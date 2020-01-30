Hồng Vân, Minh Luân đến thăm mộ Anh Vũ, xúc động với lời nhắn gửi đến người đã mất

Hậu trường 30/01/2020 11:04

Diễn viên Minh Luân cùng NSND Hồng Vân đến viếng mộ nghệ sĩ Anh Vũ những ngày đầu năm. Nam diễn viên mang nhiều hoa quả đến thắp hương cho người anh quá cố.

Chiều mùng 5 Tết Nguyên Đán, diễn viên Minh Luân chia sẻ loạt ảnh viếng mộ nghệ sĩ Anh Vũ trên trang cá nhân. Đi cùng NSND Hồng Vân, cả hai dọn dẹp và thắp hương tại mộ người đồng nghiệp đoản mệnh sau gần 1 năm ngày mất.

dien vien minh luan tham mo anh vu

dien vien minh luan tham mo anh vu 1
Minh Luân cùng Hồng Vân đến thăm mộ cố danh hài Anh Vũ vào mùng 5 Tết - Ảnh: FB

Minh Luân xúc động nhắc lại kỷ niệm khi nghệ sĩ Anh Vũ còn sống: "Nhớ năm trước anh em mình còn diễn kịch chung ở Phú Nhuận, rồi diễn chung bên Mỹ nữa. Vậy mà năm nay phải viếng Anh Vũ ở đây. Đôi lúc em nhớ tới cũng nhói lòng lắm. Nhưng thôi, trời kêu ai nấy dạ phải không anh".

dien vien minh luan tham mo anh vu 2
Anh thắp hương trước mộ và nói về lời hứa với đàn anh - Ảnh: FB

Nam diễn viên tiếp tục nhắn nhủ: "Năm nay em ra đây để nói với anh là tâm nguyện của anh em đã phần nào hoàn thành rồi. Em đã tiếp thêm phần đam mê sân khấu của anh. Em cũng thực hiện đúng lời hứa với anh là không bao giờ bỏ sân khấu rồi nhé".

Nam diễn viên thông báo về việc đầu tư vốn cùng với đàn chị Hồng Vân phát triển sân khấu và hi vọng: "Mong anh sẽ luôn phù hộ cho em, phù hộ cho sân khấu lúc nào đông kín khán giả, được khán giả yêu mến, ủng hộ, anh em nghệ sĩ thăng hoa, hòa thuận, vạn sự tốt lành. Để sân khấu tồn tại mãi với thời gian".

dien vien minh luan tham mo anh vu 3
Minh Luân từng giúp đỡ rất nhiều trong việc đưa thi hài Anh Vũ từ Mỹ về nước an táng - Ảnh: FB

Minh Luân hứa sẽ đến viếng nghệ sĩ Anh Vũ vào ngày 1/4 tới - tròn 1 năm ngày cố danh hài vĩnh biệt cõi trần.

Minh Luân mang di ảnh cố nghệ sĩ Anh Vũ dự lễ giỗ tổ sân khấu ở Mỹ

Minh Luân mang di ảnh cố nghệ sĩ Anh Vũ dự lễ giỗ tổ sân khấu ở Mỹ

Hình ảnh này khiến khán giả không khỏi xúc động vì tình nghệ sĩ dành cho nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   Minh Luân Anh Vũ NSND Hồng Vân

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 3 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 5 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 2 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 10 giờ 17 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 10 giờ 32 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026