Cường Đô la công khai 'khóa môi' nồng cháy cùng tình mới, Hồ Ngọc Hà treo status tâm trạng

Hậu trường 27/06/2018 14:10

Hồ Ngọc Hà đăng tải dòng tâm trạng lạ giữa lúc Cường Đô la đang hạnh phúc đi du lịch bên tình mới.

Thời gian gần đây, Cường Đô la gây nhiều chú ý khi công khai tình cảm bên bạn gái Đàm Thu Trang. Ngoài việc để trạng thái đã đính hôn, vô tư hôn nhau giữa đám đông, "đại gia phố núi" còn về ra mắt gia đình bạn gái tại Lạng Sơn.

Mới đây, Cường Đô la tiếp tục làm nhiều người ngạc nhiên khi đưa người đẹp Tày và con trai Subeo đi du lịch. Đây là lần đầu doanh nhân Nguyễn Quốc Cường công khai đưa bạn gái mới đi chơi cùng bố con anh.

Cường Đô la công khai 'khóa môi' nồng cháy cùng tình mới, Hồ Ngọc Hà treo status tâm trạng - Ảnh 1
Lần đầu Cường Đô la công khai dẫn Đàm Thu Trang đi du lịch chung cùng bố con anh - Ảnh: FBNV

Trong chuyến du lịch nghỉ dưỡng này, Cường Đô la còn chia sẻ khoảnh khắc “khóa môi” nồng cháy chân dài gốc Lạng Sơn trên bãi biển thơ mộng. Nhiều người đồn đoán cặp đôi đang đi chụp ảnh cưới và có thể sẽ thông báo tin vui trong thời gian gần.

Cường Đô la công khai 'khóa môi' nồng cháy cùng tình mới, Hồ Ngọc Hà treo status tâm trạng - Ảnh 2
'Đại gia phố núi' bị nghi ngờ đang đi chụp ảnh cưới - Ảnh: FBNV
Cường Đô la công khai 'khóa môi' nồng cháy cùng tình mới, Hồ Ngọc Hà treo status tâm trạng - Ảnh 3
Hình ảnh thơ mộng mới được Đàm Thu Trang đăng tải - Ảnh: FBNV

Trong lúc chồng cũ đang hạnh phúc bên tình mới, Hà Hồ bất ngờ treo status đầy tâm trạng. Cô viết: "Chờ hoài chờ người về hoài đêm trống vắng cô đơn lạnh lùng. Em vẫn thế em luôn ngại ngùng nào đâu dám nói em đang chờ ai".

Kèm theo đó, “Nữ hoàng giải trí” còn đăng tải hình ảnh vô cùng nóng bỏng của mình. Diện áo 2 dây, Hồ Ngọc Hà khoe trọn vòng 1 căng đầy, hút mắt.

Cường Đô la công khai 'khóa môi' nồng cháy cùng tình mới, Hồ Ngọc Hà treo status tâm trạng - Ảnh 4
Hồ Ngọc Hà bất ngờ đăng ảnh nóng bỏng cùng dòng trạng thái nói về chuyện tình cảm - Ảnh: FBNV

Hồ Ngọc Hà tổ chức sinh nhật cho con trai Subeo, Cường Đô la đột nhiên vắng mặt

Hồ Ngọc Hà tổ chức sinh nhật cho con trai Subeo, Cường Đô la đột nhiên vắng mặt

Loạt hình ảnh về bữa tiệc sinh nhật bé Subeo – con trai Hồ Ngọc Hà và doanh nhân Nguyễn Quốc Cường nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

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