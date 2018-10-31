Vận đen 'bủa vây', ca sĩ Hòa Minzy nhập viện phẫu thuật khẩn cấp

Hậu trường 31/10/2018 16:08

Gặp vấn đề lớn về sức khỏe, ca sĩ Hòa Minzy khiến người hâm mộ lo lắng khi phải nhập viện phẫu thuật dạ dày gấp.

Mới đây, quản lý của Hòa Minzy gây chú ý khi bất ngờ thông báo về tình trạng sức khỏe suy yếu của nữ ca sĩ. Theo chia sẻ, dạ dày của giọng ca Rời bỏ gặp vấn đề nhiều ngày liền. Nhưng khi tình hình chuyển biến nặng vào hôm qua (30/10), cô mới nhập viện và được chẩn đoán viêm loét, chảy máu dạ dày và phải phẫu thuật gấp. Đáng mừng là hiện tại, Hòa Minzy đã được xuất viện, nghỉ ngơi tại nhà vì sức khỏe đã ổn định hơn.

Vận đen 'bủa vây', ca sĩ Hòa Minzy nhập viện phẫu thuật khẩn cấp - Ảnh 1
Quản lý tiết lộ tình trạng sức khỏe của Hòa Minzy - Ảnh: FBNV

Quản lý thông báo tình hình của nữ ca sĩ trên trang Facebook: "10h vào viện, 12h lên bàn mổ. 5 tiếng sau mới tỉnh dậy, còn chưa hết thuốc mê đã cầm điện thoại làm việc. Lần nào ra MV cũng như trải qua 1000 kiếp nạn. Hôm qua ‘Chấp nhận’ cũng phải delay 1 tiếng vì tình hình sức khỏe nên nó bị "chậm" hơn bình thường.

Vận đen 'bủa vây', ca sĩ Hòa Minzy nhập viện phẫu thuật khẩn cấp - Ảnh 2
Ảnh chụp bàn tay của cô sau khi nhập viện phẫu thuật vì viêm loét dạ dày - Ảnh: FBNV

Suốt những ngày bụng nó đau quặn thắt từng cơn, nó vẫn bay ra để làm MV, vẫn đi Hàn diễn sát ngày ra MV. Có lẽ, cuối cùng thì bao nhiêu áp lực thời gian qua đã đổ hết lên người nó, lên sức khỏe của nó rồi. 10h sáng nó nhắn: Em dậy rồi. Chẳng biết nói gì chỉ nhắn chỉ số rồi bảo: Bao áp lực những ngày qua tạm coi như được đền đáp chút rồi này".

Vận đen 'bủa vây', ca sĩ Hòa Minzy nhập viện phẫu thuật khẩn cấp - Ảnh 3
Cách đây ít ngày, nữ ca sĩ bị 'ném đá' tơi tả vì thái độ ngôi sao - Ảnh: Internet

Dưới bài viết, cư dân mạng bày tỏ sự lo lắng và không ngừng gửi lời hỏi thăm, hi vọng cô cố gắng nghỉ dưỡng thật tốt.

Vận đen 'bủa vây', ca sĩ Hòa Minzy nhập viện phẫu thuật khẩn cấp - Ảnh 4

Vận đen 'bủa vây', ca sĩ Hòa Minzy nhập viện phẫu thuật khẩn cấp - Ảnh 5
Người hâm mộ hỏi thăm và động viên Hòa Minzy nhanh chóng hồi phục sức khỏe - Ảnh: FBNV
Đại diện Hòa Minzy lên tiếng về việc đánh sập page, 'tẩy trắng' thông tin sau lùm xùm của nữ ca sĩ

Đại diện Hòa Minzy lên tiếng về việc đánh sập page, 'tẩy trắng' thông tin sau lùm xùm của nữ ca sĩ

Sau vụ lùm xùm theo đuôi BTS vào hậu trường, Hòa Minzy đang tập trung vào sản phẩm âm nhạc mới. Thế nhưng những phiền toái và điều tiếng không hay vẫn 'đeo bám' giọng ca 'Rời bỏ', buộc đại diện truyền thông của nữ ca sĩ phải lên tiếng.

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