quản trị. Bà Thuý đồng thời là lãnh đạo Công ty CP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam, doanh nghiệp đang bị nhiều nhà đầu tư đòi tiền, trong lùm xùm về hợp tác kinh doanh lãi cao.

Cũng liên quan tới Sông Đà 1.01, Công ty CP Đầu tư Nam Nhật Khang vừa qua đã đăng ký thoái sạch vốn tại SJC, bằng việc bán hơn 958 nghìn (tỷ lệ 13,82%) trong thời gian từ 11-31/8, nhằm tái cấu trúc hạng mục đầu tư, thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Nếu giao dịch thành công, Nam Nhật Khang không còn là cổ đông tại SJC. Kết phiên 23/8, giá cổ phiếu SJC ở mức 13.400 đồng/cổ phiếu, giảm 25% so với đầu năm, thanh khoản trung bình hơn 19.000 cổ phiếu/ngày. Tạm tính theo mức giá này, ước tính Công ty Nam Nhật Khang có thể thu về gần 13 tỷ đồng khi hoàn tất thương vụ.

Về mối liên hệ, ông Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương), Thành viên Hội đồng quản trị SJC đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Nam Nhật Khang. Ông Phương đang sở hữu hơn 900.000 cổ phiếu SJC, tỷ lệ 13,1%.

 

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