Hồng Vân, Minh Luân đến thăm mộ Anh Vũ, xúc động với lời nhắn gửi đến người đã mất

Diễn viên Minh Luân cùng NSND Hồng Vân đến viếng mộ nghệ sĩ Anh Vũ những ngày đầu năm. Nam diễn viên mang nhiều hoa quả đến thắp hương cho người anh quá cố.

Chiều mùng 5 Tết Nguyên Đán, diễn viên Minh Luân chia sẻ loạt ảnh viếng mộ nghệ sĩ Anh Vũ trên trang cá nhân. Đi cùng NSND Hồng Vân, cả hai dọn dẹp và thắp hương tại mộ người đồng nghiệp đoản mệnh sau gần 1 năm ngày mất.

Minh Luân cùng Hồng Vân đến thăm mộ cố danh hài Anh Vũ vào mùng 5 Tết - Ảnh: FB

Minh Luân xúc động nhắc lại kỷ niệm khi nghệ sĩ Anh Vũ còn sống: "Nhớ năm trước anh em mình còn diễn kịch chung ở Phú Nhuận, rồi diễn chung bên Mỹ nữa. Vậy mà năm nay phải viếng Anh Vũ ở đây. Đôi lúc em nhớ tới cũng nhói lòng lắm. Nhưng thôi, trời kêu ai nấy dạ phải không anh".

Anh thắp hương trước mộ và nói về lời hứa với đàn anh - Ảnh: FB

Nam diễn viên tiếp tục nhắn nhủ: "Năm nay em ra đây để nói với anh là tâm nguyện của anh em đã phần nào hoàn thành rồi. Em đã tiếp thêm phần đam mê sân khấu của anh. Em cũng thực hiện đúng lời hứa với anh là không bao giờ bỏ sân khấu rồi nhé".

Nam diễn viên thông báo về việc đầu tư vốn cùng với đàn chị Hồng Vân phát triển sân khấu và hi vọng: "Mong anh sẽ luôn phù hộ cho em, phù hộ cho sân khấu lúc nào đông kín khán giả, được khán giả yêu mến, ủng hộ, anh em nghệ sĩ thăng hoa, hòa thuận, vạn sự tốt lành. Để sân khấu tồn tại mãi với thời gian".

Minh Luân từng giúp đỡ rất nhiều trong việc đưa thi hài Anh Vũ từ Mỹ về nước an táng - Ảnh: FB

Minh Luân hứa sẽ đến viếng nghệ sĩ Anh Vũ vào ngày 1/4 tới - tròn 1 năm ngày cố danh hài vĩnh biệt cõi trần.

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