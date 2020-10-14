Vác cả núi tiền đi tậu dinh thự bạc tỷ, Lâm Khánh Chi tuyên bố: ‘Mua để sau này còn hồi cung’

Để mừng sinh nhật con trai 2 tuổi, vợ chồng Lâm Khánh Chi quyết định chi tiền “khủng” tậu biệt thự mới khiến dân tình không ngừng trầm trồ, xuýt xoa.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi bất ngờ gây chú ý khi hé lộ khoảnh khắc cùng ông xã Phi Hùng đi đặt cọc biệt thự tiền tỷ. Được biết, căn nhà này nằm trong một khu dân cư sang trọng và có trị giá lên đến 27 tỷ đồng.

Hình ảnh Lâm Khánh Chi chồng tiền cọc như chất gạch xây nhà khiến ai nhìn cũng phải choáng váng – Ảnh: FB

Có thể nói, giá trị của ngôi nhà khiến nhiều người phải choáng ngợp. Thế nhưng, Lâm Khánh Chi cho biết: “Tôi mua nhà không chỉ cho hai vợ chồng mà còn nhiều người ở nữa, nên cần một diện tích rộng. Nhà tôi mua có 27 tỷ, thêm thiết kế vào là hơn 30 tỷ một căn chứ đáng bao nhiêu đâu. Ba mấy tỷ mà tôi chốt trong vòng một nốt nhạc”.

Căn nhà của Lâm Khánh Chi vẫn còn trong giai đoạn thiết kế và dự tính sau 2 năm nữ ca sĩ mới nhận được 'dinh phủ' riêng – Ảnh: FB

Chia sẻ về tổ ấm mới, “công chúa chuyển giới” khẳng định bản thân rất hài lòng với căn biệt thự này. Khi được hỏi lý do mua nhà, nữ ca sĩ không ngần ngại đáp: “Tôi thích thì mua chứ làm sao, mua để sau này còn hồi cung. Nói chung, tôi cần mua một dinh thự riêng để ở. Tôi sẽ gọi đây là dinh phủ Lâm Khánh Chi”. Bên cạnh đó, cô còn cho biết căn nhà mới cũng như một món quà dành tặng cho con trai 2 tuổi.

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng gửi lời chúc mừng đến gia đình Lâm Khánh Chi: “Chúc mừng chị yêu”, “Đúng là xứng danh công chúa Lâm Khánh Chi”, “Xuất sắc quá chị ơi. Tấm thứ 3 em xem lại đang lên cơn ngộp nữa rồi chị”, “Chấn động quá nè. Sắp lại chuẩn bị ăn tân gia nhà mới chị yêu rồi”, “Làm vậy rồi ai làm lại”...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vac-ca-nui-tien-di-tau-dinh-thu-bac-ty-lam-khanh-chi-tuyen-bo-mua-de-sau-nay-con-hoi-cung-383157.html