'Mỹ nhân điện ảnh VTV' Hồng Diễm khoe body cực cháy, Việt Anh phải thảng thốt lên một điều!

Bình thường kín đáo là thế, ai mà nghĩ cũng có lúc Hồng Diễm lại táo bạo thế này.

Những năm gần đây, 'vũ trụ điện ảnh VTV' không thể vắng mặt diễn viên Hồng Diễm. Dù trước đây, cô vốn là một diễn viên tay ngang, không trải qua trường lớp đào tạo nhưng khả năng diễn xuất của cô vẫn nhận được nhiều sự đón nhận và yêu thích của khán giả. Qua các vai diễn trên truyền hình, cô luôn hóa thân vào vai hiền lành, thùy mị và cam chịu thế nhưng ngoài đời Hồng Diễm lại được nhận xét có cá tính mạnh mẽ và phong cách táo bạo, trái ngược hẳn hình tượng trên phim.

Qua các vai diễn trên truyền hình, cô luôn hóa thân vào vai hiền lành, thùy mị và cam chịu thế nhưng ngoài đời Hồng Diễm lại được nhận xét có cá tính mạnh mẽ và phong cách táo bạo Mới đây nhất, trong chuyến nghỉ dưỡng ở biển, Hồng Diễm đã đăng tải ảnh thả dáng quyến rũ gây chú ý. Cô mặc bra top kiệm vải tiệp màu da và chân váy xẻ cao, tạo dáng làm nổi bật vòng hông nở nang. Chỉ sau một giờ đăng tải, bức ảnh thu hút hàng chục nghìn lượt thích cùng hàng trăm bình luận khen ngợi sắc vóc của Hồng Diễm. Mới đây nhất, trong chuyến nghỉ dưỡng ở biển, Hồng Diễm đã đăng tải ảnh thả dáng quyến rũ gây chú ý Đáng chú ý, diễn viên Việt Anh không khỏi bất ngờ và thốt lên: "Em đang đùa anh đúng không?", ngay sau đó Hồng Diễm vui vẻ đáp lại: "Anh trắng mới ngại ra nắng chứ em có trắng đâu".

Đáng chú ý, diễn viên Việt Anh không khỏi bất ngờ và thốt lên: "Em đang đùa anh đúng không?" Trước đó, trên trang cá nhân, Hồng Diễm cũng thường xuyên đăng tải loạt hình khoe dáng với bikini không phải dạng vừa. Nữ diễn viên "Cả một đời ân oán" ưu ái các thiết kế monokini khoét hông cao, có tác dụng che phần bụng và tạo hiệu ứng thị giác vun tròn vòng ba. Trước đó, trên trang cá nhân, Hồng Diễm cũng thường xuyên đăng tải loạt hình khoe dáng với bikini không phải dạng vừa Ngoài phong cách quyến rũ khi đi biển, Hồng Diễm đặc biệt ưa chuộng thời trang trẻ trung, năng động và tôn lên vóc dáng mảnh mai. Ở tuổi 40, bà mẹ 2 con sở hữu nhan sắc kiều diễm, mặn mà khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ngoài phong cách quyến rũ khi đi biển, Hồng Diễm đặc biệt ưa chuộng thời trang trẻ trung, năng động và tôn lên vóc dáng mảnh mai Về cuộc sống đời tư của Hồng Diễm, theo một số nguồn tin được biết chồng nữ diễn viên là một doanh nhân và lớn hơn cô 12 tuổi. Hiện tại cô và "nửa kia" đã có hai mặt con với nhau, tuy nhiên cho đến nay người đẹp vẫn lựa chọn giữ kín danh tính và diện mạo của chồng.

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