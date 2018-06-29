Vai khô khốc nhưng ngực phì nhiêu đến ngộp thở, Hồ Ngọc Hà vướng nghi vấn dao kéo vòng 1

Hậu trường 29/06/2018 11:22

Nhiều người nghi ngờ Hồ Ngọc Hà đã âm thầm đi sửa sang vòng 1 sau loạt ồn ào về sự nghiệp và chuyện đời tư.

Thời gian gần đây, nhiều người đồn đoán Hồ Ngọc Hà và kim Lý trục trặc tình cảm khi nam chính Hương Ga vi vu trời Tây giữa lúc bạn gái gặp nhiều chuyện buồn. Tuy nhiên, tối 27/6 cặp đôi nổi tiếng đã đập tan nghi vấn trên khi xuất hiện tình tứ tại sự kiện vinh danh các ngôi sao có phong cách thời trang đẳng cấp.

Sau nhiều scandal từ trên trời rơi xuống, "Nữ hoàng giải trí" hạnh phúc vì được người yêu tháp tùng đi nhận giải Hình tượng thời trang của năm 2018. Xuất hiện trên thảm đỏ, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý liên tục dành cho nhau những cử chỉ tình tứ như nắm tay, khoác vai hay trao nhau ánh mắt nồng nàn. Tuy nhiên, nhiều người để ý thấy vòng 1 của Hồ Ngọc Hà có phần nhỉnh hơn trước rất nhiều, thậm chí là phì nhiêu hết cỡ trong một vài góc chụp. Không ít cư dân mạng cho rằng Hà Hồ đã âm thầm đi trùng tu núi đôi để trông gợi cảm hơn. 

Vai khô khốc nhưng ngực phì nhiêu đến ngộp thở, Hồ Ngọc Hà vướng nghi vấn dao kéo vòng 1 - Ảnh 1

Hồ Ngọc Hà lộ vòng 1 phì nhiêu khiến nhiều người nghi ngờ đụng chạm dao kéo - Ảnh: Internet
Vai khô khốc nhưng ngực phì nhiêu đến ngộp thở, Hồ Ngọc Hà vướng nghi vấn dao kéo vòng 1 - Ảnh 2
Vai khô khốc nhưng ngực phì nhiêu đến ngộp thở, Hồ Ngọc Hà vướng nghi vấn dao kéo vòng 1 - Ảnh 3
Tuy vòng 1 đầy đặn nhưng bờ vai và vòm ngực của Hồ Ngọc Hà vẫn đang ở mức gầy báo động - Ảnh: Internet
Vai khô khốc nhưng ngực phì nhiêu đến ngộp thở, Hồ Ngọc Hà vướng nghi vấn dao kéo vòng 1 - Ảnh 4
Nhiều người đoán Hồ Ngọc Hà đã bí mật đi tân trang vòng ngực - Ảnh: FBNV
Vai khô khốc nhưng ngực phì nhiêu đến ngộp thở, Hồ Ngọc Hà vướng nghi vấn dao kéo vòng 1 - Ảnh 5
Hồ Ngọc Hà có chiều cao nổi bật nhưng thường xuyên bị chê về vòng 1 và vòng 3 lép kẹp - Ảnh: Internet

 

 Clip Hồ Ngọc Hà trả lời phỏng vấn tại sự kiện

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