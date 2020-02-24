Nghệ sĩ Hồng Vân khoe ảnh thanh xuân lúc 30 tuổi, kể chuyện xúc động về con gái đầu lòng

Bức ảnh 25 năm trước của nghệ sĩ Hồng Vân khiến mọi người xuýt xoa, khen ngợi. Thời điểm này, bà mẹ 3 con làm bao người xao xuyến bởi nhan sắc xinh đẹp.

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Hồng Vân thu hút sự chú ý của nhiều người khi chia sẻ bức ảnh hồi 30 tuổi. Đây là khoảnh khắc thanh xuân hiếm hoi được cô chia sẻ công khai trên mạng xã hội. Trong ảnh, nữ nghệ sĩ để tóc ngắn cá tính, trẻ trung và nở nụ cười rạng rỡ trên môi.

Ảnh hiếm của nghệ sĩ Hồng Vân nhiều năm trước - Ảnh: FB

Bức ảnh Hồng Vân thời trẻ nhận được sự quan tâm của đông đảo fan và đồng nghiệp. Mọi người hết lời ngợi khen nhan sắc xinh đẹp của nữ nghệ sĩ. Dưới phần bình luận, danh hài Thúy Nga tiết lộ: "Thời trẻ chị Hồng Vân đẹp đỉnh luôn, ai nhìn cũng mê ah". Trong khi đó, diễn viên Lê Phương phải thốt lên: "Mẹ ơi mẹ xinh quá".



Hiện con trai và con gái riêng của nữ nghệ sĩ đều đang học và định cư tại Mỹ - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, NSND Hồng Vân còn viết status kể về sở thích đặc biệt của mình thời đó. Lúc này, con gái đầu Xí Ngầu đã được 2 tuổi, nhưng vì công việc nên cô phải để con ở nhà để đi diễn xa. Niềm an ủi duy nhất của cô khi ấy chính là ôm con búp bê đạo cụ để vơi bớt nỗi nhớ thương con gái.

"Lúc này là 30 tuổi, Xí Ngầu lúc đó 2 tuổi... Mẹ Vân đi diễn ở Hải Phòng dài ngày nên lúc nào cũng ôm con búp bê này và cho búp bê mặc đầm của Ngầu để đỡ nhớ Ngầu... Bà búp bê này và bà Xí Ngầu lúc đó giống nhau đến 99% mà... huhu vậy mà đã 25 năm rồi", Hồng Vân kể lại.

Con gái Hồng Vân được nhận xét là thừa hưởng dung mạo xinh đẹp của mẹ - Ảnh: Internet

Con gái đầu của nghệ sĩ Hồng Vân sinh năm 1994, tên thật là Nguyễn Ngô Hoàng Châu (tên thân mật là Xí Ngầu). Đây là con gái riêng của nữ nghệ sĩ và người chồng đầu tiên. Hiện Xí Ngầu đã lấy chồng và định cư tại Mỹ.

Tài như chồng Hồng Vân, tặng quà lễ Tình nhân '20 năm như một' vẫn khiến vợ thích mê Nghệ sĩ Hồng Vân đón lễ Tình nhân ấm áp bên tài tử Lê Tuấn Anh. Cô còn khoe món quà ý nghĩa của ông xã trong ngày đặc biệt.

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