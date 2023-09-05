Việt Anh chính thức lên tiếng về mối quan hệ với Quỳnh Nga: 'Tất cả chỉ là tin đồn'

Hậu trường 05/09/2023 20:40

Liên quan đến tin đồn này, mới đây, trong buổi ra mắt phim mới với vai trò nam chính, Việt Anh có dịp trải lòng về những ồn ào đời tư.

Từ năm 2019, trên mạng xã hội râm ran tin đồn diễn viên Việt Anh hẹn hò với Quỳnh Nga. Nghi vấn xuất phát từ việc hai người thường xuyên ngồi cạnh nhau, có những cử chỉ thân thiết khi chụp ảnh cùng với nhóm bạn diễn viên nổi tiếng. Trong bộ phim Sinh Tử đóng chung, cặp đôi có những phân cảnh nóng, thân mật khá tự nhiên và ăn ý. Sau đó, mỗi lần Quỳnh Nga và Việt Anh xuất hiện chung tại sự kiện, đứng chung một khung hình, cũng như mọi động thái trên mạng xã hội của cả hai đều bị cộng đồng mạng "soi kỹ".

Việt Anh chính thức lên tiếng về mối quan hệ với Quỳnh Nga: 'Tất cả chỉ là tin đồn' - Ảnh 1
Từ năm 2019, trên mạng xã hội râm ran tin đồn diễn viên Việt Anh hẹn hò với Quỳnh Nga. Nghi vấn xuất phát từ việc hai người thường xuyên ngồi cạnh nhau, có những cử chỉ thân thiết khi chụp ảnh cùng với nhóm bạn diễn viên nổi tiếng

Liên quan đến tin đồn này, mới đây, trong buổi ra mắt phim mới với vai trò nam chính, Việt Anh có dịp trải lòng về những ồn ào đời tư. Trong đó, khi nhắc về tin đồn hẹn hò với Quỳnh Nga, nam diễn viên thẳng thắn cho biết hai người chỉ là anh em thân thiết.

Việt Anh chính thức lên tiếng về mối quan hệ với Quỳnh Nga: 'Tất cả chỉ là tin đồn' - Ảnh 2
Khi nhắc về tin đồn hẹn hò với Quỳnh Nga, nam diễn viên thẳng thắn cho biết hai người chỉ là anh em thân thiết

Nam diễn viên bày tỏ: "Thật ra đây là sự không may mắn của Quỳnh Nga khi anh em chơi cùng với nhau trong nhóm. Lại trùng hợp hai anh em đều độc thân nên luôn là đề tài để mọi người gán ghép. Bản thân tôi và Quỳnh Nga chưa bao giờ lên tiếng là chúng tôi đang yêu nhau mà mọi thứ chỉ là tin đồn.

Tôi nghĩ tin đồn mãi mãi chỉ là tin đồn đến khi nào chúng tôi xác nhận có tình cảm với nhau thì mới nói. Tôi nghĩ đến thời điểm đó câu chuyện đấy cũng rất bình thường. Đến thời điểm này, tôi khẳng định Quỳnh Nga không liên quan gì đến câu chuyện gia đình hay hôn nhân đổ vỡ của tôi cả. Và có đầy đủ thông tin, bằng chứng để khẳng định điều đó. Thời điểm nào đó thật sự Quỳnh Nga quá bị ảnh hưởng trong câu chuyện này thì tôi sẽ phải đưa ra những bằng chứng để chứng minh tôi và Quỳnh Nga không có một sự liên quan gì trong câu chuyện này.

Bản thân Quỳnh Nga không muốn tiếp tục bị lôi kéo vào câu chuyện này. Hiện tại, bản thân Quỳnh Nga tự chứng minh được rằng bạn ấy không liên quan đến câu chuyện của tôi. Chúng tôi có nhóm chơi thân với nhau, hàng ngày đều nói chuyện với nhau, không nên để mình là nguyên nhân bùng lên câu chuyện không hay nên chúng tôi chọn cách im lặng".

Việt Anh chính thức lên tiếng về mối quan hệ với Quỳnh Nga: 'Tất cả chỉ là tin đồn' - Ảnh 3
Nam diễn viên bày tỏ: "Bản thân tôi và Quỳnh Nga chưa bao giờ lên tiếng là chúng tôi đang yêu nhau mà mọi thứ chỉ là tin đồn".

Trước đó, dù vướng tin đồn hẹn hò nhưng không như những cặp đôi khác, Việt Anh và Quỳnh Nga lại khá thoải mái sánh đôi trong nhiều sự kiện. Cả hai cũng không né tránh, tạo khoảng cách hay ngại có những tương tác khá tình tứ khi chụp ảnh chung như khoác tay, ôm eo. 

Trên mạng xã hội, cặp đôi cũng thường xuyên tương tác qua lại. Mỗi khi Quỳnh Nga đăng ảnh khoe sắc vóc quyến rũ, Việt Anh không ngớt lời khen ngợi, đôi lần còn có những nhận xét ẩn ý khiến khán giả cho rằng cả hai "thả thính" qua lại. 

Việt Anh chính thức lên tiếng về mối quan hệ với Quỳnh Nga: 'Tất cả chỉ là tin đồn' - Ảnh 4
Cả hai cũng không né tránh, tạo khoảng cách hay ngại có những tương tác khá tình tứ khi chụp ảnh chung như khoác tay, ôm eo

Về phía Quỳnh Nga, trong một cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên khẳng định mình vẫn độc thân, tuy nhiên nếu trong tương lai có nảy sinh tình cảm với nam đồng nghiệp cũng là chuyện bình thường. "Nếu tương lai chúng tôi có yêu nhau thật thì đúng là bình thường mà. Nhưng đó vẫn chỉ là chuyện tương lai. Còn hiện tại, cứ để tự nhiên, nhiều khi mọi người chú ý quá khiến chúng tôi gặp nhau, đi chơi cùng nhóm bạn cũng thấy ngại.

Tôi nghĩ ai cũng có quá khứ mà đã là quá khứ thì cũng là chuyện đã qua. Anh Việt Anh có nhiều đồn đại về chuyện tình cảm nhưng cũng có cái thật, cái giả. Nếu không phải anh Việt Anh thì sẽ là một người khác. Ví dụ tôi có thích cũng chỉ quan tâm đến hiện tại chứ không phải quá khứ của họ" - Quỳnh Nga nói.

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