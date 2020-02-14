Tài như chồng Hồng Vân, tặng quà lễ Tình nhân '20 năm như một' vẫn khiến vợ thích mê

Nghệ sĩ Hồng Vân đón lễ Tình nhân ấm áp bên tài tử Lê Tuấn Anh. Cô còn khoe món quà ý nghĩa của ông xã trong ngày đặc biệt.

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Hồng Vân vừa đăng tải khoảnh khắc giản dị bên ông xã Tuấn Anh mừng ngày lễ Tình nhân. Bà mẹ khó tính của phim "Gạo nếp gạo tẻ" khiến mọi người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng tài tử.

Nữ nghệ sĩ được ông xã dẫn đi ăn trước ngày Valentine - Ảnh: FB

NSND Hồng Vân hạnh phúc viết: "Lễ tình nhân đơn giản ở nơi xa... Buổi tối hôm trước chồng dắt đi ăn ngoài tiệm. Buổi sáng hôm nay là một rừng bắp và bánh ít... Vấn đề ở chỗ là toàn những món khoái khẩu của mình mà không phải của chồng, 20 năm rồi vẫn luôn là như vậy... Cảm ơn ông xã yêu dấu".

Cô cũng không quên nhắc nhở mọi người giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch Covid-19: "Tình yêu và hạnh phúc của mỗi người, mỗi gia đình sẽ cộng hưởng thành sự lạc quan để chấp “bé na” mọi người nhé... Chúc tất cả chúng ta một mùa tình nhân hạnh phúc...".

Hồng Vân khoe món quà đặc biệt của chồng - Ảnh: FB

Đáng chú ý, nữ nghệ sĩ còn gây bất ngờ khi chia sẻ bức ảnh selfie với diện mạo dung dị, đời thường nhất. Đặc biệt, hai món quà được tài tử Lê Tuấn Anh dành tặng vợ trong ngày Valentine cũng được ghi lại trong ảnh đó là bánh ít và ngô luộc. Đây là món ăn nữ nghệ sĩ yêu thích và mỗi năm cô đều được ông xã tặng trong ngày lễ Tình nhân.

Hiện cặp đôi đang sống cùng con gái chung tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh: FB

Dưới bài viết, nhiều người bày tỏ lòng ngưỡng mộ trước tình cảm gắn bó của vợ chồng Hồng Vân và Tuấn Anh dành cho nhau. Cặp đôi nhận được những lời chúc tốt đẹp từ bạn bè, người hâm mộ.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tai-nhu-chong-hong-van-tang-qua-le-tinh-nhan-20-nam-nhu-mot-van-khien-vo-thich-me-350981.html