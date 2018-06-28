Từng trải qua nỗi buồn ly hôn, Hồ Ngọc Hà bất ngờ lên tiếng khi Diva Hồng Nhung chia tay chồng Tây

Rạng sáng 28/6, Diva Hồng Nhung bất ngờ chia sẻ thông tin đã ly hôn chồng Tây được 6 tháng khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Theo đó, nữ ca sĩ tâm sự rằng hai vợ chồng bàn bạc rất lâu mới có thể đi đến quyết định khó khăn trên. Tuy không còn chung chí hướng nhưng Diva Hồng Nhung và chồng Tây kém tuổi vẫn xem nhau như bạn bè và cùng nhau nuôi dạy hai con Tôm - Tép.

Nhiều người sốc khi Hồng Nhung thông báo ly hôn chồng Tây - Ảnh: FBNV

Trước thông tin này, rất đông khán giả, bạn bè lẫn đồng nghiệp đều để lại bình luận an ủi chị "Bống" sớm vượt qua nỗi buồn ly hôn. Trong đó, đáng chú ý nhất là dòng bình luận ngắn ngủi nhưng cực kỳ đanh thép của Hồ Ngọc Hà. Giọng ca Cả một trời thương nhớ nhắn nhủ đàn chị rằng hãy sử dụng sóng gió để làm vũ khí chứ đừng vì nó mà gục ngã.