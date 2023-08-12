Việt Anh lên tiếng khi bị tố vô trách nhiệm và không chu cấp cho con, vợ cũ tiếp tục hồi đáp gay gắt!

Hậu trường 12/08/2023 06:57

Nam diễn viên cho biết đầu năm nay, vợ cũ đã có cuộc sống mới. Hương Trần mua nhà với người yêu nhưng vẫn muốn Việt Anh chu cấp tiền thuê nhà như trước đây nhưng anh không đồng ý và chỉ chu cấp cho con. 

Ngày 10/8 vừa qua, Hương Trần - vợ cũ của diễn viên Việt Anh gây chú ý khi đăng bài tố chồng cũ không hỏi han và chu cấp cho con chung trong suốt một năm qua. Hương Trần nhấn mạnh sau khi ly hôn ra đi tay trắng và căn hộ hiện tại cô sở hữu không hề liên quan tới Việt Anh. “Ly hôn không một đồng tài sản, tay trắng ra đi. Lấy nhau 8 năm, nhà đang ở cho thuê để 2 mẹ con đi chỗ khác” - Hương Trần chia sẻ.

Bài đăng của Hương Trần nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận. Hàng nghìn bình luận chỉ trích Việt Anh là người cha vô trách nhiệm.

Việt Anh lên tiếng khi bị tố vô trách nhiệm và không chu cấp cho con, vợ cũ tiếp tục hồi đáp gay gắt! - Ảnh 1
Việt Anh và Hương Trần cùng tổ chức sinh nhật cho con trai vào tháng 5/2022. Trước đó, cả hai bày tỏ mong muốn duy trì mối quan hệ văn minh sau ly hôn

Giữa bão dư luận, mới đây nhất, Việt Anh đã đăng ảnh chơi đùa với con trai kèm dòng chia sẻ nhắc cụ thể đến vợ cũ. Anh viết: "Tôi đã liên lạc với Hương trước khi viết status này nhưng cô ấy đã chặn hết các kênh liên lạc. Tôi đã phải dùng số điện thoại khác để gọi Hương nhưng khi nghe giọng, cô ấy nói là không muốn nói chuyện với tôi và dập máy. Vì vậy, tôi phải viết status này để tất cả mọi người hiểu rõ hơn về câu chuyện Hương đưa ra, dù tôi thật sự không muốn nói những chuyện như vậy".

Việt Anh giải thích: "Tôi và Hương ly hôn vì những mâu thuẫn, bất đồng quan điểm không thể dung hoà và cứu vãn. Không còn là vợ chồng nhưng tôi luôn muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp để cùng nuôi dạy con, cho con cảm giác bố mẹ vẫn ở bên. Điều này Hương đã xác nhận và thể hiện nhiều lần trên báo.

Việt Anh lên tiếng khi bị tố vô trách nhiệm và không chu cấp cho con, vợ cũ tiếp tục hồi đáp gay gắt! - Ảnh 2
Giữa bão dư luận, mới đây nhất, Việt Anh đã đăng ảnh chơi đùa với con trai kèm dòng chia sẻ nhắc cụ thể đến vợ cũ

Sau khi ly hôn, tôi luôn cố gắng chu cấp đầy đủ và lo cả nhà ở cho 2 mẹ con. Chi phí mỗi tháng cũng gần 50 triệu, trong đó 20 triệu tiền sinh hoạt của Đậu (tên thân mật của con trai Việt Anh và Hương Trần), 15 triệu tiền thuê nhà cho Hương và con, tiền còn lại là tiền học phí mẫu giáo ở trường quốc tế, tiền bảo hiểm, tiền lặt vặt khác (tin nhắn, sao kê đều có). Ngay kể cả ly hôn rồi, Hương muốn mua gì hay thỉnh thoảng đi du lịch, cần gì tôi vẫn hỗ trợ. Giờ Hương nói tôi không chu cấp đồng nào như kiểu từ khi ly hôn tôi không chu cấp vậy".

Nam diễn viên cho biết đầu năm nay, vợ cũ đã có cuộc sống mới. Hương Trần mua nhà với người yêu nhưng vẫn muốn Việt Anh chu cấp tiền thuê nhà như trước đây nhưng anh không đồng ý và chỉ chu cấp cho con. 

Việt Anh lên tiếng khi bị tố vô trách nhiệm và không chu cấp cho con, vợ cũ tiếp tục hồi đáp gay gắt! - Ảnh 3
Việt Anh cho hay, anh và Hương Trần không tìm được tiếng nói chung về việc chọn trường học cho con. Anh muốn con học trường công, một trường điểm rất tốt gần nhà bà nội để rèn tính tự lập và cũng là để mẹ anh thuận tiện trong việc đưa đón và chăm sóc con

Việt Anh cho hay, anh và Hương Trần không tìm được tiếng nói chung về việc chọn trường học cho con. Anh muốn con học trường công, một trường điểm rất tốt gần nhà bà nội để rèn tính tự lập và cũng là để mẹ anh thuận tiện trong việc đưa đón và chăm sóc con. Tuy nhiên Hương Trần muốn con học trường quốc tế.

"Khi tôi nhất quyết không đồng ý Hương cho rằng tôi tiếc tiền, không chịu tăng tiền chu cấp nên mới làm vậy" - Việt Anh nói. Nam diễn viên cho biết, sau đó vợ cũ đã cấm mẹ con anh được gặp Đậu, chặn điện thoại và Facebook của anh để không liên lạc được. Do vậy Việt Anh đã dừng chu cấp cho vợ cũ từ tháng 3 năm nay. Anh nói chỉ cần Hương Trần đồng ý để mình được gặp con như trước nam diễn viên sẵn sàng thực hiện trách nhiệm của mình. 

Việt Anh lên tiếng khi bị tố vô trách nhiệm và không chu cấp cho con, vợ cũ tiếp tục hồi đáp gay gắt! - Ảnh 4
Ít phút sau khi Việt Anh công khai lên tiếng trên trang cá nhân, Hương Trần cũng tuyên bố trên Facebook đề nghị chồng cũ gọi điện thoại cho mình, nếu không cô sẽ ''công khai tất cả mọi chuyện"

Ít phút sau khi Việt Anh công khai lên tiếng trên trang cá nhân, Hương Trần cũng tuyên bố trên Facebook đề nghị chồng cũ gọi điện thoại cho mình, nếu không cô sẽ ''công khai tất cả mọi chuyện, mâu thuẫn từ việc ngoại tình tới chu cấp". 

Tháng 5/2019, Việt Anh và Hương Trần hoàn thành thủ tục ly hôn sau ba năm sống thử và 4 năm làm vợ chồng. Sau khi đường ai nấy đi, họ thi thoảng gặp nhau, cùng tổ chức sinh nhật cho con và bày tỏ mong muốn có mối quan hệ văn minh. Nam diễn viên khi đó cho biết anh và vợ cũ thường xuyên tương tác nhưng tôn trọng cuộc sống cá nhân của nhau, không có chuyện nối lại tình xưa.

Việt Anh bị vợ cũ tố bỏ vợ vì một nữ diễn viên, không quan tâm hay chu cấp cho con

Việt Anh bị vợ cũ tố bỏ vợ vì một nữ diễn viên, không quan tâm hay chu cấp cho con

Vợ cũ Việt Anh tố chồng cũ không chu cấp cũng không quan tâm đến con trai. Để vợ cũ và con ra ngoài ở thuê nhưng đưa bạn gái mới có biệt danh "cá sấu" về ở cùng.

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