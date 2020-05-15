Vân Dung diện bikini khoe body nóng bỏng ở tuổi 45, nhiều sao Việt thốt lên 'như gái 20'

Vóc dáng thon gọn, gợi cảm của nghệ sĩ Vân Dung ở tuổi ngoài 40 không hề thua kém bất kỳ chân dài đình đám nào.

Trên trang cá nhân, diễn viên Vân Dung vừa chia sẻ bức ảnh diện bikini khoe thân hình thon gọn bất ngờ. Đây là lần hiếm hoi "Táo y tế" khoe ảnh gợi cảm thế này. Cô triết lý: "Phụ nữ có 3 điều không thể ngừng: Học hành - Xinh đẹp - Kiếm tiền".

Nữ nghệ sĩ khoe body quyến rũ cùng 3 vòng cân đối - Ảnh: FB

Trong ảnh, Vân Dung diện bikini màu nhạt tự tin tạo dáng trước ống kính. Bước sang tuổi 45, cô vẫn giữ được làn da trắng hồng, mịn màng cùng thân hình "chuẩn không cần chỉnh". Ngay sau khi đăng tải, bức ảnh nóng bỏng của nữ nghệ sĩ thu hút sự chú ý của mọi người. Cô nhận về nhiều lời ngợi khen từ đồng nghiệp và người hâm mộ.

Thời gian gần đây, dư luận đồn đoán nữ danh hài và chồng 'cơm không lành, canh không ngọt'. Tuy nhiên, cô không muốn chia sẻ chuyện cá nhân - Ảnh: FB

Nghệ sĩ Chiều Xuân tấm tắc: "Em đẹp hết phần người khác rồi em yêu". Lã Thanh Huyền khen: "Như 20 tuổi ý. Ghét quá". Diễn viên Gia Bảo bày tỏ: "Trời ơi! Nhìn muốn cua ghê"... Nhận được "cơn mưa" lời khen từ đồng nghiệp, Vân Dung hài hước đáp: "Em mới 24 tuổi mà mọi người cứ inbox bảo 'cô Dung', 'bác Dung', 'bà Dung'... làm em tức á!".

Nữ nghệ sĩ bên bố mẹ - Ảnh: FB

Nghệ sĩ Vân Dung sinh năm 1975 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cô từng tạo ấn tượng khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1992. Gần 30 năm sau cuộc thi, "Táo y tế" vẫn khiến mọi người trầm trồ bởi nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng thon gọn như thuở đôi mươi.

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