Từng trải qua nỗi buồn ly hôn, Hồ Ngọc Hà bất ngờ lên tiếng khi Diva Hồng Nhung chia tay chồng Tây

Cũng được xem là đàn bà một đời chồng, Hồ Ngọc Hà dành sự đồng cảm cho Diva Hồng Nhung trước nỗi buồn chia tay chồng Tây kém tuổi.
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Rạng sáng 28/6, Diva Hồng Nhung bất ngờ chia sẻ thông tin đã ly hôn chồng Tây được 6 tháng khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Theo đó, nữ ca sĩ tâm sự rằng hai vợ chồng bàn bạc rất lâu mới có thể đi đến quyết định khó khăn trên. Tuy không còn chung chí hướng nhưng Diva Hồng Nhung và chồng Tây kém tuổi vẫn xem nhau như bạn bè và cùng nhau nuôi dạy hai con Tôm - Tép.
Trước thông tin này, rất đông khán giả, bạn bè lẫn đồng nghiệp đều để lại bình luận an ủi chị "Bống" sớm vượt qua nỗi buồn ly hôn. Trong đó, đáng chú ý nhất là dòng bình luận ngắn ngủi nhưng cực kỳ đanh thép của Hồ Ngọc Hà. Giọng ca Cả một trời thương nhớ nhắn nhủ đàn chị rằng hãy sử dụng sóng gió để làm vũ khí chứ đừng vì nó mà gục ngã.
"Chị sẽ vẫn luôn mạnh mẽ và yêu đời thôi, sóng gió chỉ để mình sử dụng vũ khí đó", Hồ Ngọc Hà viết.
Ai cũng biết, "Nữ hoàng giải trí" cũng từng ở trong hoàn cảnh giằng xé nội tâm rất nhiều trước khi đi đến quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân với Cường Đô la. Dù chỉ chia sẻ một vài dòng ngắn ngủi cùng Hồng Nhung nhưng nhiều người vẫn tỏ ra khâm phục bản lĩnh của Hà Hồ mỗi khi đối mặt với giông bão cuộc đời.