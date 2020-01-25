Mùng 1 Tết, NS Hồng Vân nhắn lời 'đường mật' đến ông xã Tuấn Anh

Tình cảm mặn nồng giữa vợ chồng nghệ sĩ Hồng Vân và ông xã Lê Tuấn Anh sau nhiều năm chung sống khiến công chúng ngưỡng mộ.

Trong không khí nô nức của ngày đầu năm mới, các sao Việt thi nhau chia sẻ khoảnh khắc vui vầy bên người thân, gia đình. Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Hồng Vân vừa đăng tải hình ảnh bên ông xã trong ngày mùng 1 Tết. Bà mẹ khó tính của phim "Gạo nếp gạo tẻ" cười rạng rỡ khoe không gian vườn nhà do nghệ sĩ Tuấn Anh tự tay trang trí đón năm mới.

Khoảnh khắc 'tình bể bình' của vợ chồng nghệ sĩ ngày đầu năm - Ảnh: FB

Nghệ sĩ Hồng Vân còn gửi lời yêu thương đến ông xã - Ảnh: FB

NSND Hồng Vân đăng kèm dòng chia sẻ ngọt ngào gửi đến chồng: "Mùng một Tết chồng nhẹ nhàng bảo năm nay chồng mang cả ngô và lúa về tận nhà để vợ hưởng thụ nè, toàn những món vợ chồng mình không thể thiếu được, chồng mong vợ giữ sức khỏe cho bản thân một chút... hãy dẻo dai và tươi tắn như khóm lan kia kìa... cảm ơn chồng yêu, mong rằng tụi mình lúc nào cũng bên nhau như cặp đôi ngồi dưới bụi lan đó chồng nhé".

Trước đó, cô đăng ảnh cùng chồng và con gái đi du xuân - Ảnh: FB

Bài viết của nữ nghệ sĩ gạo cội nhận được sự quan tâm rất lớn từ bạn bè và người hâm mộ. Mọi người bày tỏ lòng ngưỡng mộ trước tình cảm vợ chồng Hồng Vân và Tuấn Anh dành cho nhau.

Diễn viên Kha Ly viết: “U thật hạnh phúc". Nghệ sĩ Minh Nhí và MC Quyền Linh gửi lời chúc: "Năm mới chúc ông bà bạn tui dồi dào sức khỏe luôn hạnh phúc bên mấy con và gia đình vạn sự như ý"; "Mọi sự bình an, vạn điều may mắn và tốt đẹp nhất sẽ mãi mãi bên gia đình bạn hiền nhé chúc mừng năm mới".

NSND Hồng Vân tiết lộ về mối tình 33 năm với Lê Tuấn Anh Nghệ sĩ Hồng Vân vừa khoe ảnh vợ chồng cô cách đây 33 năm. Nữ diễn viên tiết lộ cô cảm mến ông xã ngay từ lần đầu làm việc chung.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mung-1-tet-ns-hong-van-nhan-loi-duong-mat-den-ong-xa-tuan-anh-349518.html