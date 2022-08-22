Việt Hương có động thái 'cứng rắn' trước thông tin bị công an bắt và điều tra, khẳng định: 'Tôi buộc phải làm tới cùng để danh dự mình không bị xâm hại'

Hậu trường 22/08/2022 20:29

Liên quan đến tin đồn Việt Hương bị công an bắt và điều tra, mới đây, nữ nghệ sĩ đã thẳng thắn lên tiếng.

Liên quan đến tin đồn Việt Hương bị công an bắt và điều tra, mới đây, chia sẻ với VietNamNet, nữ nghệ sĩ nói bức xúc vì bị một số trang mạng giả mạo hình ảnh, gán ghép thông tin sai sự thật. Nữ nghệ sĩ cho biết những hình ảnh trên xuất phát từ một cảnh mình đóng trong phim truyền hình Hai người cha từ năm 2013. 

"Từ đầu tháng tôi đi quay phim suốt nên ít sử dụng mạng xã hội. Cho đến khi được một người bạn gửi thông tin tôi đọc mới "tá hỏa". Việc làm này xúc phạm nặng nề đến danh dự, uy tín của mình nên tôi quyết phải lên tiếng" - nữ nghệ sĩ nói. 

Việt Hương đã nhờ luật sư tập hợp bằng chứng, nộp đơn lên cơ quan chức năng. Phía an ninh mạng cũng thụ lý hồ sơ và thông tin sẽ vào cuộc xử lý theo đúng quy trình. 

Việt Hương có động thái 'cứng rắn' trước thông tin bị công an bắt và điều tra, khẳng định: 'Tôi buộc phải làm tới cùng để danh dự mình không bị xâm hại' - Ảnh 1
Hình ảnh đóng phim của Việt Hương bị một số trang mạng cắt ghép - Ảnh: Internet

Theo nữ nghệ sĩ, 27 năm hoạt động chị đối diện với không ít tin đồn vô căn cứ. Nhiều bạn bè, người thân Việt Hương bức xúc còn chị nhẫn nhịn cho qua. "Tôi im không phải sợ mà nghĩ rằng những gì bịa đặt, sai trái theo thời gian mọi người sẽ hiểu. Nhưng đến lúc này mọi thứ quá sức chịu đựng. Tôi buộc phải làm tới cùng để danh dự mình không bị xâm hại", Việt Hương nói. Trong khi đó, nhạc sĩ Hoài Phương - ông xã Việt Hương - cho biết ủng hộ vợ nhờ pháp luật giải quyết và khởi kiện nếu cần thiết. 

Trước đó, trên trang cá nhân Facebook cá nhân, Việt Hương cũng đã đăng tải bài viết bị một số trang, nhóm lợi dụng hình ảnh để câu view, câu like thậm chí những người này còn “vu khống” công ty mỹ phẩm của Việt Hương sản xuất không rõ nguồn gốc và đang bị cơ quan công an điều tra.

Việt Hương có động thái 'cứng rắn' trước thông tin bị công an bắt và điều tra, khẳng định: 'Tôi buộc phải làm tới cùng để danh dự mình không bị xâm hại' - Ảnh 2
Bài viết của Việt Hương - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, Việt Hương chia sẻ: "Tới nữa, tháng kiếm chuyện? Nay tới công an luôn, nếu muốn coi hình cuối nha, em là diễn viên nên diễn vai gì cũng được hết, bị bắt hay bắt người là em luôn nha!

Việt Hương cũng khẳng định: "Tất cả hình ảnh đều giả tạo, cắt ghép…. Hình ảnh kho bãi cũng của ai đâu ghép tào lao gây ảnh hưởng UY TÍN của Hương. Mình làm trời thấy nha? Đã nhờ pháp luật nhưng phải có thời gian thu thập bằng chứng và các trang face này đều do cá nhân tự lập, nên cần thời gian nha. Quạo!"...

Việt Hương bị tóm vì bán mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, nữ nghệ sĩ bức xúc lên tiếng vì bị vu khống

Việt Hương bị tóm vì bán mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, nữ nghệ sĩ bức xúc lên tiếng vì bị vu khống

Việt Hương bức xúc đăng đàn khi đời tư bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì những thông tin thất thiệt. Thông tin nữ nghệ sĩ bị bắt được chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội khiến cư dân mạng không khỏi hoang mang.

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