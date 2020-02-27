Lộ ảnh hiếm của nghệ sĩ Hồng Vân và chồng tài tử thời trẻ, ai nhìn cũng xuýt xoa

Hậu trường 27/02/2020 16:22

Bức ảnh nghệ sĩ Hồng Vân bên tài tử Lê Tuấn Anh hàng chục năm trước thu hút sự quan tâm của công chúng.

Là người nổi tiếng và được công chúng mến mộ, cuộc sống của nghệ sĩ Hồng Vân luôn nhận được sự chú ý của mọi người. Đặc biệt là chuyện tình yêu và hôn nhân của cô với ông xã tài tử. Tuy nhiên, vì muốn giữ sự riêng tư, Hồng Vân hiếm khi chia sẻ về chuyện đời tư bên ông xã Lê Tuấn Anh, trừ những dịp đặc biệt. Do đó, những thông tin liên quan đến vợ chồng nghệ sĩ đều nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

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Sau nhiều năm bên nhau, vợ chồng nghệ sĩ có một con gái chung tên Bí Ngô - Ảnh: FB

Mới đây, một người bạn thân của Hồng Vân và Tuấn Anh vừa đăng tải bức ảnh hiếm của vợ chồng nghệ sĩ nhiều năm trước. Lúc này, diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" vẫn còn trẻ trung với thân hình thon gọn, nụ cười rạng rỡ. Trong khi đó, tài tử Lê Tuấn Anh vô cùng phong độ, phong thái đĩnh đạc.

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Ảnh hiếm lúc vợ chồng nghệ sĩ mới kết hôn - Ảnh: FB
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Ảnh được chụp tại đám cưới của vợ chồng nghệ sĩ vào năm 2003. Lúc này, cả hai đều từng trải qua đổ vỡ - Ảnh: Internet
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Sau nhiều biến cố, tình cảm của vợ chồng nghệ sĩ vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu - Ảnh: FB

NSND Hồng Vân - Tuấn Anh yêu nhau từ khi còn là sinh viên của trường sân khấu. Nhưng vì hiểu lầm, cả hai đã chia tay và đi tìm hạnh phúc riêng. Tưởng họ đã mãi "lỡ hẹn" sau tận 10 năm xa cách, nhưng trải qua nhiều sóng gió, cặp đôi nhận ra mình vẫn còn dành tình cảm cho nhau. Cuối cùng, cả hai đã nối lại tình xưa bằng một hôn lễ ấm cúng. 

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