Vai khô khốc nhưng ngực phì nhiêu đến ngộp thở, Hồ Ngọc Hà vướng nghi vấn dao kéo vòng 1

Thời gian gần đây, nhiều người đồn đoán Hồ Ngọc Hà và kim Lý trục trặc tình cảm khi nam chính Hương Ga vi vu trời Tây giữa lúc bạn gái gặp nhiều chuyện buồn. Tuy nhiên, tối 27/6 cặp đôi nổi tiếng đã đập tan nghi vấn trên khi xuất hiện tình tứ tại sự kiện vinh danh các ngôi sao có phong cách thời trang đẳng cấp.

Sau nhiều scandal từ trên trời rơi xuống, "Nữ hoàng giải trí" hạnh phúc vì được người yêu tháp tùng đi nhận giải Hình tượng thời trang của năm 2018. Xuất hiện trên thảm đỏ, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý liên tục dành cho nhau những cử chỉ tình tứ như nắm tay, khoác vai hay trao nhau ánh mắt nồng nàn. Tuy nhiên, nhiều người để ý thấy vòng 1 của Hồ Ngọc Hà có phần nhỉnh hơn trước rất nhiều, thậm chí là phì nhiêu hết cỡ trong một vài góc chụp. Không ít cư dân mạng cho rằng Hà Hồ đã âm thầm đi trùng tu núi đôi để trông gợi cảm hơn.