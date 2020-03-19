Sau 20 năm chung sống, NSND Hồng Vân tiết lộ điều ước duy nhất trong ngày sinh nhật ông xã Lê Tuấn Anh

Hậu trường 19/03/2020 11:15

Bài đăng chúc mừng sinh nhật ông xã của NSND Hồng Vân trên trang Facebook cá nhân đang nhận được nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng.

Hằng năm, cứ đến ngày sinh nhật ông xã, NSND Hồng Vân lại viết một dòng trạng thái đầy tình cảm gửi cho người bạn đời của mình.

Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, nữ nghệ sĩ viết: “19/3… con số thân thiết như một phản xạ. Năm nào cũng vậy thật vui và hạnh phúc ba nhỉ? Riêng chỉ năm nay mọi thứ cũng vậy nhưng quy mô cực nhỏ vì tình hình chung ba hé. Thôi thì hẹn lại huynh đệ, bạn bè, anh chị em ruột thịt muộn lại một chút sau khi tiêu diệt xong em virus Vũ Hán nhé.

Cảm ơn tất cả tấm lòng của mọi người dành cho anh xã nhà em. Còn riêng em chỉ mong chúng mình luôn là như vậy trong mọi hoàn cảnh chồng yêu nha. Chúc mừng sinh nhật ông xã”.

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Hồng Vân gửi lời chúc mừng sinh nhật đến ông xã - Ảnh: FB

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Đi kèm với bài viết, nghệ sĩ Hồng Vân còn chia sẻ lại những bức ảnh trong quá khứ của cả hai - Ảnh minh họa: FB

Theo chia sẻ của Hồng Vân, vì tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nên gia đình cô không thể tổ chức tiệc mừng sinh nhật. Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ cũng tiết lộ mong ước duy nhất của bản thân là vợ chồng cô có thể đồng hành cùng nhau trong chặng đường còn lại của cuộc đời.

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Chẳng mơ ước gì cao xa, Hồng Vân chỉ mong cùng ông xã sống hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc răng long – Ảnh: FB

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Một số bình luận của bạn bè, đồng nghiệp - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, nhiều bạn bè và người hâm mộ đồng loạt gửi lời chúc mừng sinh nhật đến tài tử Lê Tuấn Anh, đồng thời mong gia đình Hồng Vân luôn hạnh phúc: “Chúc anh trai sanh thần vui, hạnh phúc bên chị đại và thiệt nhiều sức khỏe nhé!”, “Happy Birthday Ba Tuấn. Mong Ba thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc để mãi là điểm tựa cho nhỏ bạn trăm công ngàn việc của em nhé”, “Cho em gửi lời chúc mừng sinh nhật đến anh và chúc cho anh chị luôn hạnh phúc”…

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Từ khóa:   Hồng Vân Lê Tuấn Anh ông xã Hồng Vân

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