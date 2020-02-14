Tài như chồng Hồng Vân, tặng quà lễ Tình nhân '20 năm như một' vẫn khiến vợ thích mê

Hậu trường 14/02/2020 17:19

Nghệ sĩ Hồng Vân đón lễ Tình nhân ấm áp bên tài tử Lê Tuấn Anh. Cô còn khoe món quà ý nghĩa của ông xã trong ngày đặc biệt.

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Hồng Vân vừa đăng tải khoảnh khắc giản dị bên ông xã Tuấn Anh mừng ngày lễ Tình nhân. Bà mẹ khó tính của phim "Gạo nếp gạo tẻ" khiến mọi người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng tài tử.

vo chong hong van tuan anh
Nữ nghệ sĩ được ông xã dẫn đi ăn trước ngày Valentine - Ảnh: FB

NSND Hồng Vân hạnh phúc viết: "Lễ tình nhân đơn giản ở nơi xa... Buổi tối hôm trước chồng dắt đi ăn ngoài tiệm. Buổi sáng hôm nay là một rừng bắp và bánh ít... Vấn đề ở chỗ là toàn những món khoái khẩu của mình mà không phải của chồng, 20 năm rồi vẫn luôn là như vậy... Cảm ơn ông xã yêu dấu".

Cô cũng không quên nhắc nhở mọi người giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch Covid-19: "Tình yêu và hạnh phúc của mỗi người, mỗi gia đình sẽ cộng hưởng thành sự lạc quan để chấp “bé na” mọi người nhé... Chúc tất cả chúng ta một mùa tình nhân hạnh phúc...".

vo chong hong van tuan anh 1
Hồng Vân khoe món quà đặc biệt của chồng - Ảnh: FB

Đáng chú ý, nữ nghệ sĩ còn gây bất ngờ khi chia sẻ bức ảnh selfie với diện mạo dung dị, đời thường nhất. Đặc biệt, hai món quà được tài tử Lê Tuấn Anh dành tặng vợ trong ngày Valentine cũng được ghi lại trong ảnh đó là bánh ít và ngô luộc. Đây là món ăn nữ nghệ sĩ yêu thích và mỗi năm cô đều được ông xã tặng trong ngày lễ Tình nhân.

vo chong hong van tuan anh 2
Hiện cặp đôi đang sống cùng con gái chung tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh: FB

Dưới bài viết, nhiều người bày tỏ lòng ngưỡng mộ trước tình cảm gắn bó của vợ chồng Hồng Vân và Tuấn Anh dành cho nhau. Cặp đôi nhận được những lời chúc tốt đẹp từ bạn bè, người hâm mộ.

Bí mật sau mối quan hệ thân như chị em ruột giữa Hồng Vân - Hồng Đào

Bí mật sau mối quan hệ thân như chị em ruột giữa Hồng Vân - Hồng Đào

Nghệ sĩ Hồng Vân vừa chia sẻ về tình bạn thân thiết với Hồng Đào. Được biết, bố mẹ của cả hai cũng có mối quan hệ thâm tình nhiều năm.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồng Vân và Tuấn Anh NSND Hồng Vân Valentine

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 1 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 3 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 8 giờ 35 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 8 giờ 50 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 20 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 10 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026