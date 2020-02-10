Bí mật sau mối quan hệ thân như chị em ruột giữa Hồng Vân - Hồng Đào

Hậu trường 10/02/2020 15:58

Nghệ sĩ Hồng Vân vừa chia sẻ về tình bạn thân thiết với Hồng Đào. Được biết, bố mẹ của cả hai cũng có mối quan hệ thâm tình nhiều năm.

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Hồng Vân vừa chia sẻ bức ảnh chụp cùng người bạn thân Hồng Đào. Điều khiến công chúng chú ý hơn cả chính là dòng trạng thái kèm theo của nữ nghệ sĩ. Ngoài việc tiết lộ mối quan hệ thân thiết của cả hai, bà mẹ chồng khó tính của phim "Gạo nếp gạo tẻ" còn cho biết bố mẹ của họ cũng có tình bạn gắn bó hàng chục năm.

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Hồng Vân và Hồng Đào sở hữu tình bạn hiếm có trong showbiz - Ảnh: FB

Nữ nghệ sĩ gạo cội viết: "Hai mẹ, hai con. Thực ra mối thâm tình của chúng tôi không chỉ là hai người mẹ mà còn hai người cha cũng thân nhau lắm. Nhưng bài viết hôm nay chủ đề nữ quyền nên không có hình hai bố. Mọi người đoán thử xem ai là mẹ ai nhé".

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Mẹ ruột của 2 nữ nghệ sĩ cũng có quan hệ thân thiết không kém các con - Ảnh: FB

Bài viết của nữ nghệ sĩ nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Nhiều đồng nghiệp như: Vân Dung, Tự Long, Quyền Linh, Thanh Mai... cũng bày tỏ lòng ngưỡng mộ trước mối thâm tình của hai gia đình.

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Năm 2019, hai nữ nghệ sĩ gạo cội đã thực hiện bộ ảnh áo dài kỷ niệm 30 năm tình bạn - Ảnh: Internet
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Hình ảnh xúc động khi Hồng Vân sang Mỹ chăm sóc cô bạn thân nhập viện vì suy nhược - Ảnh: FB

Được biết, Hồng Vân và Hồng Đào quen biết và chơi thân lúc còn là sinh viên. Cùng đam mê nghệ thuật nên cả hai đã tìm được sự đồng cảm và thấu hiểu để gắn bó đến tận hôm nay. Giữa showbiz lắm thị phi, tình bạn bền chặt của họ khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

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