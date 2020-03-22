Vắng mặt trong ngày giỗ đầu của Anh Vũ, NSND Hồng Vân nghẹn ngào tiết lộ nguyên nhân

Hậu trường 22/03/2020 17:29

Trên trang Facebook cá nhân, NSND Hồng Vân cho biết vì sức khỏe không tốt nên cô đã vắng mặt trong ngày giỗ đầu của cố nghệ sĩ Anh Vũ.

Ngày 20/3 vừa qua là giỗ đầu của nam diễn viên Anh Vũ. Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, gia đình cố nghệ sĩ chỉ tổ chức đơn giản tại nhà thay vì làm tại chùa như dự định.

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Ngày giỗ đầu của nghệ sĩ Anh Vũ được tổ chức bình dị - Ảnh: FB

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, NSND Hồng Vân bày tỏ sự áy náy vì không thể đến thắp hương cho người em thân thiết trong ngày giỗ đầu. Cô nghẹn ngào chia sẻ: “Em có giận chị không mà cả ngày chị bị nhức đầu, uống thuốc không hết mà cạo gió cũng không xong, không thể đến thắp nhang cho em vì đang ở xa, cũng không ghi nổi một status cho em để mỗi năm Facebook còn nhắc lại...

Cứ nghĩ đến việc giỗ đầu của em mà không thể làm được buổi họp mặt những bạn bè đồng nghiệp cũng như khán giả đến thắp được nén nhang cho em mà chị cứ thấy nhói trong lòng... nhưng chắc chắn chị sẽ lên thăm em Vũ nhé!”.

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Bài đăng của nghệ sĩ Hồng Vân - Ảnh: FB

Theo chia sẻ của Hồng Vân, trong ngày giỗ đầu của Anh Vũ, sức khỏe của cô không tốt lại đang ở xa nên không về kịp thắp hương.

Bên cạnh đó, vì dịch Covid-19 đang hoành hành nên cô không thể tổ chức họp mặt đồng nghiệp trong ngày giỗ của Anh Vũ: “Em biết không hiện giờ cả thế giới đang oằn mình để chống lại con virus Vũ Hán... Trong đó việc hạn chế ra khỏi nhà và tránh tụ tập đông người là vô cùng quan trọng nên em đừng buồn mọi người và hãy phù hộ cho cơn ác mộng này qua nhanh em nhé... Mọi người không ai quên em”.

Dưới bài đăng, nghệ sĩ Minh Nhí để lại bình luận an ủi Hồng Vân: “Vũ biết mà! Bây giờ mỗi lần ăn gì ngoài việc khấn mời ông bà ba má chị hai tui, tui luôn gọi Anh Vũ và Thành Giao về ăn! Hết dịch mình lại lên mộ Vũ! Vũ biết bà thương Vũ mà! Bà đừng buồn! Thương bà bạn!”.

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Một số bình luận của bạn bè và khán giả - Ảnh: FB

Hiện tại, NSND Hồng Vân và nhiều đồng nghiệp khác dự tính sẽ đến thắp hương tại phần mộ của Anh Vũ vào ngày 1/4.

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Từ khóa:   Anh Vũ Hồng Vân Minh Nhí

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