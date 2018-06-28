Sốc: Diva Hồng Nhung thông báo ly hôn chồng Tây kém tuổi sau 7 năm chung sống

Hậu trường 28/06/2018 09:15

Ca sĩ Hồng Nhung nhận được rất nhiều lời động viên của bạn bè và người hâm mộ khi chính thức thông báo đã ly hôn với chồng Tây.

Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân, ca sĩ Hồng Nhung khiến cư dân mạng thảng thốt khi bất ngờ thông báo đã chia tay chồng Tây. Giọng ca Một đời người một rừng cây cho biết, dù chia tay nhưng cô và chồng cũ vẫn xem nhau như những người bạn, cùng chăm sóc, làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho 2 con.

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Dù chia tay nhưng Hồng Nhung và chồng Tây vẫn là chỗ dựa vững chắc cho các con - Ảnh: FBNV

Bà mẹ hai con viết: “Hôm nay, Hồng Nhung xin được chia sẻ với bạn bè và người thân câu chuyện riêng tư. Trong sáu tháng vừa qua, gia đình chúng tôi đã trò chuyện và đi đến quyết định chia tay, dù có buồn lòng, nhưng trong hòa thuận. Chúng tôi sẽ vẫn là những người bạn và hơn tất cả, là cha mẹ luôn yêu thương, chăm sóc, là chỗ dựa cho hai con yêu dấu của chúng tôi là Tôm & Tép!

Chúng tôi mong muốn được chia sẻ tin tức chân thực và chính thức, để tránh những hiểu lầm, hoặc đồn đoán (vì là người của công chúng), điều có thể gây ảnh hưởng tâm lý về mặt xã hội cho hai con còn nhỏ.

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Hồng Nhung thông báo đã chia tay với chồng ngoại quốc - Ảnh: FBNV

Xin chân thành cám ơn sự quan tâm cũng như luôn ủng hộ của bạn bè và những người khán giả của Hồng Nhung cho gia đình bé nhỏ này! Sự thật là, ngay cả sau sự chia tay đáng tiếc này, thì chúng tôi sẽ mãi mãi là cha mẹ, con cái, những con người ruột thịt cho đến hết cuộc đời.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc như kể từ khi được làm mẹ. Tôi sẽ tiếp tục sống với niềm hạnh phúc này, và hơn thế nữa, dành càng nhiều thời gian chăm sóc các con, hướng cho các con đến với điều thiện, nhận biết và trân trọng cái đẹp quanh mình, với tâm hồn trong sáng và hồn nhiên".

Ngay sau khi đăng tải, dòng trạng thái của Hồng Nhung nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Không chỉ fan mà nhiều nghệ sĩ Việt như: Ca sĩ Thanh Thảo, Dương Cầm, Hà Kiều Anh… cũng vào động viên, an ủi nữ ca sĩ.

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Nhiều nghệ sĩ Việt vào an ủi và động viên bà mẹ hai con - Ảnh: FBNV
Sốc: Diva Hồng Nhung thông báo ly hôn chồng Tây kém tuổi sau 7 năm chung sống - Ảnh 4
Tổ ấm hạnh phúc một thời của nữ diva - Ảnh: FBNV

 

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Từ khóa:   Hồng Nhung Diva Hồng Nhung Hồng Nhung ly hôn chồng Tây

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