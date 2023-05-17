Hồng Diễm khoe visual cực đỉnh U40, dàn diễn viên 'vũ trụ VFC' ra sức khen ngợi thế nào mà khiến netizen cười nắc nẻ?

Nữ diễn viên Hồng Diễm xuất thân là một người mẫu lấn sân sang diễn xuất. Tuy nhiên, tại lĩnh vực diễn xuất, Hồng Diễm đã gây được nhiều ấn tượng bởi nét diễn tự nhiên. Cô ghi dấu ấn qua các phim như Cầu vồng tình yêu, Cả một đời ân oán, Hoa hồng trên ngực trái, Hướng dương ngược nắng…

Được biết sau khi khép lại bộ phim Hành trình công lý, nữ diễn viên Hồng Diễm vẫn chưa nhận thêm bất kỳ dự án phim nào mà thay vào đó nữ diễn viên dành thời gian nghỉ ngơi, chăm chỉ tập luyện. Mới đây, trên trang cá nhân, Hồng Diễm đã chia sẻ khoảnh khắc tinh thần "thể thao thể dục".

Nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng mảnh mai của nữ diễn viên đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn cảm thấy môn đánh cầu lông giúp cô tập trung và giải tỏa căng thẳng, tuy nhiên đôi khi cơ mặt có hơi mất kiểm soát có kiếm được hình đẹp để đăng.

Hồng Diễm chia sẻ hình ảnh mình chăm chỉ tập luyện đánh cầu lông

Thay vì khen đồng nghiệp thì diễn viên Mạnh Trường đã vào trêu Hồng Diễm: "Chưa bao giờ thấy ai mặc đồ của vận động viên cử tạ để đánh cầu lông như này luôn", sau đó nữ diễn viên đã vào tiếp lời rằng: ''Mình dân cử tạ nhưng biết đánh cầu lông nhé. Đằng ấy có biết đánh cầu lông không thế?" khiến người hâm mộ không khỏi buồn cười về màn ''đấu khẩu'' của cả hai.

Dòng bình luận trên nhau của hai diễn viên khiến netizen phấn khích

Hồng Diễm lập gia đình khá sớm, khi cô mới 25 tuổi. Kết hôn sớm nhưng nữ diễn viên tự nhận bản thân là người không ganh đua, an phận và sống khá khép kín. Ở những thời điểm phải đứng giữa gia đình và sự nghiệp, nữ diễn viên sẽ luôn đặt gia đình lên ưu tiên số một. Hiện tại nữ diễn viên vẫn hoạt động nghệ thuật xuyên suốt tuy nhiên vẫn không hề bỏ bê gia đình nhỏ của mình thế nên cô luôn có một tổ ấm hạnh phúc.

Hồng Diễm hiện giờ đang là bà mẹ hai con (1 trai 1 gái)

Kết hôn đã lâu nhưng danh tính ông xã của nữ diễn viên vẫn là một ''ẩn số'' đối với người hâm mộ. Dù không chia sẻ hình ảnh về chồng nhưng nữ diễn viên từng úp mở về "nửa kia" trong những bài phỏng vấn. Cô nói bản thân may mắn khi tìm được một người đàn ông đồng điệu về suy nghĩ, quan điểm sống và cả ăn uống nên cả hai không bị lung lay ở bên ngoài và đến giờ vẫn giữ được tình cảm vợ chồng bền vững.