Việt Hương bức xúc đăng đàn khi đời tư bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì những thông tin thất thiệt. Thông tin nữ nghệ sĩ bị bắt được chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội khiến cư dân mạng không khỏi hoang mang.

Mới đây, trên trang cá nhân Facebook cá nhân, Việt Hương bức xúc đăng tải bài viết bị một số trang, nhóm lợi dụng hình ảnh để câu view, câu like thậm chí những người này còn “vu khống” công ty mỹ phẩm của Việt Hương sản xuất không rõ nguồn gốc và đang bị cơ quan công a.n điều tra. Cụ thể, Việt Hương chia sẻ: “Tới nữa, tháng kiếm chuyện? Nay tới CÔNG AN luôn, nếu muốn coi hình cuối nha, em là diễn viên nên diễn vai gì cũng được hết, bị bắt hay bắt người là em luôn nha!

Việt Hương bức xúc bị giả mạo vu khống. (Ảnh: FB Việt Hương) Việt Hương cũng khẳng định: "Tất cả hình ảnh đều giả tạo, cắt ghép…. Hình ảnh kho bãi cũng của ai đâu ghép tào lao gây ảnh hưởng UY TÍN của Hương. Mình làm trời thấy nha? Đã nhờ pháp luật nhưng phải có thời gian thu thập bằng chứng và các trang face này đều do cá nhân tự lập, nên cần thời gian nha. Quạo! Xin gửi đến Quý khách hàng, những người đã yêu thương, ủng hộ và tin tưởng Hương cũng như sản phẩm là Mỹ Phẩm Hương Thị.

Gần đây nhiều trang mạng, trang Facebook bẩn (không phải báo chí chính thống) cắt ghép hình ảnh Hương đóng phim “Hai Người Cha” từ năm 2013 và đăng tin về sản phẩm của Hương Thị không rõ nguồn gốc đang bị cơ quan chức năng bắt là hoàn toàn bịa đặt, nhằm mục đích câu View, câu Like và xa hơn có thể là một hình thức dơ bẩn nào đó nhằm hạ uy tín của Hương. Tất cả những sản phẩm Hương Thị đang bán trên thị trường đều được sản xuất đúng tiêu chuẩn của Hiệp định ASEAN về Mỹ phẩm và các phụ lục kèm theo, đảm bảo có đầy đủ giấy Công bố Sản phẩm được Sở Y Tế thẩm định và phê duyệt." Việt Hương khẳng định những thông tin trên mạo danh vu khống. (Ảnh: FB Việt Hương) Theo đó, hiện nay việc các đối tượng mạng tình lấy hình ảnh người nổi tiếng ra câu view đã ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của các nghệ sĩ. Khán giả cần sáng suốt trong việc chọn lọc thông tin đồng thời hy vọng cơ quan chức năng sớm vào cuộc để tránh tình trạng “rác” mạng xã hội. Cách đây ít ngày, Việt Hương từng bức xúc vì những người không quen biết đã bịa đặt chuyện nam MC Đại Nghĩa qua đời và cô đứng ra làm đám tang. Đáng chú ý những kẻ gian này sử dụng hình ảnh trái phép của loạt các nghệ sĩ như Hoài Linh, Trấn Thành,…nhằm câu like, câu view bất chấp với những nội dung không đúng sự thật.

Hoàng Mập lên tiếng khi youtube tràn ngập thông tin vu khống Việt Hương bị bắt "Đây không phải là đặt điều, vu khống nữa mà là hạ uy tín, đạp đổ chén cơm của Việt Hương. Việt Hương đang làm ăn buôn bán mà cứ nói bị công an bắt", Hoàng Mập bày tỏ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/viet-huong-bi-tom-vi-ban-my-pham-khong-ro-nguon-goc-nu-nghe-si-buc-xuc-len-tieng-vi-bi-vu-khong-494332.html